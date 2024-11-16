Son dakika... İsrail İran'ın nükleer tesisini imha etti! ABD medyasından çok konuşulacak iddia

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun Lübnan'ın Baalbek kenti yakınlarındaki saldırısında 12 sağlık görevlisinin öldürülmesini kınayarak, "Sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar artık normal hale geliyor. Buna son verilmeli" ifadelerini kullandı.
İran BM Daimi temsilciği dün yaptığı açıklamada, İsrail’in saldırılarının devam etmesinin yalnızca bölgede değil, tüm dünyada etkilerinin ‘felaketle’ sonuçlanabileceğini belirtti. Açıklamada, “İsrail, bölgesel ve küresel barış ve güvenliğe yönelik ciddi ve acil bir tehdit oluşturmaktadır. Rejim, bölge genelinde büyük çaplı bir savaşı kışkırtmaya kararlıdır ve ABD'nin başkanlık geçiş döneminde dizginlenmezse, sonuçları yalnızca Orta Doğu için değil, tüm dünya için felaket olacaktır.
İsrail’in mevcut yöneticileri, hayatta kalmalarının yolunu savaşın genişlemesinde ve ABD'yi doğrudan savaşa sürüklemekte gördüklerinden, ABD'deki mevcut siyasi iklimi yeni bir krizin oluşmasına zemin hazırlamak için kullanmaya çalışmaktadırlar. Daha fazla kan dökülmesine yol açacak bu kötü niyetli hırsın gerçekleşmesine izin verilmemelidir” denildi.
Lübnan resmi haber ajansı (NNA), saldırıların Hureyk Mahallesini hedef aldığını ve saldırıların çok şiddetli olduğunu bildirdi.Saldırıların ardından bölgeyi toz ve dumanlar kaplarken çok sayıda binanın yıkıldığı ve çevredeki binaların ciddi hasar gördüğü aktarıldı.Saldırılardan birinin belediye binasının arkasını hedef aldığı ve son saldırının ise uyarı yapılmayan bir binaya düzenlendiği belirtildi.Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından 2 harita paylaşarak saldırı tehdidinde bulunmuştu.Adraee, söz konusu haritalardaki işaretli bölgelerin Hizbullah tesisleri olduğunu öne sürerek işaretli bölgelerden en az 500 metre uzağa gidilmesi uyarısı yapmıştı.
ABD'li ve İsrailli yetkililerin Axios'a verdiği bilgilere göre, İsrail'in Ekim ayı sonunda İran'a düzenlediği saldırıda Parchin'deki aktif ve çok gizli bir nükleer silah araştırma tesisi imha edildi. Yetkililer daha önce faal olmadığı bildirilen bir tesise düzenlenen saldırının İran'ın nükleer silah araştırmalarına yeniden başlama çabalarına önemli ölçüde zarar verdiğini öne sürüyor.
İsmi açıklanmayan İsrailli yetkili, saldırıda nükleer cihazlarda kullanılan kullanılan sofistike bir ekipmanın yok edildiğini öne sürdü ve bu ekipmanın İran için önemli olduğunu belirtti.
ABD'li yetkili ise Taleghan 2 tesisinde nükleer silah üretiminin zeminini hazırlayabilecek bilimsel faaliyetler yürütüldüğünü belirterek bu çalışmaların 'çok gizli' olduğunu hatta İran hükümetindeki yetkililerin bile çoğunun bilmediğini iddia etti.
Yayınlanan uydu görüntülerinde de Parchin'deki askeri komplekste yer alan Taleghan 2 tesisinin tamamen yıkıldığı görüldü.
The Institute has acquired high-resolution satellite imagery of the Israeli missile strikes on the Parchin Military Complex in Iran. Four buildings were destroyed, including Taleghan 2, a facility formerly involved in nuclear weapons development during Iran's Amad Plan in the… pic.twitter.com/OLwnyKSyEU— Inst for Science (@TheGoodISIS) October 30, 2024
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Blinken, İsrail Dışişleri Bakanı Sa'ar ile görüşerek kendisini bu göreve atanmasından dolayı tebrik etti. Bakan, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını bir kez daha teyit etti" denildi.
