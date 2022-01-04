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Meksika’dan WikiLeaks'in kurucusu Assange'a siyasi sığınma teklifi

#Wikileaks#Assange#Meksika
Meksika’dan WikiLeaksin kurucusu Assangea siyasi sığınma teklifi

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD’nin casuslukla suçladığı WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’a siyasi sığınma hakkı vermek istediklerini duyurdu.

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ABD’nin casuslukla suçladığı ve İngiltere’nin başkenti Londra'nın dışındaki Belmarsh Hapishanesi'nde tutulan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, Meksika’dan siyasi sığınma teklifi geldi. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador düzenlediği basın toplantısında, Assange’a siyasi sığınma hakkı vermek istediklerini duyurdu. Assange’ın hasta olduğuna dikkat çeken Obrador, Assange’ın Meksika için herhangi bir tehlike oluşturmadığına değinerek, siyasi sığınma hakkı teklifini kardeşlik ve dayanışma amacıyla yaptıklarını ifade etti.
Başkan Obrador, Assange’ı casusluk suçlamasıyla yargılamak isteyen ABD’ye de insanca ve dayanışma içinde hareket etme çağrısı yaparak, daha önce ABD’nin eski Başkanı Donald Trump yönetimine Assange’ı affetmeleri için bir mektup yazdığını ancak cevap alamadığını belirtti.

Öte yandan ABD, 50 yaşındaki Assange’ı Afganistan ve Irak savaşlarıyla ilgili yüz binlerce sızdırılmış belgeyi yayınlamasının ardından "ulusal savunma bilgilerini elde etmek" ve "ifşa etmek için komplo kurmak" iddialarıyla suçluyor. Açılan davalar nedeniyle önce Ekvador'a, ardından İngiltere’ye sığınan Assange, 2019’dan bu yana ABD’nin suçlamaları ve iade talebi nedeniyle herhangi bir suçtan hüküm giymediği halde Londra’daki yüksek güvenlikli Belmarsh Hapishanesinde tutuluyor. Assange’ın ABD'ye idesi durumunda en az 165 yıl hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

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#Wikileaks#Assange#Meksika

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