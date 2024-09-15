Son dakika... Ortadoğu'da tansiyon yükseldi: Hizbullah'tan 'karşılık veririz' açıklaması... Husiler, İsrail'in merkezine saldırdı

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Yemen'deki Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv ve Lod kentlerine balistik füze saldırıları gerçekleştirdi. İsrail'e atılan balistik füzelerden bir tanesi, Ben-Gurion Havaalanı yakınlarındaki Ben-Shemen bölgesine isabet etti.
İsrail ordusu (IDF), İsrail'in merkezine Yemen'den füze fırlatıldığını doğruladı.
Yair Lapid'in partisi Yesh Atid, Yemen'deki Husilerin füzeli saldırısının ardından "ulusal felaket hükümeti" diyerek Netanyahu hükümetini eleştirdi.
צה"ל הודיע שזוהה שיגור של טיל קרקע-קרקע שחצה לשטח ישראל מכיוון מזרח. יירוטים נצפו מעל אשדוד@ItayBlumental (אורלי אלקלעי) pic.twitter.com/WAFANOCCWe— כאן חדשות (@kann_news) September 15, 2024
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, asker koruması altında gaspçı İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeyinde yer alan Umm Safa köyüne baskın düzenledi.
İsraillilerin Filistinlilerin evlerine rastgele ateş açması sonucu yaralananlar oldu.
Umm Safa Köy Meclisi Başkanı Mervan Sabah da yaptığı açıklamada, İsrail askerleri himayesinde onlarca İsrailli gaspçıların Umm Safa köyüne saldırısı sonucu iki Filistinlinin yaralandığını belirtti.
İsrail askerleri ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yer alan Deyr Ebu Meşal beldesine baskın düzenledi.
Tulkerim'in kuzeyindeki Zeyta kasabasına baskın düzenleyen İsrail askerleri ile baskına tepki gösteren Filistinliler arasında arbede yaşandı.
İsrail askerleri Filistinlilere karşı gerçek mermi ve zehirli gaz bombaları ile müdahale etti.
İsrail askerleri ayrıca, Nablus'un güneyindeki üç belde ile El Halil kentine bağlı bazı beldelere de baskın düzenledi.
Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, başkent Beyrut'ta düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, kuzey cephesindeki saldırıları genişletme kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Netanyahu'nun savaş tehdidinden korkmadıklarını ve bu tehdidin kendilerini Gazze'ye destek vermekten de alıkoymayacağını dile getiren Kasım şöyle devam etti:
"Savaş açma planımız yok çünkü bunun bir faydası olacağını düşünmüyoruz ama İsrail savaş açarsa buna savaşla karşılık veririz ve kayıplar bizim için de onlar için de çok büyük olur. İsrailliler, kuzeydeki bir savaşın, bölgede evlerini terk eden 100 bin kişiyi geri getireceğini zannediyorsa şimdiden söyleyelim, yüzbinlerce kişinin daha uzun vadeli göçüne hazır olsunlar. Kuzeydekilerin evlerine dönmesinin, Gazze savaşının sona ermesinden başka yolu yok."
Kasım, Gazze savaşı devam ettiği sürece Lübnan cephesinde de saldırıların süreceğini, İsrail'in saldırılarının artması ve özellikle de sivillerin hedef alınması durumunda saldırıların da artacağını kaydetti.
Kanal 13’ün internet sitesindeki haberine göre Netanyahu, 12 Eylül’de, kuzey cephesindeki gerilimi görüşmek üzere düzenlenen stratejik bir toplantıya katıldı.
Netanyahu, burada, İsrail'in "kuzey cephesinde geniş kapsamlı ve güçlü bir operasyon yapma niyetinde olduğunu" ifade etti.
Kanal, kimliğini açıklamadığı Netanyahu’ya yakın üst düzey bir yetkiliden alıntı yaparak, kuzey cephesindeki bu saldırılar için henüz kesin bir tarih belirlenmediğini, ancak yakın bir gelecekte bu adımın atılmasının planlandığını aktardı.
İsrail Güvenlik Kabinesi'nin bu hafta kuzey cephesindeki gerilimi ele alması bekleniyor.
Kanal, kimlikleri açıklanmayan bazı İsrailli güvenlik yetkililerinin, kuzey cephesindeki saldırıları genişletmenin aynı zamanda Gazze'deki askeri varlığın azaltılmasını gerektireceğini vurguladığını da bildirdi.
Söz konusu yetkililer, İsrail'in kuzeyindeki mevcut durumu değiştirme girişimlerinin "geniş çaplı bir savaşa yol açabileceği" konusunda Netanyahu'ya uyarıda bulundu.