Görüşmede, Gazze’ye insani yardım ulaştırılmasının ele alındığı belirtilerek, “İsrail'in Gazze'ye gıda, ilaç ve diğer temel ihtiyaç malzemeleri de dahil olmak üzere insani yardım akışını arttırmak için attığı son adımları ele aldı. İsrail'i, hayat kurtaran yardımların ulaştırılmasını hızlandırmak ve sürdürmek için ilave adımlar atmaya çağırdı” ifadeleri kullanıldı.
Filistin’e yönelik saldırılarını sürdüren İsrail’e Hamas’ın askeri kanadı El Kassam Tugayları’ndan bir darbe daha geldi. El Kassam Tugayları’ndan yapılan açıklamada, Beyt Lahya şehri yakınlarında bulunan işgalci İsrail ordusuna ait 2 tank ve 1 askeri buldozerin “El Yassin 105” tipi anti tank füzeleri ile vurulduğu bildirildi. Saldırılara ait görüntüler yayınlanırken, İsrail'den konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
Orta Doğu'daki katliamlarını sürdüren İsrail’e Hizbullah’tan yeni misilleme saldırıları yapıldı. Hizbullah, Lübnan’ın güneyindeki Marun al-Ras kasabasında bulunan İsrail askerlerine roket saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda kullanılan roketlerin fırlatıldığı anlara ait görüntüler Hizbullah’a yakın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Lübnan’ın güneyindeki Hanin kasabası yakınlarında toplanan bir grup İsrail askerinin ise insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındığı aktarıldı. İsrail’den saldırılara ilişkin açıklama yapılmadı.
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'a Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) üssüne patlamamış top mermisi düşmesi de dahil olmak üzere personeline ve tesislerine yönelik son saldırıların "kabul edilemez" olduğunu yineledi.
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında İsrail konusundaki görüş ayrılıkları sürerken görev süresinin sonuna yaklaşan Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in bu ülkeyle siyasi diyaloğun kesilmesini önermesi tartışmaları yeniden alevlendirdi.
AB ülkeleri konuyu 18 Kasım Pazartesi günü Brüksel’de yapılacak toplantıda dışişleri bakanları düzeyinde ele alacaklar. AB kaynakları, öneri reddedilse bile konunun bu açıyla gündeme gelmesinin güçlü bir siyasi mesaj olacağı yorumunu yapıyor.
Hollanda’da geçen hafta oynanan Ajax - Maccabi Telaviv UEFA Avrupa Ligi maçı sonrası başkent Amsterdam’da yaşanan şiddet olayları, hükümet krizine yol açtı. Koalisyonu oluşturan aşırı sağ ve sağ partili bakanların kabine toplantısında Müslüman göçmenler hakkında ırkçı yorumlarda bulunduğunu belirten Fas doğumlu Devlet Bakanı Nora Achabar istifa etti. Koalisyonda kilit konumda olan merkez sağcı Yeni Sosyal Sözleşme Partisi'ne (NSC) mensup diğer bakanların da istifa yönünde görüş bildirilmesi, krizi derinleştirdi
Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Washington tarafından hazırlanan Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmayı durduracak ilk ateşkes taslak metnine ilişkin açıklama yaptı.
Lübnan Ulusal Haber Ajansı'na göre Berri, ABD tarafından gönderilen ateşkes önerisinin değerlendirildiğini, ancak metnin bu haliyle Lübnan için kabul edilemez olduğunu bildirdi.
Berri, önerinin Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını ve Litani Nehri'nin ötesinde İsrail sınırından çekilmesini öngören 1701 sayılı BM kararının uygulanmasını denetleyecek bir komite kurulmasını içerdiğini ifade etti. Sözcü Berri ayrıca, önerinin “Lübnan'a NATO güçlerinin ya da başka güçlerin konuşlandırılmasını ya da İsrail ordusuna Lübnan'da herhangi bir hareket serbestisi tanınmasını içerdiği” yönündeki haberleri yalanladı.