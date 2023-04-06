Lüksün patronu Bernard Arnault dünyanın en zengini

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Dünyanın en prestijli iş dünyası dergilerinden Forbes, 2023 yılı “dünyanın en zenginleri listesi”ni güncelledi. Bünyesinde Louis Vitton, Tag Heuer, Dior gibi birçok ünlü markayı barındıran lüks tüketim ürünleri firması LVMH’nin patronu Bernard Arnault 211 milyar dolarlık servetiyle listenin 1’inci basamağında yer aldı.

MUSK UNVANINI KAYBETTİ

Dünya genelinde geçen sene 2 bin 668 olan milyarder sayısının bu yıl 2 bin 640’a düştüğü belirtilirken, milyarderlerin elindeki toplam varlığın da geçen yıl mart ayına göre 12.7 trilyon dolardan 12.2 trilyon dolara gerilediği aktarıldı. Listenin yaklaşık yarısının geçen seneye göre servet kaybı yaşadığı belirtildi. Daha önce “dünyanın en zengin kişisi” unvanını elinde bulunduran Tesla, SpaceX ve Twitter’ın patronu Elon Musk da servet kaybı yaşayanlar arasında. Musk, geçtiğimiz yıl 219 milyar dolar olan servetinin bir kısmını kaybederek, bu yıl 180 milyar dolarla listenin ikinci sırasına geriledi. Listenin 3’üncü basamağında 140 milyar dolarla Amazon’un sahibi Jeff Bezos yer alıyor. Oracle’ın başkanı Larry Ellison 107 milyar dolarla 4’üncü, Warren Buffet 106 milyar dolarlık servetiyle 5’inci sırada bulunuyor.

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TÜRKİYE’DE ERDEMOĞLU

‘Milyarderler Listesi’ne bu yıl Türkiye’den 26 isim girdi. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, 5.3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin ismi oldu. Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker 5 milyar dolarlık servetle ikinci sırada yer alırken, Ali Erdemoğlu 4.7 milyar dolarla en zengin üçüncü isim oldu.