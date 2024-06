Son dakika...Yeni silahlar oyunda...Topyekun bir savaş kapıda mı? ABD İsrail-Hizbullah gerilimi için devreye giriyor

Yeni silahlar devreye girdi: Topyekun bir savaş kapıda olabilir

İsrail ve Hizbullah arasında aylardır devam eden düşük yoğunluklu çatışmalar son birkaç haftada şiddetini artırdı. Analistler her iki tarafın da sekiz aydan uzun süredir karşılıklı ateş açtığı bir dönemde İsrail'in artık kuzey cephesini görmezden gelemeyeceğini, her iki tarafın da bir savaş arzusu olmasa bile, topyekun bir savaşın kapıda olduğuna inanıyor.



YENİ SİLAHLAR DEVREYE GİRDİ



CNN'de yer alan analize göre sınır ötesi çatışmalarda yeni silahlar devreye girdi.Hizbullah 8 Haziran'da İsrail'in kuzeyindeki bir askeri bölgeye Falaq 2 roketleri ile vurdu. Bu, Hizbullah'ın çatışma boyunca kullandığı Falaq 1 roketinin geliştirilmiş bir versiyonu olan silahın ilk kez kullanılışıydı. İran yapımı Falaq 2, selefinden daha uzun bir menzile sahip ve daha büyük bir savaş başlığı taşıyor.



Lübnan sınırındaki İsrail askerleri de 16. yüzyıldan beri askeri güçler tarafından nadiren kullanılan mancınığı devreye soktur ve Lübnan topraklarına ateş topları fırlattı.



TARAFLAR İSTEMESE DE TOPKEKUN SAVAŞ OLASI



Uzmanlar, her iki tarafın da topyekün bir savaş başlatmayı seçmese bile tırmandırıcı eylemlerinin istemeden bir savaşı tetikleyebileceğini söylüyor.Uluslararası Kriz Grubu'nun Irak, Suriye ve Lübnan proje direktörü Heiko Wimmen İsrail ve Hizbullah'ın bilinçli bir savaş başlatma kararı alma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi. Ancak çatışma yoğunlaştıkça, "bir şeylerin ters gitmesi" ihtimali de artıyor.