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Son dakika: Korkulan oldu: İsrail Lübnan'a karadan girdi... ABD'den işgale tam destek, İran'a açık uyarı!

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Lübnan#Hizbullah
Son dakika: Korkulan oldu: İsrail Lübnana karadan girdi... ABDden işgale tam destek, İrana açık uyarı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 07:34

İsrail Ordusu Lübnan'ın güneyinde "Kuzeyin Okları" adı verilen bir kara operasyonuna başladığını duyurdu. İsrailli yetkililer operasyonun "kısıtlı, lokal ve hedefli" olacağını söylüyor ancak bir takvim vermekten kaçınıyor. Dünya diken üstünde bölgeden gelen gelişmeleri izlerken ABD yakın müttefiki İsrail'e desteğini açıkladı ve İran'ı misilleme konusunda uyardı. Öte yandan İsrail'in, Suriye'nin başkent Şam'a gece saatlerinde düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti

İsrailli operasyonun süresi ile ilgili takvim vermeyi reddediyor
İsrailli operasyonun süresi ile ilgili takvim vermeyi reddediyor

CNN'de yer alan habere göre, İsrailli yetkililer, Güney Lübnan'a yönelik kara harekâtının kapsamının sınırlı olduğunu
belirterek, "uzun vadeli bir işgal olmayacağını" söylüyor ancak bir takvim vermekten kaçınıyor. İsrail birliklerinin sınır boyunca "acil tehditleri" ortadan kaldırmaya odaklanacağını belirten yetkililer, İsrail askerlerinin ülkeye ne kadar derinlemesine gireceği veya operasyonun ne kadar sürmesinin beklendiği konusunda bilgi vermekten kaçındı.

Beyaz Saray'dan açıklama: İsrail'in kendini savunma hakkını destekliyoruz

Beyaz Saray, İsrail'in Güney Lübnan'a yönelik kara harekatının, ülkenin kendini savunma hakkıyla uyumlu olduğunu düşünüyor. Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü yaptığı açıklamada "İsrail'in vatandaşlarını tehdit etmek için kullanılabilecek Hizbullah altyapısını yok etmek için sınırlı operasyonlar yürüteceğini anlıyoruz. Bu, İsrail'in vatandaşlarını savunma ve sivilleri güvenli bir şekilde evlerine geri döndürme hakkıyla uyumludur" ifadelerini kullandı ve İsrail'in kendini savunma hakkını desteklediklerini vurguladı.

Lübnan'a giren İsrail askerlerinin hedefinde Hizbullah'ın özel kuvvetleri var
Lübnana giren İsrail askerlerinin hedefinde Hizbullahın özel kuvvetleri var

Askeri analist Elijah Magnier Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in kara operasyonunun amacının Güney Lübnan'daki Hizbullah özel güçlerini kuşatıp ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.

Magnier açklamasında "Açık kaynaklı istihbarattan, İsraillilerin en az 18 tugay hazırladığını anlıyoruz. Yani 70.000 ila 100.000 askerden bahsediyoruz. Hizbullah'ın yapısına bakarsak, grubun gücü, füze birlikleri ve özel kuvvetlerden geliyor. İsrail, füze birliklerinin çoğunu veya en azından yüzde 60-70'ini yok ettiğine inanıyor. O yüzden şimdi konuşlandırılmış özel kuvvetleri yok etmek istiyorlar" dedi.

ABD'den İran'a İsrail uyarısı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde, Washington'un İsrail'in Lübnan sınırındaki operasyonunda desteklediğini belirtti. Austin ayrıca İran'ı, Washington'un önemli müttefikiyle savaşmayı seçmesi halinde karşılaşacağı sonuçlar konusunda uyardı ve "İran'ın İsrail'e doğrudan askeri saldırı başlatmayı seçmesi halinde bunun İran için ciddi sonuçlar doğuracağını yineledim" dedi.

İsrail Lübnan'ın güneyi ile başkent Beyrut'a saldırılarını sürdürüyor
İsrail Lübnanın güneyi ile başkent Beyruta saldırılarını sürdürüyor

İsrail ordusunun, Lübnan'ın pek çok bölgesine karadan ve havadan saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail topçu birlikleri, güneydeki El-Vezzani, El-Hıyam ve Marcayun ovasını 2 saat boyunca vurdu.İsrail savaş uçakları ise Kevkebe-Marcayun otoyoluna hava saldırısı düzenledi ve saldırı nedeniyle otoyol trafiğe kapandı.