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail'in Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine gerçekleştirdiği hava ve topçu saldırılarında en az 26 Filistinlinin öldüğünü açıkladı.
Basal’ın verdiği bilgilere göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kasabasına düzenlenen topçu saldırısı sonucunda 2 Filistinli öldü.
Gazze kentinde ise 3 ayrı hava saldırısında 21 Filistinli hayatını kaybetti.
Kentteki Ez-Zeytun Mahallesi'ndeki Zeytun Şehitleri Okuluna düzenlenen saldırıda, 2'si çocuk, 1'i kadın 5 Filistinli yaşamını yitirdi.
İsrail’in, Gazze'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlediği saldırı sonucu en az 2 Filistinli hayatını kaybetti.
Güneydeki Han Yunus'ta ise Attar bölgesinde sığınmacıların kaldığı çadıra düzenlenen saldırıda 1 Filistinli öldü.
Gazze'deki hükümetten yapılan açıklamada, yerinden edilenlerin kaldıkları çadırların yüzde 74'ünün kullanılamaz durumda olduğu, 135 bin çadırdan 100 bininin yıprandığı için acilen değiştirilmesi gerektiği ifade edildi.
Naylon, kumaş ve ahşaptan yapılan çadırların, 11 aydır devam eden savaş ve göçün yanı sıra güneş ışınlarına maruz kalma nedeniyle yıpranıp kullanılamaz hale geldiği bildirildi.
Bu şartlarda kış mevsiminin kapıya dayandığı ve 2 milyon insanın barınaksız kalmasıyla sonuçlanacak insani bir felaketin yaşanacağı kaydedildi.
İsrail'in sınır kapılarını kapatması nedeniyle 250 bin çadır ve konteynerin Gazze'ye giriş yapamadığı bilgisine yer verilen açıklamada, uluslararası toplum ile kurumlara, 2 milyon insanı kışın soğuğundan ve yazın sıcağından koruyacak uygun barınaklar temin etme çağrısı yapıldı.
Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi için anlaşma imzalanması ve Netanyahu hükümetinin istifası için her hafta cumartesi günü protesto düzenleniyor.
İsrail genelinde bu hafta da yüz binlerce kişi, Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi amacıyla imzalanacak ateşkes anlaşması için isteksiz siyasi iradeyi eleştirdi, ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifası ve erken seçim taleplerini yineledi.
Tel Aviv, Hayfa ve Batı Kudüs'ün yanı sıra Netanyahu'nun konutunun bulunduğu kuzeydeki Kayserya kenti ile ülkenin çeşitli noktalarında hükümetin istifası ve esirlerin geri getirilmesi talep edildi.
Protestoların merkezi, organizatörlerin açıkladığı rakamlara göre yüz binden fazla İsraillinin akşam saatlerinde toplandığı başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binasının çevresi oldu.
Ellerinde İsrail bayrakları bulunan protestocular, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı.
İsrailli esirlerin bir an önce evlerine dönmesi çağrısı yaparak davul ve düdük çalan protestocular, "Hepsi hemen eve", "Yardım" yazılı dövizler taşıdı, "(Netanyahu) Bibi esirleri serbest bırak", "Sen baştasın, sen suçlusun" şeklinde sloganlar attı.
İsrail hükümetini ateşkes anlaşmasına yanaşmamakla suçlayan esir aileleri, yaptıkları açıklamada, basındaki Netanyahu'nun Gazze'ye saldırılarını kuzeyde Lübnan'a çevireceği haberleri üzerine bunun "Gazze Şeridindeki İsrailli esirleri feda etmek anlamına geldiği" eleştirisini yöneltti.
İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu "iktidarda kaldığı sürece Gazze'de saldırıların durmayacağını" vurguladı.
GÖSTERİCİLER YÜRÜYÜŞ YAPTI
İsrailli göstericiler, toplandıkları Savunma Bakanlığının önündeki Begin Caddesi'nden yürüyüşe geçmek istedi. Gruba, polis atlı birliklerle müdahale etti. Polis, yürüyüşe devam etmek isteyen bazı göstericileri gözaltına aldı.
Batı Kudüs'te de hükümetin istifa etmesini ve Gazze Şeridi'ndeki esirlerin geri getirilmesi için bir an önce anlaşma imzalanmasını isteyen İsrailliler, protesto gösterilerini sürdürdü.
İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların durdurulması için taraflar arasında uzun süredir müzakereler devam ediyor.
Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.
İsrail'in anlaşma taslağına eklediği maddelerin ve özellikle de Mısır-Gazze sınır hattı "Philadelphi Koridoru'nda" kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zora soktuğu vurgulanıyor.