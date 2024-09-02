Son dakika...'Tüm İsrail titreyecek' demişlerdi, yüzbinlerce kişi sokağa indi! Netanyahu intikam sözü verdi: 24-48 saat içinde öneri sunun...

İsrail'de, Gazze'de ateşkes anlaşması imzalamayan Netanyahu hükümeti protesto ediliyor

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden 6'sının cesedine ulaşıldığının açıklanması üzerine, ateşkes ve esir takası anlaşmasını sabote etmekle eleştirilen Netanyahu ve hükümetine karşı protestolar başladı.Gösterilerin merkezi, başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığının bulunduğu Menachem Begin ve Kaplan caddeleri oldu. Gösteriyi organize eden gruplar, Tel Aviv'deki protestolara yaklaşık 300 bin kişinin katıldığını, ülke genelinde ise gösterilere katılımın 500 bini aştığını belirtti.



Burada kurulan sahneye, 6 esir için İsrail bayrağına sarılı 6 tabut yerleştirildi. Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları ve sanatçılar, sahneden konuşma yaparak, Netanyahu ve hükümetinin "esir takası anlaşması karşısında kayıtsızlığını ve isteksizliğini" eleştirdi.İsrail'in en büyük işçi sendikası Hisdatrut'un Başkanı Arnon Bar-David, konuşmasında, ülke genelinde yarın greve gidileceğini belirterek, "Yarın İsrail işe gitmeyecek, limanlar, fabrikalar, ofisler kapalı olacak." dedi.



Ellerinde İsrail bayrakları bulunan protestocular, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler de taşıdı.İsrailli esirlerin bir an önce evlerine dönmesi çağrısı yaparak davul ve düdük çalan protestocular, "Hepsi hemen eve", "Yardım" yazılı dövizler taşıdı. Göstericiler, "(Netanyahu) Bibi esirleri serbest bırak", "Sen baştasın, sen suçlusun" şeklinde sloganlar attı.



Ülke genelinde protestolar, yol kapatmalar



Tel Aviv, Hayfa ve Batı Kudüs'ün yanı sıra ülkenin çeşitli noktalarında yapılan yürüyüş ve protestolarda da hükümetin istifası ve esirlerin geri getirilmesi talep edildi.Hayfa'da toplanan binlerce kişi, kentin merkezindeki kavşağı trafiğe kapattı, ateş yaktı. İsrail polisinin burada da göstericilere müdahalesinde arbede yaşandı.





Bunun yanı sıra Tel Aviv'de göstericiler, kentin ana otoyollarından birini tek yönlü trafiğe kapatarak yolda lastik yaktı.Ülke genelinde göstericilerin, protestolar sırasında bazı yollar ve kavşaklarda trafiği engellediği haberleri geldi.