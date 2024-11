Son dakika... Lübnan'da ateşkes resmen başladı! Evine dönmek isten sivillere kötü haber: İsrail uyardı...

Lübnan'da ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi

Çatışmaları sona erdirmesi umulan İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkeste beklenen an geldi. ABD başkanı Joe Biden’ın kamuoyuna duyurduğu ateşkes antlaşması, İsrail ve Lübnan hükümetlerinin de onay vermesinin ardından yerel saatle 04.00'te (Türkiye saati ile 05.00) resmen yürürlüğe girdi. Antlaşmaya göre, İsrail Lübnan'a karadan, denizden veya havadan herhangi bir askeri saldırı gerçekleştirmeyecek. Hizbullah ve Lübnan'daki diğer silahlı gruplar da İsrail'e karşı herhangi bir saldırıda bulunmayacak.



Lübnan'da her türlü silah satışı, tedariki ve üretimi Lübnan hükümetinin denetimi altında olacak. Ruhsatsız her türlü altyapı tesisi veya askeri bölge yok edilecek ve yasa dışı silahlara el konulacak. Lübnan, kendi güvenlik güçlerini üzerinde anlaşılan güvenlik planı doğrultusunda sınır hattı boyunca konuşlandıracak. İsrail ise kendi güçlerini 60 gün içinde kademeli olarak Mavi Hat'ın ötesine çekecek.



Lübnan’ın resmi güvenlik güçleri ülkede silah taşıma ve operasyon yapma yetkisine sahip tek grup olacak. ABD, İsrail ile Lübnan arasında tanınmış kara sınırları oluşturulması için dolaylı müzakereleri teşvik edecek. İsrail ve Lübnan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının önemini kabul edecek. İsrail ile Lübnan arasındaki taahhütlerin uygulanması ve denetimi için ortak bir komite oluşturulacak.