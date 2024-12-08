Son dakika... Suriye'de bir devrin sonu: Şam düştü... 61 yıllık rejim çöktü!

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Suriye'nin başkenti Şam'a giren muhalifler, "zalim" Beşar Esad'ın ülkeden "kaçtığını" ilan ederek yurtdışında sürgünde bulunan Suriyelileri "Özgür Suriye'ye" dönme çağrısı yaptı.
"Şam, diktatörlükten kurtuldu" diyen muhalif gruplar paylaşıkları mesajda, "Zalim Beşar Esad kaçtı. Şam şehrini özgür ilan ediyoruz. Baas yönetimi altında geçen 50 yıllık baskının ve 13 yıllık suç, zulüm ve zorla yerinden edilmenin ardından bugün bu karanlık dönemin sona erdiğini ve Suriye için yeni bir dönemin başladığını ilan ediyoruz” denildi.
Suriye Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, halkın seçtiği “lider” ile her türlü “devir teslim” sürecinde işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.
Suriye Başbakanı el-Celali, Facebook hesabından yayınladığı bir videoda “Bu ülke normal bir ülke olabilir, komşularıyla ve dünyayla iyi ilişkiler kurabilir. Bu mesele, Suriye halkının seçeceği yeni liderin meselesi olacaktır ve biz işbirliği yapmaya ve mümkün olan her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız” dedi.
The Prime Minister of Syria, Mohammad Ghazi al-Jalali has said in a Video Statement released earlier that he remains at his Home in the Capital City of Damascus, and that he is will to cooperate with any Leadership chosen by the Syrian People. pic.twitter.com/9kttbwvHTw— OSINTdefender (@sentdefender) December 8, 2024
Suriye'de rejimin başkent Şam'da kontrolü kaybetmesiyle Beşar Esad'ın nerede olduğu daha da büyük bir soru işaretine dönüşürken, Şam-Lazkiye arasında yapılan bir uçuş sosyal medyada çeşitli iddiaları beraberinde getirdi.
Esad rejimi, başkent Şam'da kontrolü kaybedip rejim karşıtı gruplar kent merkezine girmeye başlarken, Esad'ın bir uçakla Şam'dan ayrıldığı yönündeki iddialar gündeme oturdu.
Son olarak, internetteki uçuş takip sitelerinde, Şam'daki havalimanından kalktıktan sonra en son Humus'un batısında görülen ancak sonra izi kaybolan bir uçağın Beşar Esad'i taşıdığı iddia edildi.
Söz konusu uçağın radardan kaybolmadan önce 1600 fit yüksekliğe kadar alçaldığı ve "olağandışı hareketler" yaptığı iddiaları ortaya atıldı.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ve ekibinin, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
Biden ve ekibinin, Suriye'deki "olağanüstü" gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydeden Savett, ABD Başkanının, bölgesel ortaklarla yakın irtibatının sürdüğünü ifade etti.
Suriye devlet televizyonunda yayınlanan videoda, Beşar Esad'ın devrildiği ve cezaevlerindeki tüm tutsakların serbest bırakıldığı duyuruldu
Suriye’deki 61 yıllık Baas rejimi çöktü. Rejimin çöküşü başkent Şam'daki bir camide sabah namazında tekbirlerle kutlandı.
Suriye'nin başkenti Şam'da göstericilerin kilit öneme sahip yerleşkelere girmesiyle Beşşar Esed rejimi kentin kontrolünü büyük ölçüde kaybetti. Rejim güçleri Şam Uluslararası Havalimanı'ndan çekildi.
Suriye'de 1963'de iktidara gelen Baas Partisinin 61 yıllık kanlı iktidarı, 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerinin şiddetle bastırılmak istenmesiyle patlak veren iç savaşta, başkent Şam'ın rejimin kontrolünden çıkmasıyla çöktü.
Arap Sosyalist Baas Partisi Suriye'de 1963'te darbeyle iktidara geldi. 1970'de yılında parti içi darbeyle Beşar Esad'ın babası Hafız Esad iktidarı ele geçirerek, 1971'de Suriye Devlet Başkanı oldu.
Beşar Esad ise, babasının ölümü üzerine 2000'de Baas rejiminin başına geçti. Esad ve Baas iktidarı, rejim karşıtı grupların başkent Şam'a girmesiyle sona erdi.
Suriye'de 2011 yılında özgürlük talebiyle halk hareketleri başlarken rejim kitlelere şiddet kullanarak müdahale etti. Binlerce kişinin öldürüldüğü rejim müdahaleleri, süreci iç savaşa dönüştürdü.
Silahlı muhalif gruplar uzun bir mücadeleye girerken, rejim uluslararası baskılara rağmen sorunun diplomasi ve barışçıl yollardan çözümüne yanaşmadı. Suriye'de 27 Kasım'da yoğunlaşan çatışmaların ardından ülkede Halep, İdlib, Hama'dan başlayarak pek çok bölgede kontrolü kaybetti.
Son olarak başkent Şam'da halkın da sokaklara dökülmesiyle rejim güçleri, kamu kurumları ve sokaklardan çekilmeye başlarken rejim karşıtı gruplar kent merkezinde kontrollerini artırdı.
61 yıllık kanlı Baas rejimi ve 53 yıllık Esad ailesi iktidarı sona ermiş oldu.