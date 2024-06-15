Son dakika...Yeni silahlar oyunda...Topyekun bir savaş kapıda mı? ABD İsrail-Hizbullah gerilimi için devreye giriyor

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UNICEF Sözcüsü James Elder, Çarşamba günü yaklaşık 10 bin Gazzeli çocuğa ulaştırılmak üzere yola çıkan, ilaç ve gıda malzemesi taşıyan bir yardım konvoyunun tüm gerekli belgelere sahip olmasına rağmen Gazze’ye girişinin engellendiğini açıkladı. Elder, kontrol noktalarında sekiz saat bekletildiklerini ve sadece 40 kilometre yol almalarının 13 saat sürdüğünü ifade etti. Konvoyda bir kamyonun içinde olduğunu belirten Elder, aileleri için yemek almak isteyen iki balıkçının ise gözlerinin önünde vurularak öldürüldüğünü söyledi.
ABD'li yetkililerin CBS News'a yaptığı açıklamalara göre, Hamas'ın Ekim ayındaki sürpriz saldırısının aksine, Lübnan'da Hizbullah'la olası bir savaş, İsrail ordusunun yıllardır üzerinde çalıştığı bir durum. ABD'li bir yetkili CBS'e kuzeydeki İsrail birliklerinin tugay büyüklüğündeki birimlerde eğitim aldığını ancak henüz saldırı başlatacak konumda olmadıklarını söyledi.
Biden yönetimi, 7 Ekim'den bu yana, ABD'yi içine çekebilecek veya Suriye, Irak ve Ürdün'de bulunan ABD askerlerini daha fazla riske atabilecek bir çatışma olasılığını azaltmak için perde arkasında çalışıyor. ABD medyasında yer alan bilgilere göre Biden yönetiminin en büyük korkusu İran'ın savaşın içine çekilmedi. Biden'ın üst düzey diplomatik danışmanlarından Amos Hochstein tansiyonu düşürmek için Pazartesi günü İsrail'e gidiyor.
İsrail ve Hizbullah arasında aylardır devam eden düşük yoğunluklu çatışmalar son birkaç haftada şiddetini artırdı. Analistler her iki tarafın da sekiz aydan uzun süredir karşılıklı ateş açtığı bir dönemde İsrail'in artık kuzey cephesini görmezden gelemeyeceğini, her iki tarafın da bir savaş arzusu olmasa bile, topyekun bir savaşın kapıda olduğuna inanıyor.
YENİ SİLAHLAR DEVREYE GİRDİ
CNN'de yer alan analize göre sınır ötesi çatışmalarda yeni silahlar devreye girdi.Hizbullah 8 Haziran'da İsrail'in kuzeyindeki bir askeri bölgeye Falaq 2 roketleri ile vurdu. Bu, Hizbullah'ın çatışma boyunca kullandığı Falaq 1 roketinin geliştirilmiş bir versiyonu olan silahın ilk kez kullanılışıydı. İran yapımı Falaq 2, selefinden daha uzun bir menzile sahip ve daha büyük bir savaş başlığı taşıyor.
Lübnan sınırındaki İsrail askerleri de 16. yüzyıldan beri askeri güçler tarafından nadiren kullanılan mancınığı devreye soktur ve Lübnan topraklarına ateş topları fırlattı.
TARAFLAR İSTEMESE DE TOPKEKUN SAVAŞ OLASI
Uzmanlar, her iki tarafın da topyekün bir savaş başlatmayı seçmese bile tırmandırıcı eylemlerinin istemeden bir savaşı tetikleyebileceğini söylüyor.Uluslararası Kriz Grubu'nun Irak, Suriye ve Lübnan proje direktörü Heiko Wimmen İsrail ve Hizbullah'ın bilinçli bir savaş başlatma kararı alma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi. Ancak çatışma yoğunlaştıkça, "bir şeylerin ters gitmesi" ihtimali de artıyor.
Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen Al-Ahkbar gazetesine göre ABD, rehine anlaşması-ateşkes müzakerelerine yeniden başlamadan önce İsrail'in güney Gazze kenti Refah'taki askeri operasyonunun tamamlanmasını bekliyor. Haberini Mısırlı ve Katarlı kaynaklara dayandıran Al-Ahkbar haberinde "Amerikalılar, müzakerelerle ilgili şu anda durdurulmuş olan iletişimin yeniden başlatılması için İsrail'in Refah'taki askeri operasyonunun sona erdiğini duyurmasını bekliyor." ifadesini kullandı.
İsrail ordusu, saldırı uçaklarının Güney Lübnan'ın Yaroun bölgesindeki bir Hizbullah füze fırlatıcısını ve güneydeki Ramyah, Hula ve Aitaroun bölgelerindeki askeri binaları hedef aldığını duyurdu. Ordunun sosyal medyadaki paylaşımına eşlik edenvideo görüntüleri, Lübnan kırsalındaki konut binalarının füzelerle patlatıldığını gösteriyor.
Associated Press (AP) haber ajansının geçtiği bilgilere göre, Filistin İslami Cihat Hareketi'nin (PIJ) Suriye kolu, İsrail'in Hizbullah'a karşı geniş çaplı bir savaş başlatması durumunda Lübnan'a ek güç göndermeye hazır olduğunu bildirdi. Hareketin üst düzey isimlerinden İsmail el-Sendavi, "Bütün gençler İsrail işgaliyle yüzleşmeyi ve bu direnişte Hizbullah'a katılmayı sabırsızlıkla bekliyor" ifadelerini kullandı
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Gazze sahilinde insani yardım sağlamak amacıyla kurulan iskelenin, yüksek dalgalar ve fırtına nedeniyle geçici olarak kaldırılacağını duyurdu. İskelenin yaklaşık 30 km uzaklıktaki güney İsrail limanı Aşdod'a çekileceği belirtildi.
İskele, tamamlanmasından kısa bir süre sonra mayıs ayında kötü hava koşulları nedeniyle hasar gördü.