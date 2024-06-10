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Son dakika...Netanyahu'nun savaş kabinesi adeta dağıldı, peş peşe istifalar...

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#İsrail#Gazze#Hamas
Son dakika...Netanyahunun savaş kabinesi adeta dağıldı, peş peşe istifalar...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2024 10:03

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Gadi Eisenkot da, Benny Gantz'ın ardından Netanyahu hükümetinden istifa ettiğini açıkladı. Uzmanlar istifaların Netanyahu üzerindeki baskıyı artıracağını öne sürerken, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir Netanyahu'ya mektup yazarak savaş kabinesine kendisinin alınmasını istedi.

CENTCOM: Gazze’ye hava operasyonuyla 10 metrik ton yardım ulaştırıldı
CENTCOM: Gazze’ye hava operasyonuyla 10 metrik ton yardım ulaştırıldı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 9 Haziran’da düzenlenen hava operasyonuyla Gazze’ye 10 metrik ton gıda yardımı yapıldığını duyurdu.

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “Ortak operasyonda ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir C-130 uçağı da yer aldı. ABD C-130'u Kuzey Gazze'ye 10 metrik tondan fazla hazır yemek bırakarak hayat kurtarıcı insani yardım sağladı. Bugüne kadar ABD, geçici iskele yoluyla ulaştırılan yardıma ek olarak 1050 metrik tondan fazla insani yardımı havadan bırakmıştır” denildi.

CENTCOM, hem havadan hem de geçici iskele yoluyla insani yardımların süreceği taahhüdünde bulundu.

Ben Gvir istifalar sonrası harekete geçti: Savaş kabinesine beni alın
Ben Gvir istifalar sonrası harekete geçti: Savaş kabinesine beni alın

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Gantz ve Eisenkot'un istifalarını vermelerinin ardından, hiç vakit kaybetmeden Başbakan Netanyahu'ya bir mektup gönderdi ve savaş kabinesini yeni üyelere özellikle de kendisine yer açmasını talep etti.

Ben Gvir sosyal medya üzerinden de paylaştığı mektubunda “Kararlı ve cesur bir karar vermenin zamanı geldi” ve Netanyahu'dan kendine yer açmasını istedi.

Kabine dağılıyor... Bir istifa daha!
Kabine dağılıyor... Bir istifa daha

İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot da Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ın ardından istifa ettiğini duyurdu.

Eisenkot Netanyahu'ya sunduğu istifa mektubunda "Başbakanlığını yaptığınız kabine, savaşın hedeflerine ulaşması için gerekli kararları almadı.Son dönemde aldığınız kararların ülkenin çıkarlarına uygun olmadığını gördük." ifadelerini kullandı ve hükümetin İsrail'in stratejik durumuna ve ulusal güvenliğine zarar verdiğini öne sürdü.

Gantz'ın istifası Netanyahu üzerindeki baskıyı artıracak
Gantzın istifası Netanyahu üzerindeki baskıyı artıracak

Kaliforniya Üniversitesi'nden İsrail çalışmaları profesörü Dov Waxman, Gantz'ın hükümetten ayrılmasının potansiyel etkilerini Al Jazeera'ya anlattı. Gantz'ın istifasıyla birlikte başbakan üzerindeki siyasi baskının hem yurt içinde hem de yurt dışında artacağını öne süren Waxman şu ifadeleri kullandı;

“Bu hükümet 7 Ekim'den önce bile pek sevilmeyen bir hükümetti ancak Gantz'ın girmesi hükümete istikrar kazandırdı ve ona ülke içinde bir miktar meşruiyet kazandırdı. Gantz ve ortakları olmadan hükümet iç meşruiyetini kaybedecek ve bu da Netanyahu'ya erken seçim yapması yönündeki baskıyı artıracak. Fakat Netanyahu'nun bunu yapacağını sanmıyorum çünkü en azından mevcut kamuoyu yoklamalarına göre partisinin bu seçimi kaybedeceğini biliyor. Kendisi ve koalisyon ortakları mümkün olduğu kadar uzun süre iktidarda kalmaya kararlılar."

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'ya baskınlar düzenledi

İsrail güçleri, dün gece boyunca işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlar düzenledi. Kalkilya'daki evlere baskın düzenleyen İsrail askerleri en az dört Filistinliyi tutukladı. İsrail güçleri ayrıca Cenin vilayetindeki Arrabeh ve Yabad kasabaları ile Jalbun köyüne de baskın düzenlendi ancak tutuklanan olmadı.

Netanyahu hükümetinde çatlak

İsrail'de savaş kabinesi dağılıyor. İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, düzenlediği basın toplantısında istifa ettiğini açıklayarak, partisinin koalisyon hükümetinden çekildiğini belirtti.

Gantz, “Partim 7 Ekim'den sonra kötü bir hükümet olduğunu bildiğimiz halde ülkenin iyiliği için koalisyona katıldı. O zamandan bu yana stratejik değerlendirmeler siyasi nedenlerle hep bir kenara itildi” dedi.

İsrail halkının “boş vaatlerden” daha fazlasını hak ettiğini belirten Gantz, “Ne yazık ki Netanyahu gerçek zafere ulaşmamızı engelliyor” dedi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineCENTCOM: Gazze’ye hava operasyonuyla 10 metrik ton yardım ulaştırıldı
timelineBen Gvir istifalar sonrası harekete geçti: Savaş kabinesine beni alın
timelineKabine dağılıyor... Bir istifa daha!
timelineGantz'ın istifası Netanyahu üzerindeki baskıyı artıracak
timelineİsrail, işgal altındaki Batı Şeria'ya baskınlar düzenledi
timelineNetanyahu hükümetinde çatlak
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#İsrail#Gazze#Hamas

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