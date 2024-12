Son dakika... Suriye'de bir devrin sonu: Şam düştü... 61 yıllık rejim çöktü!

Suriye Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, halkın seçtiği “lider” ile her türlü “devir teslim” sürecinde işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.



Suriye Başbakanı el-Celali, Facebook hesabından yayınladığı bir videoda “Bu ülke normal bir ülke olabilir, komşularıyla ve dünyayla iyi ilişkiler kurabilir. Bu mesele, Suriye halkının seçeceği yeni liderin meselesi olacaktır ve biz işbirliği yapmaya ve mümkün olan her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız” dedi.

The Prime Minister of Syria, Mohammad Ghazi al-Jalali has said in a Video Statement released earlier that he remains at his Home in the Capital City of Damascus, and that he is will to cooperate with any Leadership chosen by the Syrian People. pic.twitter.com/9kttbwvHTw