Son dakika...Orta Doğu'da ortalık toz duman! 'Filistin füzesi' Batı'yı korkuttu, ABD'den Lübnan uyarısı: İran devreye girebilir...

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Yemen'deki Husiler, daha önce İran tarafından sergilenen ve Tahran'ın hipersonik hızlarda uçtuğunu açıkladığı bir füzeye benzeyen, katı yakıtlı yeni bir füzeyi cephaneliklerinde görücüye çıkardı. Filistinlilerin puşisinin desenlerinde boyanmış bir savaş başlığına sahip yeni füzeye “Filistin füzesi" adını veren Husiler ilk saldırıyı Pazartesi günü gerçekleştirdiler. Saldırı İsrail tarafında sirenlerin çalmasına neden oldu ancak herhangi bir hasar ya da yaralanmaya yol açmadı. Çarşamba günü geç saatlerde yayınlanan görüntüler, 'Filistin füzesinin' mobil bir fırlatıcı gibi görünen bir şey üzerinde kaldırıldığını ve motorundan çıkan beyaz duman bulutlarıyla hızla havaya yükseldiğini gösteriyor.
Uzmanlar yeni silahın hassas güdümlü katı yakıtlı bir füze olduğunu ve Husilerin şimdiye kadar kullandığı güdümsüz sıvı yakıtlı füzelerden daha gelişmiş olduğunu söylerken, Husiler bunu 'yerli bir füze' olarak tanımlıyor.
Filistin füzesinin ne kadar iyi manevra yaptığı ve hangi hızda ilerlediği hala belirsizliğini koruyor ancak İsrail-Lübnan sınırında gerilimin yükseldiği bir dönemde ortaya çıkan yeni füze Batı'da korkulara neden oldu. AP bu sabah yayınladığı haberinde katı yakıtlı füzelerin sıvı yakıtlı füzelere göre çok daha hızlı kurulabildiğine dikkat çekerek bu gelişmenin ABD ve Batılı ortakları için yeni bir endişe kaynağı olduğunu yazdı. İngiliz medyası ise Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarını hatırlattı ve bunun ABD için yeni bir baş ağrısı olabileceğini öne sürdü.
#Breaking In support of the resistance in Gaza, Yemen's armed forces broadcast a video of a new balistic missile named "Palestine" being launched towards a strategic target in Omm alRashrash (Eliat) on the Gulf of Aqaba. Notice the tip is decorated with a Kufiyyeh pattern. pic.twitter.com/lcE3pO0Pb7— Free Palestine TV (@TVFreePalestine) June 5, 2024
İsrail-Lübnan sınırında tansiyon her geçen gün yükselirken, ABD ve Fransa gerilimi azaltmak için diplomatik bir çözüm bulmaya çalışıyor ancak henüz bir ilerleme kaydedilemedi.
Axios'a konuşan iki ABD'li yetkili ve bir İsrailli yetkili, Biden yönetiminin İsrail'i Lübnan'da "sınırlı bir savaş" fikrine karşı uyardığını ve bunun İran'ı müdahaleye itebileceği konusunda uyardığını söyledi.
Gazze'de ateşkes olmadan İsrail-Lübnan sınırında sükunetin sağlanmasının imkansız olacağına inanan Biden yönetimi tarafından İsrail'e yapılan uyarıda, yalnızca sınıra yakın bölgelerde olsa bile Lübnan'a yapılacak kara saldırısının İran'ı müdahaleye iteceği ve Lübnan'ın Suriye, Irak ve Yemen'deki İran yanlısı milislerle dolup taşabileceği öne sürüldü.
ABD'nin 3 aşamalı ateşkes planını kabul etmesi için İsrail hükümetine yoğun baskı uyguladığını vurgulayan CNN International, müzakerelerden sonuç alınması için Katar'ın da benzer bir baskı uyguladığını öne sürdü.
CNN'in haberine göre Katar, Hamas'a ABD ve İsrail tarafından önerilen ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için ültimatom verdi, anlaşma kabul edilmediği taktirde Hamas liderleri Doha'dan ihraç edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.
İsrail basınında er alan haberlere göre Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ne hitap edeceği tarih 24 Temmuz olarak belirlendi. Netanyahu'nun ABD ziyareti sırasında Biden'la buluşup buluşmayacağı henüz belli olmadı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in öldürdüğünü iddia ettiği Hamas militanlarının kimliklerin kamuoyuyla paylaşması gerektiğini söyledi.
İsrail hava saldırılarında hedef alınan militanların kimliklerini sık sık açıklıyor, ancak ABD bu tür çağrıları nadiren yapıyor.Miller ayrıca "İsrail hükümeti bu saldırıyla ilgili, ölenlerin adları da dahil daha fazla bilgi vereceğini söyledi. Bu bilgiyi kamuoyuna açıklarken tamamen şeffaf olmalarını bekliyoruz" dedi.
Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan, ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail ve Hamas arasında 3 aşamadan oluşan ateşkes teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu. Hamdan, Biden'ın Gazze'de ateşkes önerisinin "sadece lafta" kaldığını ateşkesle ilgili herhangi bir yazılı taahhüt almadıklarını söyledi.
Hamdan, "Ortada bir teklif yok, bunlar sadece Biden'ın bir konuşmasında söylediği sözler. ABD’liler şu ana kadar Biden'ın konuşmasında söylediklerini taahhüt eden yazılı bir şey sunmadılar" ifadelerini kullanarak, Biden’ın Hamas’ın geçtiğimiz ay kabul ettiği ancak İsrail tarafından kabul edilmeyen ateşkes anlaşmasını örtbas etmeye çalıştığını belirtti.