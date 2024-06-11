Son dakika... Şimdiye kadarki en derin saldırı! İsrail 'Birim 4400'ü vurdu: 3 Hizbullah üyesi öldürüldü

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Dışişleri Bakanlığı kararı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde 10 Haziran günü kabul edilen, Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik 2735 sayılı kararı, Gazze’deki katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz.Hamas’ın söz konusu ateşkes planına yapıcı ve olumlu yaklaşımını memnuniyetle karşılıyoruz.İsrail’in, kalıcı ateşkese riayet edeceğini taahhüt etmesi ve söz konusu kararın tüm unsurlarını eksiksiz şekilde uygulaması şarttır.
Türkiye, savaşın kalıcı şekilde sona ermesini, İsrail’in Gazze’nin tamamından geri çekilmesini, rehinelerin ve tutukluların karşılıklı salıverilmesini, yerlerinden edilen Filistinlilerin Gazze’ye geri dönüşünü, insani yardımların kesintisiz ve yeterli düzeyde ulaştırılmasını ve Gazze’nin yeniden imarını sağlayacak adımlara katkı vermeyi sürdürecektir."
İsrail ordusu, Lübnan'ın kuzeyindeki Baalbek bölgesinde Hizbullah'ın lojistik takviye birimi olarak tanımladığı 'Birim 4400'e ait askeri yerleşkeyi vurduğunu duyurdu. Hizbullah'a ait iki askeri binanın da aralarında bulunduğu Güney Lübnan'ın Itatron bölgesine de saldırılar düzenlendiğini açıklayan IDF, saldırıların Pazartesi gecesi İsrail askeri helikopterinin düşürülmesine tepki olarak gerçekleştirildiğini vurguladı.
Lübnan medyası saldırıların Hemel Bölgesi'nde gerçekleştiğini bildirdi ve AFP'ye konuşan kaynaklar saldırılarda üç Hizbullah üyesi dahil 5 kişinin öldürüldüğünü söyledi.
The Jerusalem Post'a göre bu, İsrail'in şu ana kadar çatışmada cesaret ettiği en derin saldırıydı.
דיווחים בלבנון: "מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו בהרמל", צפונית לבעלבכ שבעומק לבנון@ItayBlumental @OmerShahar123 pic.twitter.com/172SFQfgyu— כאן חדשות (@kann_news) June 10, 2024
İsrail medyası Haredilere askerlik hizmetinden muafiyet tanıyan zorunlu askerlik yasa tasarısının parlamentodaki 120 milletvekilinden 63'ünün oyuyla onaylandığını duyurdu. Savunma Bakanı Yoav Galant'ın karşı çıktığı tasarının yürürlüğe girmesi için ikinci ve üçüncü okumada onaylanmak üzere parlamentonun Dışişleri ve Güvenlik Komitesi'nde tartışılacak.
Times of Israel'de yer alan habere göre İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant,Benny Gantz'ın İsrail'in savaş kabinesi ve olağanüstü hal hükümetinden istifa ederek bir "hata" yaptığına inandığını söyledi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD’nin sunduğu Gazze’de ateşkes ilan edilmesini öngören teklifi kabul etti.Kabul edilen karar tasarısında tamamen bir ateşkesin gerçekleşmesi, Hamas’ın elindeki rehineleri bırakması, hayatını kaybeden rehinelerin cesetlerinin teslim edilmesi ve Filistinli mahkumların serbest bırakılması öngörülüyor.
ABD’nin de içinde olduğu 15 koltuklu Güvenlik Konseyi’nde 14 üye taslak lehine oy verdi, Rusya çekimser kaldı.Kararda İsrail’in teklifi kabul ettiği belirtilirken Hamas’a da bir an önce yeşil ışık yakması çağrısında bulunuldu.Ateşkes planında üç aşama öngörülüyor.
İlkinde rehine ve mahkum takası ile kısa süreli ateşkes uygulanması planlanıyor.
İkinci aşamada kalıcı olarak düşmanlıkların sona erdirilmesi ve İsrail güçlerinin Gazze’den çekilmesi var.
Üçünü aşamada ise savaş boyunca neredeyse tamamen yok olan Gazze’nin yeniden inşası yer alıyor.