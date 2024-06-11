Son dakika... Şimdiye kadarki en derin saldırı! İsrail 'Birim 4400'ü vurdu: 3 Hizbullah üyesi öldürüldü

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Gazze için ateşkes teklifini kabul etti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD’nin sunduğu Gazze’de ateşkes ilan edilmesini öngören teklifi kabul etti.Kabul edilen karar tasarısında tamamen bir ateşkesin gerçekleşmesi, Hamas’ın elindeki rehineleri bırakması, hayatını kaybeden rehinelerin cesetlerinin teslim edilmesi ve Filistinli mahkumların serbest bırakılması öngörülüyor.



ABD’nin de içinde olduğu 15 koltuklu Güvenlik Konseyi’nde 14 üye taslak lehine oy verdi, Rusya çekimser kaldı.Kararda İsrail’in teklifi kabul ettiği belirtilirken Hamas’a da bir an önce yeşil ışık yakması çağrısında bulunuldu.Ateşkes planında üç aşama öngörülüyor.



İlkinde rehine ve mahkum takası ile kısa süreli ateşkes uygulanması planlanıyor.



İkinci aşamada kalıcı olarak düşmanlıkların sona erdirilmesi ve İsrail güçlerinin Gazze’den çekilmesi var.



Üçünü aşamada ise savaş boyunca neredeyse tamamen yok olan Gazze’nin yeniden inşası yer alıyor.