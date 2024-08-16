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M çiçeği virüsü yayılıyor... Avrupa'dan sonra Asya'dan da ilk vaka haberi geldi...

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#Asya#Pakistan#M Çiçeği
M çiçeği virüsü yayılıyor... Avrupadan sonra Asyadan da ilk vaka haberi geldi...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 12:15

M çiçeği virüsü, Afrika dışında ilk vakanın görüldüğü Avrupa'nın ardından Asya'da da bildirildi. Pakistan Sağlık Bakanlığı, 3 kişide M çiçeği virüsü (mpox) tespit edildiğini açıkladı.

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Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO), küresel halk sağlığı acil durumu ilan ettiği M çiçeği virüsü (mpox) Avrupa'dan sonra ilk kez Asya'da görüldü.

Pakistan Sağlık Bakanlığı, ilk vakanın tespit edildiğini ve 3 kişiye M çiçeği virüsü teşhisi koyulduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sacid Şah, yaptığı açıklamada, bu kişilerde viral enfeksiyonun hafif semptomlarının görüldüğünü ancak bulaşmayı önlemek için temaslı takibi gerçekleştirildiğini belirtti. Şah, numunelerin teyit için Ulusal Sağlık Enstitülerine gönderildiğini söyledi.

Pakistan'da Nisan 2023'ten bu yana biri ölümle sonuçlanan 11 mpox vakası bildirilmişti.

M çiçeği virüsü yayılıyor... Avrupadan sonra Asyadan da ilk vaka haberi geldi...

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, İsveç'in, Afrika bölgesi dışındaki ilk M çiçeği virüsü (mpox) vakasını doğruladığını bildirmişti.

İsveç Halk Sağlığı Kurumu, söz konusu kişinin, salgınının yaşandığı Afrika bölgesinde bulunduğu sırada hastalığa yakalandığını açıklamıştı.

HALK SAĞLIĞI ACİL DURUMU

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, M çiçeği virüsünün Afrika ve diğer bölgelerde daha fazla uluslararası yayılma potansiyeli olasılığı karşısında 14 Ağustos'ta DSÖ Acil Durum Komitesini toplama kararı almıştı.

M çiçeği virüsü yayılıyor... Avrupadan sonra Asyadan da ilk vaka haberi geldi...

DSÖ Acil Durum Komitesi, M çiçeği virüsüyle ilgili durumun uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğuna yönelik tavsiye görüşünü açıklamıştı.

Afrika Birliği de Afrika ülkelerinde hızla yayılan M çiçeği virüsüne karşı kıta çapında halk sağlığı için acil durum ilan edildiğini bildirmişti.

M ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

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İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

M çiçeği virüsü yayılıyor... Avrupadan sonra Asyadan da ilk vaka haberi geldi...

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.

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#Asya#Pakistan#M Çiçeği

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