Son dakika...İsrail'in Truva Atı... ABD medyası ölümcül planı adım adım yazdı: 2 sahte şirket kuruldu, milyonlarca dolarlık yatırım yapıldı

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Lübnan'da 17 Eylül Salı günü Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı. Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu 2'si çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.
18 Eylül'de gerçekleştirilen saldırının ikinci dalgasında telsizlerin patlatılması sonucu 20 kişinin öldüğü, 450'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.
Lübnanlı yetkililer, olaydan İsrail’i sorumlu tutarken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, dün yaptığı açıklamada İsrail'in askeri odağını Hizbullah cephesine kaydırdığını söyledi.
Lübnan Başbakanı Necip Mikati, ülkesinin iki gündür tanık olduğu çağrı cihazı ve telsizlerin patlatılmasında ikinci dalganın sona erdiğini, hastanelere yeni yaralı gelmediğini bildirdi.Başbakan Mikati açıklamasında "Lübnan'da olup bitenlerde Birleşmiş Milletler (BM) nerede?” diye sordu.Başbakan, Lübnanlılara, 32 kişinin ölümüne ve 3 bin 250'den fazla kişinin yaralanmasına yol açan saldırının ikinci dalgasının sona erdiği ve hastanelere yeni yaralıların gelmediği konusunda güvence verdi.
Lübnan'da iki gün üst üste çağrı cihazı ve telsizlerin eş zamanlı patlatılması, ülkede rutin hayatı olumsuz etkiledi.Başkent Beyrut sokaklarında saldırıların yarattığı hüzün ve endişe hakim.Saldırılar nedeniyle okullarda eğitime ara verilirken birçok resmi kurum da kapalı bulunuyor.Beyrutlular, dışarıya çıkmayı tercih etmezken, sokaklardaki az sayıdaki kişinin yüzünde ise olayın şoku ve şaşkınlığı hakim.
AA'ya konuşan adını ve soyadını vermek istemeyen 50 yaşlarındaki Lübnanlı, durumu "üzüntü verici" olarak tanımlarken, "siyasi görüşleri ne olursa olsun saldırılara maruz kalan Hizbullah konusunda, Lübnanlıların dayanışma içinde olması ve ulusal birlik göstermesi gerektiğini" söyledi.
Genç bir Lübnanlı ise "İsrail'in suçunu ve saldırılardaki sorumluluğunu göz ardı etmiyoruz, zira İsrail taş ile insan arasında ayrım yapmıyor." dedi.
Bir başka Lübnanlı, telsiz cihazlarının patlatılmasının büyük bir şok oluşturduğuna dikkati çekerek, patlatmaları "Beyrut limanındaki patlamanın şokundan daha büyük ve benzeri görülmemiş bir saldırı" olarak değerlendirdi. İsrail'e verilecek olası cevaba güvendiğini belirten Lübnanlı, "Biz olanları kabul ettik onlar da (İsrail) başlarına gelecekleri kabul etmeli." ifadelerini kullandı.
New York Times'ın mevcut görsel kanıtlara dayanarak yaptığı analize göre, dün Lübnan'da patlayan telsizler, Salı günü ülke genelinde patlayan çağrı cihazlarından yaklaşık 3 kat daha büyük ve ağırdı. Patlayan cihazlardan bazıları yangınlara neden olurken NYT telsizlere konulan patlayıcı miktarının diğerlerinden daha fazla olabileceğini yazdı.
İsrail saldırının ikinci dalgasını da üstlenmedi ancak konu hakkında bilgilendirilen, 12 mevcut ve eski savunma ve istihbarat yetkilisi New York Times gazetesine İsraillilerin saldırının arkasında olduğunu doğruladı.
NYT İsrail'in ölümcül saldırılarını 'modern zamanların Truva Atı' olarak tanımladı ve operasyonun perde arkasın yazdı. Gazetenin iddiasına göre Hizbullah lideri Nasrallah, İsrail'in kullandığı yüksek teknolojinin aksine Hizbullah'ın yıllardır çağrı cihazlarını kullanmasını istiyordu çünkü bu cihazlar sınırlı kapasitelerine rağmen kullanıcının yerini ya da diğer riskli bilgileri ele vermeden veri alabiliyordu.
İsrail'in ajanlarının yerlerini tespit etmek için cep telefonu şebekelerini kullanmasından rahatsız olan Nasrallah Şubat ayında televizyonda yayınlanan bir konuşmasında takipçilerine “Bana ajanın nerede olduğunu soruyorsunuz. Size diyorum ki, sizin elinizdeki, eşinizin elindeki ve çocuklarınızın elindeki telefon ajandır" dedi ve bir ricada bulundu: "Onları gömün, Demir bir kutuya koyun ve kilitleyin.”
İsrail bu fırsatı kaçırmadı, Hizbullah'ı hedef almak için bir çağrı cihazı şirketi kurma planını zaten çok daha önceden devreye sokmuştu.
