Son dakika...Netanyahu'nun savaş kabinesi adeta dağıldı, peş peşe istifalar...

Gantz'ın istifası Netanyahu üzerindeki baskıyı artıracak

Kaliforniya Üniversitesi'nden İsrail çalışmaları profesörü Dov Waxman, Gantz'ın hükümetten ayrılmasının potansiyel etkilerini Al Jazeera'ya anlattı. Gantz'ın istifasıyla birlikte başbakan üzerindeki siyasi baskının hem yurt içinde hem de yurt dışında artacağını öne süren Waxman şu ifadeleri kullandı;



“Bu hükümet 7 Ekim'den önce bile pek sevilmeyen bir hükümetti ancak Gantz'ın girmesi hükümete istikrar kazandırdı ve ona ülke içinde bir miktar meşruiyet kazandırdı. Gantz ve ortakları olmadan hükümet iç meşruiyetini kaybedecek ve bu da Netanyahu'ya erken seçim yapması yönündeki baskıyı artıracak. Fakat Netanyahu'nun bunu yapacağını sanmıyorum çünkü en azından mevcut kamuoyu yoklamalarına göre partisinin bu seçimi kaybedeceğini biliyor. Kendisi ve koalisyon ortakları mümkün olduğu kadar uzun süre iktidarda kalmaya kararlılar."