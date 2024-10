Son dakika: Korkulan oldu: İsrail Lübnan'a karadan girdi... ABD'den işgale tam destek, İran'a açık uyarı!

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde, Washington'un İsrail'in Lübnan sınırındaki operasyonunda desteklediğini belirtti. Austin ayrıca İran'ı, Washington'un önemli müttefikiyle savaşmayı seçmesi halinde karşılaşacağı sonuçlar konusunda uyardı ve "İran'ın İsrail'e doğrudan askeri saldırı başlatmayı seçmesi halinde bunun İran için ciddi sonuçlar doğuracağını yineledim" dedi.





I spoke with Israeli Minister of Defense Yoav Gallant today to discuss security developments and Israeli operations. I made it clear that the United States supports Israel’s right to defend itself. We agreed on the necessity of dismantling attack infrastructure along the border…