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Londra Yüksek Mahkemesi’nden Assange kararı

#Julian Assange #İngiltere#Dünya
Londra Yüksek Mahkemesi’nden Assange kararı

Londra Yüksek Mahkemesi, Julian Assange’ın ABD’ye iade edilmesine ilişkin verilen kararda Assange’a itiraz hakkı tanıdı.

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Londra Yüksek Mahkemesi, casusluk dahil 18 suçtan yargılanan Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesine ilişkin temyiz başvurusunda kararını verdi.

Mahkeme, Assange’a ABD’ye iade edilmesine ilişkin verilen karara itiraz edebilme hakkı verdi. Assange'ın avukatlarının 14 gün içinde itiraz izni başvurusu yapması gerekiyor.

ABD’li yetkililer, 50 yaşındaki Avustralyalı Assange’ın çok sayıda gizli askeri kaydı ve diplomatik yazışmayı yayınlamasıyla ilgili 18 suçtan yargılanmasını istiyor.

Londra Yüksek Mahkemesi Aralık ayında, bir alt mahkemenin Assange'ın zihinsel sağlık sorunları nedeniyle intihar riski taşıdığını ve bu yüzden de iade edilmemesi gerektiğine dair kararı bozmuştu.

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#Julian Assange #İngiltere#Dünya

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