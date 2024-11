SON DAKİKA: Trump korkusu... İsrail medyası: Bomba etkisi yaratacak! IDF'den çok konuşulacak Gazze itirafı

Trump İsrail için 'bomba etkisi' yaratacak!

The Jerusalem Post gazetesinde yer analize göre, Donald Trump'ın seçim zaferi sonrası İsrail, ABD'nin askeri operasyonlarına vereceği desteği sorgulamaya başladı.Trump'ın Gazze, Lübnan ve İran'la ilgili tüm konulardaki politikalarının selefi ABD Başkanı Joe Biden'dan taban tabana farklı olduğunu belirten gazete Trump'ın kendine yeni bir rota çizeceğini ve bunun İsrail için 'diplomatik bir bomba' anlamına geldiğini söyledi.



Analistler, Gazze ve Lübnan'daki savaşların sona erdirilmesinin ABD'nin yeni başkanının gündeminin üst sıralarında olacağını tahmin ediyor. CNN'e konuşan Filistin Ulusal Girişimi lideri Mustafa Barguti, "Netanyahu, alışkın olduğundan çok daha sert bir başkanla karşı karşıya kalacak. Trump'ın savaşların yaşandığı şekilde devam etmesine tahammül edeceğini düşünmüyorum" dediancak bunun Filistinliler için bunun büyük bir fark yaratmayacağını, çünkü her iki yönetimin de İsrail'e karşı "tamamen taraflı" olduğunu vurguladı.



Times of Israel haber sitesinde yayınlanan özel habere göre Trump, temmuz ayında Florida’daki malikanesinde kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya Beyaz Saray’a döneceği tarihe kadar Gazze savaşını bitirmesi gerektiği mesajı verdi. Netanyahu, ‘Savaşı bitir’ diyen Trump ile ‘Savaş devam etsin’ diyen aşırı sağcı koalisyon ortakları arasında kalabilir



CNN International da Netanyahu ile Trump arasındaki ilişkinin eskisi kadar iyi olmadığını belirtiyor. Trump, İsrail lideri Netanyahu'nun 2020'de Biden'ı başkanlığı kazanmasından dolayı tebrik etmesi üzerine Netanyahu'yu ihanetle suçlamıştı. ABD'nin yeni başkanı ayrıca Netanyahu ve İsrail istihbarat servislerini hazırlıksız olmakla eleştirmiş, kendisi başkan olsaydı Hamas saldırısının gerçekleşmeyeceğini iddia etmişti.