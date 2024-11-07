SON DAKİKA: Trump korkusu... İsrail medyası: Bomba etkisi yaratacak! IDF'den çok konuşulacak Gazze itirafı

Güncelleme Tarihi:
The Jerusalem Post gazetesinde yer analize göre, Donald Trump'ın seçim zaferi sonrası İsrail, ABD'nin askeri operasyonlarına vereceği desteği sorgulamaya başladı.Trump'ın Gazze, Lübnan ve İran'la ilgili tüm konulardaki politikalarının selefi ABD Başkanı Joe Biden'dan taban tabana farklı olduğunu belirten gazete Trump'ın kendine yeni bir rota çizeceğini ve bunun İsrail için 'diplomatik bir bomba' anlamına geldiğini söyledi.
Analistler, Gazze ve Lübnan'daki savaşların sona erdirilmesinin ABD'nin yeni başkanının gündeminin üst sıralarında olacağını tahmin ediyor. CNN'e konuşan Filistin Ulusal Girişimi lideri Mustafa Barguti, "Netanyahu, alışkın olduğundan çok daha sert bir başkanla karşı karşıya kalacak. Trump'ın savaşların yaşandığı şekilde devam etmesine tahammül edeceğini düşünmüyorum" dediancak bunun Filistinliler için bunun büyük bir fark yaratmayacağını, çünkü her iki yönetimin de İsrail'e karşı "tamamen taraflı" olduğunu vurguladı.
Times of Israel haber sitesinde yayınlanan özel habere göre Trump, temmuz ayında Florida’daki malikanesinde kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya Beyaz Saray’a döneceği tarihe kadar Gazze savaşını bitirmesi gerektiği mesajı verdi. Netanyahu, ‘Savaşı bitir’ diyen Trump ile ‘Savaş devam etsin’ diyen aşırı sağcı koalisyon ortakları arasında kalabilir
CNN International da Netanyahu ile Trump arasındaki ilişkinin eskisi kadar iyi olmadığını belirtiyor. Trump, İsrail lideri Netanyahu'nun 2020'de Biden'ı başkanlığı kazanmasından dolayı tebrik etmesi üzerine Netanyahu'yu ihanetle suçlamıştı. ABD'nin yeni başkanı ayrıca Netanyahu ve İsrail istihbarat servislerini hazırlıksız olmakla eleştirmiş, kendisi başkan olsaydı Hamas saldırısının gerçekleşmeyeceğini iddia etmişti.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail'in Filistinlileri bölgeden sistematik olarak çıkardığını ilk kez resmi olarak kabul etti. IDF'den Tuğgeneral Itzik Cohen dün gece düzenlediği basın brifinginde İsrail kara kuvvetlerinin Gazze'nin kuzeyini “tamamen boşaltmaya” yaklaştığını ve bölge sakinlerinin evlerine dönmelerine izin verilmeyeceğini söyledi.
Askerlerin Cibaliye kampı gibi bazı bölgelere iki kez girmek zorunda kalması nedeniyle “kuzey Gazze Şeridi sakinlerinin evlerine dönmelerine izin verme niyetinde olmadıklarını” belirten Cohen, insani yardımın “düzenli olarak” bölgenin güneyine girmesine izin verileceğini ancak “artık sivil kalmadığı” için kuzeye girmesine gerek kalmadığını söyledi.
Uluslararası hukuk uzmanları bu tür eylemlerin savaş suçları anlamına geleceğini belirtiyor ve bunun İsrail'in, sivillere ayrılmaları için bir süre tanıyıp, geride kalanları savaşçı olarak görmeyi öngören sözde 'generallerin planı'nın bir versiyonu olduğunu öne sürüyor.
Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, bu kez ülkenin hava trafiğini riske attı. Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail savaş uçaklarının Beyrut Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki bölgelere bir dizi ağır bombardıman gerçekleştirdiği bildirildi. Yaşanan patlamalar nedeniyle havalimanında küçük çaplı hasar meydana geldiği aktarılırken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı kaydedildi. Havalimanının faaliyette olduğu sırada piste yalnızca metrelerce uzaklıkta meydana gelen patlamalar amatör kameralara yansıdı.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail yayınladığı tahliye emrinden 45 dakika sonra savaş uçakları ile Baalbek kenti ve köylerine 30'u aşkın saldırı düzenledi. Saldırıda aralarında kadınların da olduğu 50'den fazla kişi yaşamını yitirdi, 63 kişi yaralandı. Haberde, Baalbek ve Bekaa'nın pek çok bölgesine düzenlenen saldırılarda savunmasız sivillere yönelik katliamlar yapıldığı kaydedildi. Saldırılardan birinde Baalbek kentindeki Şeykan mahallesinde bulunan ve yoksul ailelerin yaşadığı eski bir evin hedef alındığı ve sadece bu saldırıda 10 kişinin öldüğü; 9 kişinin yaraladığı bilgisi paylaşıldı.
Görgü tanıkları, İsrail'in söz konusu bölgede bir grup Filistinliyi hedef aldığını, saldırıda ölen ve yaralanın olduğunu aktardı.Han Yunus'taki Gazze Avrupa Hastanesinden AA'ya yapılan açıklamada ise saldırıda hayatını kaybeden 6 kişinin naaşının hastaneye getirildiği belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 43 bin 391 Filistinli öldü, 102 bin 347 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.