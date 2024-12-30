Son dakika... İsrail yıllardır umursamadığı düşmanı karşısında çaresiz! Husiler çok daha ileri gitmeye hazırlar...

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, "İşgal güçleri, tedavi görmek üzere Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesinden Gazze kentindeki Şifa Hastanesine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) aracılığıyla nakledilen 10 hastadan 4'ünü alıkoydu." ifadelerine yer verildi.Alıkonulan hastalardan birinin durumunun "çok kritik" olduğu belirtilen açıklamada, "Endonezya Hastanesinde hala trajik koşullar altında 10 sağlık personeli eşliğinde 7 hastanın bulunduğu" aktarıldı.
Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, 27 Aralık'ta İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesini yaktığını, hastanenin hizmet dışı bırakıldığını, sağlık ekiplerinin ve yaralıların bilinmeyen bir yere götürüldüğünü açıklamıştı.
ABD'li New York Times gazetesine göre Husiler, yıllarca İsraillilerin çoğunun varlığından haberdar olmadığı bir tehdit olsa da şimdi peş peşe düzenlenen saldırılar nedeni ile binlerce kişi gece yarısı pijamaları ile sığınaklara koşmak zorunda kalıyor. Analistler grubun liderlerinin ve silah depolarının nerede olduğuna dair kesin bir bilgiye sahip olmayan İsrail istihbaratının onları durdurmakta zorlandığını iddia ediyor.
Geçtiğimiz hafta neredeyse her gece İsrail'e balistik füzeler fırlatan grup, her fırsatta Gazze'deki katliam durana kadar saldırıların devam edeceğini vurguluyor. NYT, grubun uzun süredir Kızıldeniz'deki ABD ve İngiltere saldırılarına direndiğini belirterek şimdi benzer bir direncin de İsrail'e karşı sergilendiğini vurguluyor. Uzmanlara göre İsrail Hamas ve Hizbullah'ın aksine şimdiye kadar Husilere öncelik vermedi, grup hakkında istihbarat toplamak için çaba harcamadı. Şimdi ise daha küçük bir sorun olarak görünen grubun düzenlediği insansız hava aracı saldırıları ülkenin kalbine, Tel Aviv'e kadar ulaşabiliyor.
Analistler, İsrailli yetkililerden gelen sert açıklamalara ve tehditlere rağmen İsrail'in Husi liderlerinin nerede olduğunu bilmediğini, bilseydi çoktan harekete geçmiş olacaklarını söylüyor. Yine aynı uzmanlar İsrail'in ısrarla Yemen'in ulusal altyapısına zarar verdiğini ancak bu saldırıların Husiler durdurmayacağını iddia ediyor.New York Times'a konuşan Chatham House'dan Farea Al-Muslimi Husiler için “Her şeyi zorla aldılar, hiçbir şeyi umursamıyorlar ve çok ama çok ileri gitmeye hazırlar” dedi.
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu dün bir prostat ameliyatı geçirdi. Tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada “Başbakan'ın durumu iyi, önümüzdeki günlerde gözlem altında tutulacak” ifadeleri kullanıldı. Mart ayında bir fıtık ameliyatı geçiren Netanyahu geçen yıl Temmuz ayında da kalp pili taktırmıştı.
İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.Mescid-i Aksa'nın Batı Duvarı'nın (Burak Duvarı-Ağlama Duvarı) altında açılan tünellerden birinde bazı ritüeller gerçekleştiren Karhi, X platformu hesabından Aksa baskınına ilişkin açıklama yaptı.Karhi, açıklamada, "İsrail ordusunun her cephede zaferler kazandığı bu günlerde Midraş'taki (Yahudi dini metinleri) 'gelecekte Kudüs'ün kapıları Şam'ın kapılarına ulaşacak' sözü aklıma geliyor." ifadelerine yer verdi.Hamas ise yaptığı açıklamada İsralli Bakanın, Aksa baskınını kınadı ve yaptığı açıklamaları "tehlikeli" olarak nitelendirdi.
Hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, hastane müdürü Ebu Safiyye'nin, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki soykırımı sırasında zorlu koşullara rağmen "sağlık ve insanlık görevini onurlu bir şekilde yerine getirdiği" belirtildi.Hastaların tedavi hakkını savunan Ebu Safiyye'nin maruz kaldığı durumun endişeyle takip edildiği kaydedilen açıklamada, "İsrail işgal güçlerinin alıkoyduğu hastane müdürü Ebu Safiye ve sağlık personelinin hayatları tehlike altında. Uluslararası topluma bu kişilerin durumunun ortaya çıkarılıp gecikmeden derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.Uluslararası topluma ve insan hakları örgütlerine çağrıda bulunan Gazze'deki Filistin hükümeti, Ebu Safiyye ve sağlık personelinin bırakılması için "derhal müdahale edilmesini" istedi
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 450 gündür devam ederken, Hamas Sözcüsü Usame Hamdan, Gazze Şeridi’ndeki ateşkes müzakereleri hakkında açıklamada bulundu. Hamda, ateşkes ve esir takası için devam eden müzakerelerde İsrail'in engeller çıkardığını belirterek, “Saldırıların durması, kapsamlı bir geri çekilme ve koşulsuz yeniden inşa şartıyla esirlerle ilgili azami esnekliğe gittik” dedi.
İsrail’in müzakereleri sekteye uğrattığını ifade eden Hamdan, “Düşman her müzakerede anlaşmaya varılan şeylere karşı çıkıyor. Düşman, Gazze Şeridi’nden tamamen çekilmeye ve saldırıyı durdurmaya hazır olmadığını söylüyor ve bu iki noktada ısrar ediyor. İşgal, Filistin varlığını ortadan kaldırmak için hastanelere saldırıyor” dedi.