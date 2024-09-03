Son dakika... Müzakereler son ana kadar devam ediyordu, Netanyahu tek konuşması ile her şeyi mahvetti!

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Devam eden rehine-ateşkes anlaşması görüşmelerine yakın bir kaynak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun düzenlediği basın toplantısının ateşkes çabalarını baltaladığını söyledi. CNN'de yer alan habere göre, İsrail ordusunun Gazze'den altı rehinenin cesetlerini çıkarmasından sonra bile ateşkes önerisi üzerindeki çalışmalar sürüyordu ancak Netanyahu'nun İsrail'in Philadelphi Koridoru'nun kontrolünü elinde tutması yönündeki talebini daha da sertleştirmesi durumu değiştirdi. İsmi açıklanmayan kaynak CNN'e "Bu adam tek bir konuşmayla her şeyi mahvetti." dedi.
İsrail kamu yayıncısı Kan'ın haberine göre,Netanyahu'nun en yakın siyasi müttefiklerinden biri olan Şas Partisi lideri Aryeh Deri de Netanyahu'nun Philadelphia Koridoru ısrarının büyük bir hata olduğunu düşünüyor.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Filistin topraklarındaki son gelişmeler ile İsrail'in ihlallerini durdurmak için ortak Arap ve İslami çalışmaların güçlendirilmesi konularını görüştü.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in geçen hafta 2 gün boyunca saldırılarını sürdürerek 4 Filistinliyi öldürdüğü Tulkerim kentine yeniden baskın düzenlediği belirtildi.Açıklamada, "İşgalci (İsrail), şu ana kadar kentteki hastaneleri kuşatmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.İsrail ordusunun aynı zamanda Tulkerim Mülteci Kampı'nı sıkı ablukaya aldığı ve İsrail güçlerinin bölgedeki altyapı ile evleri yıktığı aktarıldı.Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yayımlanan Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi açıklamasında, şunlar kaydedildi:
"Batı Şeria'nın farklı kentlerindeki saldırı ve kuşatmaların oluşturduğu tehlikeli gerilim, Gazze Şeridi'nde devam eden soykırımla bütünleşiyor. İsrail'in hedefinde halkımızı korkutmak ve ulusal meşru haklarını inkar etmek vardır."
İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentinin İsrail ordusunun 6 gündür devam eden saldırı ve yıkımları nedeniyle "felaket bölgesine dönüştüğü" belirtildi.AA muhabirine konuşan Cenin İmar Komisyonu Üyesi Ali Zekarna, Cenin şu an yıkılmış durumda. Yıkımın büyüklüğü, kentin doğu mahallesi ve mülteci kampında, yüzde 70’i geçmiş olabilir." dedi.Yıkımın hayal edilemeyecek kadar büyük olduğuna dikkati çeken Zekarna, yeniden imar için yerel, özel ve hükümet kurumlarının gücünün yetersiz kalacağını vurguladı.
İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması konusundaki isteksizliğine tepki olarak düzenlenen protestolar on binlerce kişinin katılımıyla ikinci gününde de devam etti.
Başta Batı Kudüs ve Tel Aviv olmak üzere Hayfa ve Netanyahu'nun şahsi konutunun yer aldığı Kayserya gibi birden fazla noktada sokaklara inen on binlerce kişi Gazze'deki İsrailli esirlerin ölümünden Netanyahu ile hükümetini sorumlu tuttu.Bazı noktalarında yolları kapatıp ateş yakan göstericiler polis müdahalesiyle karşılaştı.
Ellerinde İsrail bayrakları bulunan protestocular, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı. İsrailli esirlerin bir an önce evlerine dönmesi çağrısı yaparak davul ve düdük çalan protestocular, "Hepsi hemen eve", "Yardım" yazılı dövizler taşıdı. Göstericiler, "(Netanyahu) Bibi esirleri serbest bırak", "Sen baştasın, sen suçlusun" şeklinde sloganlar attı.İkinci günde gösterilerin odak noktası Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki konutunun çevresi oldu. Akşam saatlerinde Batı Kudüs'te yürüyüşe geçen gruplar, Netanyahu'nun Gazze Caddesi'ndeki konutuna doğru ilerledi.
İsrail polisi, çevrede çok sayıda birlikle, demir bariyerlerin arkasında konuşlandı. İsrail polisi ile bariyerleri aşmak isteyen göstericiler arasında arbede yaşandı.Göstericiler bir noktada polis bariyerini aşarak Netanyahu'nun konutunun bulunduğu alana ilerledi. İsrail polisi, güç kullanarak göstericilere müdahale edince yine arbede çıktı.İsrailli göstericiler, burada ateş yaktı. Göstericilerin yaktığı ateşi söndürmek için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.İsrail polisi, göstericileri güç kullanarak dağıtmaya çalışırken 6 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibiyle toplantı yaptı.Aralarında Amerikalı ve İsrail çifte vatandaşı bir kişinin de bulunduğu 6 esirin cesedinin bulunmasının ardından yapılan ulusal güvenlik toplantısında, Gazze'deki ateşkes sürecinin bundan sonraki adımları ve esirlerin serbest bırakılmasına yönelik çabalar ele alındı.
Katar ile Mısır'ın arabuluculuk yaptığı ateşkes görüşmeleriyle ilgili detaylar ve müzakerelerin gidişatına ilişkin güncel durum da toplantıda kapsamlı şekilde değerlendirildi.