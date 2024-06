Son dakika...Orta Doğu'da ortalık toz duman! 'Filistin füzesi' Batı'yı korkuttu, ABD'den Lübnan uyarısı: İran devreye girebilir...

Yemen'deki Husiler, daha önce İran tarafından sergilenen ve Tahran'ın hipersonik hızlarda uçtuğunu açıkladığı bir füzeye benzeyen, katı yakıtlı yeni bir füzeyi cephaneliklerinde görücüye çıkardı. Filistinlilerin puşisinin desenlerinde boyanmış bir savaş başlığına sahip yeni füzeye “Filistin füzesi" adını veren Husiler ilk saldırıyı Pazartesi günü gerçekleştirdiler. Saldırı İsrail tarafında sirenlerin çalmasına neden oldu ancak herhangi bir hasar ya da yaralanmaya yol açmadı. Çarşamba günü geç saatlerde yayınlanan görüntüler, 'Filistin füzesinin' mobil bir fırlatıcı gibi görünen bir şey üzerinde kaldırıldığını ve motorundan çıkan beyaz duman bulutlarıyla hızla havaya yükseldiğini gösteriyor.



Uzmanlar yeni silahın hassas güdümlü katı yakıtlı bir füze olduğunu ve Husilerin şimdiye kadar kullandığı güdümsüz sıvı yakıtlı füzelerden daha gelişmiş olduğunu söylerken, Husiler bunu 'yerli bir füze' olarak tanımlıyor.

Filistin füzesinin ne kadar iyi manevra yaptığı ve hangi hızda ilerlediği hala belirsizliğini koruyor ancak İsrail-Lübnan sınırında gerilimin yükseldiği bir dönemde ortaya çıkan yeni füze Batı'da korkulara neden oldu. AP bu sabah yayınladığı haberinde katı yakıtlı füzelerin sıvı yakıtlı füzelere göre çok daha hızlı kurulabildiğine dikkat çekerek bu gelişmenin ABD ve Batılı ortakları için yeni bir endişe kaynağı olduğunu yazdı. İngiliz medyası ise Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarını hatırlattı ve bunun ABD için yeni bir baş ağrısı olabileceğini öne sürdü.





#Breaking In support of the resistance in Gaza, Yemen's armed forces broadcast a video of a new balistic missile named "Palestine" being launched towards a strategic target in Omm alRashrash (Eliat) on the Gulf of Aqaba. Notice the tip is decorated with a Kufiyyeh pattern. pic.twitter.com/lcE3pO0Pb7