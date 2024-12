Son dakika... İsrail yıllardır umursamadığı düşmanı karşısında çaresiz! Husiler çok daha ileri gitmeye hazırlar...

İsrailliler yıllarca farkında olmadığı bir düşmanla karşı karşıya

ABD'li New York Times gazetesine göre Husiler, yıllarca İsraillilerin çoğunun varlığından haberdar olmadığı bir tehdit olsa da şimdi peş peşe düzenlenen saldırılar nedeni ile binlerce kişi gece yarısı pijamaları ile sığınaklara koşmak zorunda kalıyor. Analistler grubun liderlerinin ve silah depolarının nerede olduğuna dair kesin bir bilgiye sahip olmayan İsrail istihbaratının onları durdurmakta zorlandığını iddia ediyor.



Geçtiğimiz hafta neredeyse her gece İsrail'e balistik füzeler fırlatan grup, her fırsatta Gazze'deki katliam durana kadar saldırıların devam edeceğini vurguluyor. NYT, grubun uzun süredir Kızıldeniz'deki ABD ve İngiltere saldırılarına direndiğini belirterek şimdi benzer bir direncin de İsrail'e karşı sergilendiğini vurguluyor. Uzmanlara göre İsrail Hamas ve Hizbullah'ın aksine şimdiye kadar Husilere öncelik vermedi, grup hakkında istihbarat toplamak için çaba harcamadı. Şimdi ise daha küçük bir sorun olarak görünen grubun düzenlediği insansız hava aracı saldırıları ülkenin kalbine, Tel Aviv'e kadar ulaşabiliyor.



Analistler, İsrailli yetkililerden gelen sert açıklamalara ve tehditlere rağmen İsrail'in Husi liderlerinin nerede olduğunu bilmediğini, bilseydi çoktan harekete geçmiş olacaklarını söylüyor. Yine aynı uzmanlar İsrail'in ısrarla Yemen'in ulusal altyapısına zarar verdiğini ancak bu saldırıların Husiler durdurmayacağını iddia ediyor.New York Times'a konuşan Chatham House'dan Farea Al-Muslimi Husiler için “Her şeyi zorla aldılar, hiçbir şeyi umursamıyorlar ve çok ama çok ileri gitmeye hazırlar” dedi.