Son dakika...'Tüm İsrail titreyecek' demişlerdi, yüzbinlerce kişi sokağa indi! Netanyahu intikam sözü verdi: 24-48 saat içinde öneri sunun...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve UNICEF ekipleri, dün 06:00'dan 14:00'e kadar Deyr el-Belah'ta Çocuk Felci aşılama kampanyasının ilk günü için çalışma gerçekleştirdi.



10 yaşın altındaki 86 bin çocuk, 470 ekip tarafından aşılandı. Ekipler ayrıca, bölge sakinlerini çocuklarını aşılatmaya teşvik etmek için dolaştı.

💉UPDATE: Day 1 of the Polio vaccination campaign in Gaza



💉Yesterday, from 6AM to 2PM, the medical teams of @WHO and @UNICEF began the first day of the Polio vaccination campaign in Deir al-Balah in the medical centers in the area.



