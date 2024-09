Son dakika... Ortadoğu'da tansiyon yükseldi: Hizbullah'tan 'karşılık veririz' açıklaması... Husiler, İsrail'in merkezine saldırdı

İsrail sokaklarında 'hükümet istifa' sesleri

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi için anlaşma imzalanması ve Netanyahu hükümetinin istifası için her hafta cumartesi günü protesto düzenleniyor.



İsrail genelinde bu hafta da yüz binlerce kişi, Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi amacıyla imzalanacak ateşkes anlaşması için isteksiz siyasi iradeyi eleştirdi, ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifası ve erken seçim taleplerini yineledi.



Tel Aviv, Hayfa ve Batı Kudüs'ün yanı sıra Netanyahu'nun konutunun bulunduğu kuzeydeki Kayserya kenti ile ülkenin çeşitli noktalarında hükümetin istifası ve esirlerin geri getirilmesi talep edildi.



Protestoların merkezi, organizatörlerin açıkladığı rakamlara göre yüz binden fazla İsraillinin akşam saatlerinde toplandığı başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binasının çevresi oldu.



Ellerinde İsrail bayrakları bulunan protestocular, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı.



İsrailli esirlerin bir an önce evlerine dönmesi çağrısı yaparak davul ve düdük çalan protestocular, "Hepsi hemen eve", "Yardım" yazılı dövizler taşıdı, "(Netanyahu) Bibi esirleri serbest bırak", "Sen baştasın, sen suçlusun" şeklinde sloganlar attı.



İsrail hükümetini ateşkes anlaşmasına yanaşmamakla suçlayan esir aileleri, yaptıkları açıklamada, basındaki Netanyahu'nun Gazze'ye saldırılarını kuzeyde Lübnan'a çevireceği haberleri üzerine bunun "Gazze Şeridindeki İsrailli esirleri feda etmek anlamına geldiği" eleştirisini yöneltti.



İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu "iktidarda kaldığı sürece Gazze'de saldırıların durmayacağını" vurguladı.



GÖSTERİCİLER YÜRÜYÜŞ YAPTI



İsrailli göstericiler, toplandıkları Savunma Bakanlığının önündeki Begin Caddesi'nden yürüyüşe geçmek istedi. Gruba, polis atlı birliklerle müdahale etti. Polis, yürüyüşe devam etmek isteyen bazı göstericileri gözaltına aldı.



Batı Kudüs'te de hükümetin istifa etmesini ve Gazze Şeridi'ndeki esirlerin geri getirilmesi için bir an önce anlaşma imzalanmasını isteyen İsrailliler, protesto gösterilerini sürdürdü.



İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların durdurulması için taraflar arasında uzun süredir müzakereler devam ediyor.



Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.



İsrail'in anlaşma taslağına eklediği maddelerin ve özellikle de Mısır-Gazze sınır hattı "Philadelphi Koridoru'nda" kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zora soktuğu vurgulanıyor.