‘Manikürcü’ Bulgar’a ‘Rus ajanı’ suçlaması

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Kimlikleri Orlin Roussev (45), Bizer Dzhambazov (41), Katrin Ivanova (31), Ivan Stoyanov (31) ve Vanya Gaberova (29) olarak açıklanan sanıklar, Ağustos 2020 ile Şubat 2023 arasında “düşmanın işine yarayacak bilgileri toplamak için komplo kurmakla” suçlanıyor. İngiltere ve Avrupa’daki aktif operasyonlarda topladıkları bilgileri Rus devletine aktardığı iddia edilen sanıkların haftaya mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

KİRPİK UZMANI

Polis; Roussev, Dzambazov ve Ivanova’nın evlerinde yapılan aramada İngiltere, Bulgaristan, Fransa, İtalya, İspanya ve Hırvatistan’a ait sahte pasaport ve kimlik belgeleri ele geçirdi. Gaberova’nın ise Pretty Woman (Güzel Kadın) adlı bir işletme sahibi olduğu ve hem İngiltere’de hem de Bulgaristan’da yarışmalarda pek çok ödül aldığı ortaya çıktı. Kendisini ‘takma kirpik uzmanı’ diye tanıtan Gaberova, kirpik yarışmalarında da jüri olarak görev yapmış.