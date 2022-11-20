Miçotakis-Dendias uyumsuzluğu mercek altında

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Ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA) partisi, Trablus’taki diplomatik krizin, Başbakan Miçotakis ile Dışişleri Bakanı Dendias arasındaki koordinasyon eksikliğini açıkça ortaya koyduğunu belirtti. SYRİZA’nın açıklamasında, Miçotakis’in 24 Ekim’de telefonla görüştüğü ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’dan, Atina-Trablus arasında deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin 2010’da kesilen müzakerelerin tekrar başlayabilmeleri için Washington’un Libya Ulusal Birlik hükümetini ikna etmesini istediği bir sırada, Dendias’ın bu hükümeti tanımadığı vurgulandı. Açıklamada, “Miçotakis ile Dendias arasındaki iletişim eksikliği, Yunanistan’ın çıkarları aleyhinde sonuçlar veriyor” denildi.

TELEFON SKANDALI

Trablus Havalimanı’nda kendisini karşılamayı bekleyen Libyalı mevkidaşı Leyla Menguş ile görüşmemek ve birlikte tek kare fotoğraf çektirmemek için uçaktan inmeyi reddederek, diplomatik krize yol açan Dendias ise Ta Nea gazetesindeki demecinde, “Başka ülkeler Trablus’taki hükümet ile görüşüyor ama onların, Türkiye-Libya anlaşması gibi bir sorunları yok. Doğu Libya ile olan güçlü ilişkimizi sürdüreceğiz” dedi. Miçotakis-Dendias arasındaki ilişkilerin Atina’da yeniden gündeme gelmesinin nedeni, sadece Trablus’taki diplomatik kriz değil. Geçen ağustosta patlak veren ‘telekulak skandalı’nda son olarak Dendias’ın da aralarında bulunduğu 33 kişinin telefon görüşmelerinin, İsrail yapımı “Predator” casus yazılım sistemi ile dinlendiği ileri sürülmüştü. Miçotakis ile Dendias arasındaki ilişkilerin bu nedenle de iyi olmadığı iddia edildi.