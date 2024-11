Son dakika... İsrail İran'ın nükleer tesisini imha etti! ABD medyasından çok konuşulacak iddia

ABD'li ve İsrailli yetkililerin Axios'a verdiği bilgilere göre, İsrail'in Ekim ayı sonunda İran'a düzenlediği saldırıda Parchin'deki aktif ve çok gizli bir nükleer silah araştırma tesisi imha edildi. Yetkililer daha önce faal olmadığı bildirilen bir tesise düzenlenen saldırının İran'ın nükleer silah araştırmalarına yeniden başlama çabalarına önemli ölçüde zarar verdiğini öne sürüyor.



İsmi açıklanmayan İsrailli yetkili, saldırıda nükleer cihazlarda kullanılan kullanılan sofistike bir ekipmanın yok edildiğini öne sürdü ve bu ekipmanın İran için önemli olduğunu belirtti.



ABD'li yetkili ise Taleghan 2 tesisinde nükleer silah üretiminin zeminini hazırlayabilecek bilimsel faaliyetler yürütüldüğünü belirterek bu çalışmaların 'çok gizli' olduğunu hatta İran hükümetindeki yetkililerin bile çoğunun bilmediğini iddia etti.



Yayınlanan uydu görüntülerinde de Parchin'deki askeri komplekste yer alan Taleghan 2 tesisinin tamamen yıkıldığı görüldü.





The Institute has acquired high-resolution satellite imagery of the Israeli missile strikes on the Parchin Military Complex in Iran. Four buildings were destroyed, including Taleghan 2, a facility formerly involved in nuclear weapons development during Iran's Amad Plan in the… pic.twitter.com/OLwnyKSyEU