Dünden beri tartışmaların odağında olan BAC Consulting firması cihazları Tayvanlı bir şirket olan Gold Apollo adına üretmek üzere sözleşme imzalamış Macaristan merkezli bir şirketti. Operasyon hakkında bilgilendirilen üç istihbarat görevlisine göre bu da İsrail oyununun bir parçasıydı. Çağrı cihazlarını üreten kişilerin gerçek kimliklerini gizlemek için en az iki tane daha sahte şirket kurulmuştu. BAC bu sırada sıradan müşteriler aldı ve onlar için bir dizi çağrı cihazı üretti. Ancak gerçekten önemli olan tek müşteri Hizbullah'tı.
Üç istihbarat görevlisine göre, ayrı ayrı üretilen çağrı cihazlarında patlayıcı PETN içeren piller bulunuyordu. Çağrı cihazları Lübnan'a 2022 yazında az sayıda gönderilmeye başlandı ancak Nasrallah'ın cep telefonu çağrısından sonra kullanımları yaygınlaştı.
Gazeteye konuşan kaynaklara göre İsrail bu teknolojiyi geliştirmek için milyonlarca dolar yatırım yaptı ve Hizbullah ile müttefikleri arasında cep telefonu iletişiminin artık güvenli olmadığı söylentisini yaydı. Nasrallah bu söylentiler sonrası sadece cep telefonunu yasaklamakla kalmadı, Hizbullah subaylarının her zaman çağrı cihazı taşımalarını ve savaş durumunda çağrı cihazlarının kullanılmasını emretti.
İki Amerikalı istihbarat yetkilisine göre yaz boyunca Lübnan'a yapılan çağrı cihazı sevkiyatı arttı ve binlerce çağrı cihazı ülkeye ulaşarak Hizbullah subayları ve müttefikleri arasında dağıtıldı. Bunlar Hizbullah için güvenli iletişim araçları, İsrail istihbarat görevlileri için de zamanı geldiğinde basılabilecek “düğmelerdi"
Salı günü İsrail kan donduran talimatı verdi, çağrı cihazlarına Hizbullah'ın üst düzey liderlerinden geliyormuş gibi görünen Arapça bir mesaj gönderildi. Birkaç saniye sonra Lübnan kaosa sürüklenmişti.
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarıyla ilgili bilgi paylaştı.Basal, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 9'u çocuk 34 Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti.İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 272 Filistinli öldü, 95 bin 551 kişi yaralandı.Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Lübnan'da telsizlerin patlatılmasının ardından Hizbullah, 4 mensubunun daha öldüğünü duyurdu.Hizbullah, Telegram hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, Ali Muhammed Terhini, Ali Muhammed Çelebi, İbrahim Abdulkerim Zeyneddin ve Abdulmunim Cemal Abdulmunim'in İsrail saldırılarında öldüğü kaydedildi.
AA muhabiri, İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Said İravani'nin Lübnan'daki olaylar hakkında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği mektuba ulaştı.
İran'ın, "Haydut İsrail rejiminin" Lübnan'daki "sabotaj ve terör" faaliyetlerini en şiddetli şekilde kınadığı aktarılan mektupta, İsrail'in söz konusu eylemlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiği ve barış ile güvenliği tehdit ettiği belirtildi.
Mektupta, özellikle ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin, "rejime" destekleri nedeniyle hatalı faaliyetlerinden de sorumlu oldukları ifade edildi.
"İran, Lübnan'daki büyükelçisinin yaralanmasına yol açan saldırıya uluslararası hukuk uyarınca gerekli cevabı verme hakkını muhafaza etmektedir." denilen mektupta, BM Genel Sekreteri ve BM Güvenlik Konseyi'ne İsrail'in terör faaliyetini kınama çağrısı yapıldı.
Mektupta, BM Güvenlik Konseyi'nin, İsrail'in bölgedeki faaliyetlerini de şiddetle kınaması gerektiği belirtilerek, Konseyden "terör rejimine" karşı gerekli adımları atması istendi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Halevi’nin, Lübnan’da yaşanan telsiz patlamalarının ardından artan gerilim sonrası Kuzey Komutanlığı'nda durum değerlendirmesi yaptığı kaydedildi.Halevi, Hizbullah ile çatışmaların devam ettiği kuzey sahası için saldırı ve savunma planlarını onayladığını açıkladı.
Hizbullah ile çatışmalar nedeniyle tahliye edilen kuzeydeki İsraillileri evlerine döndürecek güvenlik koşullarını oluşturmaya kararlı olduklarını vurgulayan Halevi, “henüz etkinleştirmedikleri birçok kabiliyetleri olduğu ve bunlardan bazılarını burada (Kuzey Komutanlığı'nda) gördüklerini” savundu.Halevi, “Her aşamada, Hizbullah için bedel yüksek olmalı." ifadelerine yer verdi.