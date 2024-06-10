Son dakika...Netanyahu'nun savaş kabinesi adeta dağıldı, peş peşe istifalar...

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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 9 Haziran’da düzenlenen hava operasyonuyla Gazze’ye 10 metrik ton gıda yardımı yapıldığını duyurdu.
CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “Ortak operasyonda ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir C-130 uçağı da yer aldı. ABD C-130'u Kuzey Gazze'ye 10 metrik tondan fazla hazır yemek bırakarak hayat kurtarıcı insani yardım sağladı. Bugüne kadar ABD, geçici iskele yoluyla ulaştırılan yardıma ek olarak 1050 metrik tondan fazla insani yardımı havadan bırakmıştır” denildi.
CENTCOM, hem havadan hem de geçici iskele yoluyla insani yardımların süreceği taahhüdünde bulundu.
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Gantz ve Eisenkot'un istifalarını vermelerinin ardından, hiç vakit kaybetmeden Başbakan Netanyahu'ya bir mektup gönderdi ve savaş kabinesini yeni üyelere özellikle de kendisine yer açmasını talep etti.
Ben Gvir sosyal medya üzerinden de paylaştığı mektubunda “Kararlı ve cesur bir karar vermenin zamanı geldi” ve Netanyahu'dan kendine yer açmasını istedi.
İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot da Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ın ardından istifa ettiğini duyurdu.
Eisenkot Netanyahu'ya sunduğu istifa mektubunda "Başbakanlığını yaptığınız kabine, savaşın hedeflerine ulaşması için gerekli kararları almadı.Son dönemde aldığınız kararların ülkenin çıkarlarına uygun olmadığını gördük." ifadelerini kullandı ve hükümetin İsrail'in stratejik durumuna ve ulusal güvenliğine zarar verdiğini öne sürdü.
Kaliforniya Üniversitesi'nden İsrail çalışmaları profesörü Dov Waxman, Gantz'ın hükümetten ayrılmasının potansiyel etkilerini Al Jazeera'ya anlattı. Gantz'ın istifasıyla birlikte başbakan üzerindeki siyasi baskının hem yurt içinde hem de yurt dışında artacağını öne süren Waxman şu ifadeleri kullandı;
“Bu hükümet 7 Ekim'den önce bile pek sevilmeyen bir hükümetti ancak Gantz'ın girmesi hükümete istikrar kazandırdı ve ona ülke içinde bir miktar meşruiyet kazandırdı. Gantz ve ortakları olmadan hükümet iç meşruiyetini kaybedecek ve bu da Netanyahu'ya erken seçim yapması yönündeki baskıyı artıracak. Fakat Netanyahu'nun bunu yapacağını sanmıyorum çünkü en azından mevcut kamuoyu yoklamalarına göre partisinin bu seçimi kaybedeceğini biliyor. Kendisi ve koalisyon ortakları mümkün olduğu kadar uzun süre iktidarda kalmaya kararlılar."
İsrail güçleri, dün gece boyunca işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlar düzenledi. Kalkilya'daki evlere baskın düzenleyen İsrail askerleri en az dört Filistinliyi tutukladı. İsrail güçleri ayrıca Cenin vilayetindeki Arrabeh ve Yabad kasabaları ile Jalbun köyüne de baskın düzenlendi ancak tutuklanan olmadı.
İsrail'de savaş kabinesi dağılıyor. İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, düzenlediği basın toplantısında istifa ettiğini açıklayarak, partisinin koalisyon hükümetinden çekildiğini belirtti.
Gantz, “Partim 7 Ekim'den sonra kötü bir hükümet olduğunu bildiğimiz halde ülkenin iyiliği için koalisyona katıldı. O zamandan bu yana stratejik değerlendirmeler siyasi nedenlerle hep bir kenara itildi” dedi.
İsrail halkının “boş vaatlerden” daha fazlasını hak ettiğini belirten Gantz, “Ne yazık ki Netanyahu gerçek zafere ulaşmamızı engelliyor” dedi.