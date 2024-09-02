Son dakika...'Tüm İsrail titreyecek' demişlerdi, yüzbinlerce kişi sokağa indi! Netanyahu intikam sözü verdi: 24-48 saat içinde öneri sunun...

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve UNICEF ekipleri, dün 06:00'dan 14:00'e kadar Deyr el-Belah'ta Çocuk Felci aşılama kampanyasının ilk günü için çalışma gerçekleştirdi.
10 yaşın altındaki 86 bin çocuk, 470 ekip tarafından aşılandı. Ekipler ayrıca, bölge sakinlerini çocuklarını aşılatmaya teşvik etmek için dolaştı.
💉UPDATE: Day 1 of the Polio vaccination campaign in Gaza— COGAT (@cogatonline) September 2, 2024
💉Yesterday, from 6AM to 2PM, the medical teams of @WHO and @UNICEF began the first day of the Polio vaccination campaign in Deir al-Balah in the medical centers in the area.
💉86,000 children under 10 were vaccinated by… pic.twitter.com/fn82fHn33l
Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Gazze'de ateşkes ve esir takası için İsrail'le gerçek bir müzakerenin olmadığının altını çizerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun istemesi halinde anlaşma için hazır olacaklarını söyledi.Katar merkezli Al Jazeera Televizyonuna konuşan Hayye, "Halihazırda gerçek anlamda müzakereler yok, ne yazık ki kaçamak ve zaman kaybı söz konusu. İki haftadır müzakereler yürütülüyor ancak hiçbir sonuç yok, Netanyahu esir takası istiyorsa bizler hazırız." dedi.
Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini ayıran Netzarim Koridoru ve Mısır-Gazze sınırındaki Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeyecekleri ısrarını dillendirdiğini hatırlatan Hayye, "Ben de net olarak diyorum ki; Gazze Şeridi'nden tamamen çekilme olmadığı sürece anlaşma olmayacak." ifadelerini kullandı. Netanyahu'nun savaşı sürdürmek istediğini dile getiren Hayye, çünkü mutabakata varmanın bir bedeli olacağı ve Netanyahu'nun da bedel ödemek istemediğini belirtti.
Gazze'nin Refah kentinde ölü bulunan İsrailli 6 esir konusuna da değinen Hayye, "Söz konusu esirlerin bir anlaşmayla ailelerine kavuşmaları mümkündü ancak İsrail ordusu ve Netanyahu'nun ısrarı hem bunların ölümüne sebep oldu hem de bunlarla yaşayan ve onları koruyan onlarca kişiyi öldürdü." diye konuştu.İsrailli bazı esirlerin doğrudan İsrail askerlerinin kurşunuyla öldürüldüğünü anlatan Hayye, Netanyahu ve ekibinin İsrailli esirlerle ilgilenmediğini kaydetti.
Hayye, Netanyahu'nun kendini kahraman göstermeye çalıştığını ifade ederek, "Bu 6 esiri de işgalci doğrudan öldürmüş oldu, bombardımanlarıyla ölmelerine yol açtı." dedi.Öldürülen 6 esir arasında ABD vatandaşı bir gencin de olduğuna ve Katar'ın talebi doğrultusunda muhtemel bir esir takasında onu çıkarmayı hedeflediklerine işaret eden Hayye, sözlerini şöyle sürdürdü:
"O gencin anne babasıyla konuştuğuna dair Katarlılara bir video kaydını teslim etmiştik. Genç, videoda İsrail hükümetine de hitap etti. Kassam Tugayları, bir süre sonra o genç ve onu koruyanlarla iletişimin kesildiğini duyurdu. Bu da gösteriyor ki söz konusu genç doğrudan işgalci saldırısına maruz kaldı. O günden sonra da kendisiyle ilgili bilgi alınamadı, diğer bazı esirlerle ölü bulundu."
Gazze'de 6 rehinenin cansız bedeninin bulunmasının ardından eleştiri oklarının hedefine oturan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dünkü kabine toplantısında Hamas'a güçlü yanıt sözü verdi ve 24-48 saat içinde öneriler hazırlamasını istedi. İsrail Hayom gazetesi başbakanın sözlerini aktardığı haberinde bir rehine anlaşmasının hala mümkün olduğunu vurguladı. İsrail'in bazı konularda taviz vermeye hazır olduğunu öne süren gazete Philadelphi Koridoru'nun İsrail kontrolüne bırakılması konusunda taviz verilmeyeceğini aktardı.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bin Ferhan, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani ile telefon görüşmeleri yaptı.
Filistin davasıyla ilgili son gelişmelerin ele alındığı görüşmelerde, Filistin halkının meşru haklarını geri alma ve Gazze'de ateşkesin sağlanmasını hedefleyen İslam ülkelerinin çabaları konuşuldu.
İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında sürdürdüğü ihlallerin de konuşulduğu görüşmelerde, İsrail'in söz konusu ihlallerini durduracak Arap ve İslam ülkelerinin ortak çalışmalarının güçlendirilmesinin yolları değerlendirildi.
Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden 6'sının cesedine ulaşıldığının açıklanması üzerine, ateşkes ve esir takası anlaşmasını sabote etmekle eleştirilen Netanyahu ve hükümetine karşı protestolar başladı.Gösterilerin merkezi, başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığının bulunduğu Menachem Begin ve Kaplan caddeleri oldu. Gösteriyi organize eden gruplar, Tel Aviv'deki protestolara yaklaşık 300 bin kişinin katıldığını, ülke genelinde ise gösterilere katılımın 500 bini aştığını belirtti.
Burada kurulan sahneye, 6 esir için İsrail bayrağına sarılı 6 tabut yerleştirildi. Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları ve sanatçılar, sahneden konuşma yaparak, Netanyahu ve hükümetinin "esir takası anlaşması karşısında kayıtsızlığını ve isteksizliğini" eleştirdi.İsrail'in en büyük işçi sendikası Hisdatrut'un Başkanı Arnon Bar-David, konuşmasında, ülke genelinde yarın greve gidileceğini belirterek, "Yarın İsrail işe gitmeyecek, limanlar, fabrikalar, ofisler kapalı olacak." dedi.
Ellerinde İsrail bayrakları bulunan protestocular, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler de taşıdı.İsrailli esirlerin bir an önce evlerine dönmesi çağrısı yaparak davul ve düdük çalan protestocular, "Hepsi hemen eve", "Yardım" yazılı dövizler taşıdı. Göstericiler, "(Netanyahu) Bibi esirleri serbest bırak", "Sen baştasın, sen suçlusun" şeklinde sloganlar attı.
Ülke genelinde protestolar, yol kapatmalar
Tel Aviv, Hayfa ve Batı Kudüs'ün yanı sıra ülkenin çeşitli noktalarında yapılan yürüyüş ve protestolarda da hükümetin istifası ve esirlerin geri getirilmesi talep edildi.Hayfa'da toplanan binlerce kişi, kentin merkezindeki kavşağı trafiğe kapattı, ateş yaktı. İsrail polisinin burada da göstericilere müdahalesinde arbede yaşandı.
Bunun yanı sıra Tel Aviv'de göstericiler, kentin ana otoyollarından birini tek yönlü trafiğe kapatarak yolda lastik yaktı.Ülke genelinde göstericilerin, protestolar sırasında bazı yollar ve kavşaklarda trafiği engellediği haberleri geldi.
İsrail basınındaki haberlere göre, Hisdatrut Başkanı Arnon Bar-David, "Gazze'deki İsrailli esirler öldürülürken kayıtsız kalamayacaklarını, anlaşmanın her şeyden önemli olduğunu ve bir an önce sağlanması gerektiğini" belirterek yarın ülke genelinde greve gidileceğini açıkladı.
Ülkenin farklı kamplar arasında parçalandığını söyleyen Bar-David, bunu düzeltmek için "ülke genelinde ekonominin kapatılacağını" dile getirdi.Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri de sendikanın grev kararını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.Grev kapsamında, İsrail'in dünyaya açılan kapısı niteliğindeki Tel Aviv'in Ben-Gurion Havalimanı'nda yerel saatle 08.00'den itibaren uçuşların durdurulacağı bilgisi paylaşıldı.
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, işgal altındaki Batı Şeria'da halka yeni cezalar getirilmesi ve İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin öldürülmesi çağrısında bulundu. Ben Gvir, El Halil kentinde 3 İsrail polisinin öldüğü silahlı saldırının ardından X sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
İsrailli Bakan, "İsraillilerin yaşama hakkı, Filistin yönetimi vatandaşlarının hareket özgürlüğünden önce gelir." ifadesini kullandı.Batı Şeria'da daha fazla askeri kontrol noktası kurulması ve Filistinlilerin sokaklarda dolaşmasına izin verilmemesi çağrısı yapan Ben Gvir, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere idam cezasının bugünkü Güvenlik Kabinesinin gündemine alınmasını, daha fazla Filistin toprağının işgal edilmesini ve Gazze'de İsrailliler için yerleşim yerleri kurulmasını istedi.
Aşırı sağcı Bakan, "terörist" olarak nitelendirdiği Filistin yönetimini de "terörü teşvik etmek ve Yahudileri öldürmek için maaş vermekle" suçladı.Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Terkumya beldesinde bu sabah bir araçtan İsrail polisinin bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsrail polisi ölmüştü.