İsrail ordusu ayrıca sınırdaki Ayta eş-Şaab kasabasına aydınlatma fişekleri fırlattı.İsrail savaş uçakları başkent Beyrut'ta da yoğun alçak irtifa uçuşları gerçekleştirdi ve Dahiye bölgesine 8 hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası Dahiye semalarından dumanlar yükseldi. Saldırılarda pek çok binanın yıkıldığı bilgisi geçildi.

AA muhabiri ise İsrail ordusunun, güneyde Sayda kentindeki Ayn el-Hılve Filistin Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenlediğini belirtti.Yaralananların olduğu saldırıda, Aksa Şehitleri Tugayları komutanı ve Lübnan sorumlusu Munir el-Makdah'ın evi hedef alındı.

Suriye'nin başkenti Şam'da üst üste patlamalar
Suriyenin başkenti Şamda üst üste patlamalar

Suriye medyası, İsrail'in, başkent Şam'a gece saatlerinde hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.ejimin haber ajansı SANA'nın yerel saatle 2.51'de geçtiği haberinde, "Hava savunma sistemlerimiz bu gece üçüncü kez düşman hedeflere karşı koyuyor." ifadeleri yer aldı.

SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı bir diğer haberinde ise İsrail'in, yerel saatle 2.05'te başkentteki saldırıları savaş uçakları ve dronlarla düzenlediği öne sürüldü.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz füzelere ve dronlara karşı koydu ve çoğunu düşürdü. Saldırıda 3 sivil öldü, 9 sivil yaralandı, maddi hasar meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.Öte yandan rejim medyası, saldırıda Suriye Devlet Televizyonu'nda çalışan sunucu Safa Ahmed'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Şam FM'de yer alan haberde ise Mezze'deki saldırı sonucu yangın çıktığı kaydedildi.

Irak'ta Bağdat Havalimanı'na füzeli saldırı
Irakta Bağdat Havalimanına füzeli saldırı

Irak haber ajansı INA'nın güvenlik kaynağına dayandırdığı haberine göre, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda boş alana 1 Katyuşa füzesi düşerken, bir diğer Katyuşa füzesi de orada bulunan Terörle Mücadele Servisi'ne ait araç park alanına düştü.Söz konusu saldırıda yaralanan olmadığı kaydedildi. Güvenlik güçlerinin, Bağdat'ın Amiriye bölgesindeki bir araçta füze fırlatma rampası bulduğu da belirtildi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde karadan işgal saldırılarına başladı
İsrail ordusu, Lübnanın güneyinde karadan işgal saldırılarına başladı

İsrail ordusu, Lübnan topraklarında bazı noktalara yönelik karadan işgal saldırıları gerçekleştirdiklerini duyurdu.İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını belirtti.

Kara saldırılarına hava kuvvetleri ile topçu birliklerinin de eşlik ettiği aktarılan açıklamada, "Kuzeyin Okları Operasyonu"nun, Gazze'deki çatışmalara paralel olarak ve yapılan durum değerlendirmesine göre sürdürüleceği ifade edildi.

İsrail savaş uçakları, kısa süre önce yaptığı Beyrut'un Dahiye bölgesindeki bazı yerleri boşaltın çağrısının hemen ardından bölgeyi bombalamaya başladı.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineİsrailli operasyonun süresi ile ilgili takvim vermeyi reddediyor
timelineBeyaz Saray'dan açıklama: İsrail'in kendini savunma hakkını destekliyoruz
timelineLübnan'a giren İsrail askerlerinin hedefinde Hizbullah'ın özel kuvvetleri var
timelineABD'den İran'a İsrail uyarısı
timelineİsrail Lübnan'ın güneyi ile başkent Beyrut'a saldırılarını sürdürüyor
timelineSuriye'nin başkenti Şam'da üst üste patlamalar
timelineIrak'ta Bağdat Havalimanı'na füzeli saldırı
timelineİsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde karadan işgal saldırılarına başladı
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#İsrail#Lübnan#Hizbullah

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