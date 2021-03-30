Meksika'da ülkeyi karıştıran cinayeti! Polis sığınmacı kadının boynunu kırdı

Geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleşen olayda, El Salvador'da mülteci olarak yaşayan Victoria Esperanza Salazar Arriaza adlı kadının Yucatan Yarımadası'ndaki Tulum'da polis tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Olaya dair sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir polis memurunun Arriaza'nın sırtına bastığı görülürken, memurların kadının bedenini sürükledikleri anlar yer alıyor.

Pazartesi öğleden sonra hayatını kaybeden Arriaza'nın ölüm nedeninin boyun ve omurgasında zedelenmeye bağlı olduğu açıklandı.

Ülke gündemini sarsan cinayetle ilgili açıklama yapan Tulum belediye başkanı Victor Mas Tah ehrin polis şefinin görevinden alındığını açıkladı.

MEKSİKA DEVLET BAŞKANI ÜZÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Meksika Devlet Başkanı Obrador, bugün cinsiyet eşitliği forumunda yaptığı konuşmada, 'Ariazza acımasızca muamele gördü ve öldürüldü. Bu durum bizi üzüntüye ve acıya boğdu. Bu durumdan utanç duyduk. Arriaza'nın akrabalarına, Salvadorlu ve Mek

sikalı kadınlara, dünya kadınlarına,herkese,erkeklere ve kadınlara, sorumluların cezalandırılacağını söylemek istiyorum' ifadelerini kullandı.

Victoria Esperanza Salazar Arriaza'nın polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından yüzlerce kadın El Salvador sokaklarında toplanarak yaşanan olaya tepki gösterdi.

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