Son dakika... İsrail Hizbullah'ın kalesini vurdu...İsrail ordusu Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürüldüğünü açıkladı...

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İsrail ordusu, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın dün Beyrut'ta düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.
ABD'li bir yetkili, İsrail medyasından Times of Israel'e "İsrail, Beyrut saldırısını bize uçaklar havadayken bildirdi" açıklaması yaptı.
Adının açıklanmaması kaydıyla konuşan ABD'li yetkili, ABD'nin saldırı hakkında önceden herhangi bir bilgisi olmadığını ifade etti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü de ABD'nin İsrail tarafından bugün Beyrut'ta herhangi bir operasyon konusunda bilgilendirilmediğini, Washington'un halen daha fazla bilgi topladığını söyledi.
İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinin çeşitli noktalarındaki binalara 40’tan fazla saldırı düzenledi. Ülkenin güneyiyle, başkentin güneyindeki Dahiye bölgesinden kuzeye doğru yoğun göç sürerken evlerini terk edip güvenli bölge arayışına giren çok sayıda Lübnanlı Beyrut sokaklarında geceledi.
İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılar yoğun bir şekilde devam ederken Lübnan'dan İsrail'in kuzeyinde yer alan Aşağı Celile bölgesine bir dizi roket atıldı. Lübnan'dan İsrail'e roketlerin atıldığı sırada bölgede yoğun siren sesleri yükseldi.
נצרת pic.twitter.com/1LWkida5LZ— Gera. Belik ( גרשון ) (@gershon27) September 28, 2024
İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği son saldırılarda hedef aldığını bildirdiği Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın hayatta olup olmadığı tartışma konusu oldu.
İsrail Kanal 12 televizyonunun haberinde, Tel Aviv yönetiminin, Nasrallah'ın saldırıya uğrayan sığınakta olduğunu ve oradan sağ çıkmasının zor olduğunu düşündüğü, saldırıda yaralanmış olabileceğinin tahmin edildiği öne sürüldü.
İsrail ordu radyosuna konuşan bir kaynak ise "saldırının düzenlendiği noktada bulunan birisinin sağ çıkmasının zor olduğunu" iddia etti.
Walla internet sitesine konuşan kaynak da "Nasrallah'ın burada bulunduğuna ilişkin işaretlerin arttığını ve buradan kurtulmasının zor olduğunu" savundu.
New York Times gazetesinde yer alan habere göre, İsrailli bir yetkili "Nasrallah'ın ya da diğerlerinin ölüp ölmediğini ya da yaralanıp yaralanmadığını öğrenmemiz haftalar alabilir" dedi.
Hizbullah kaynakları ise ilk dakikalarda Nasrallah’ın 'iyi' olduğunu öne sürdü.
İran merkezli Tasnim haber ajansı, Hizbullah lideri Nasrallah'ın hayatta olduğunu belirtirken İranlı bir yetkili İngiliz gazetesi Financial Times'a konuştu.
Üst düzey İranlı yetkili, “Nasrallah saldırıda öldürülmüş olsun ya da olmasın, Beyrut'taki saldırılar savaşı başka bir aşamaya taşıyacak.” ifadelerini kullandı.
İran'ın Lübnan'daki büyükelçiliği X'te yaptığı açıklamada, İsrail'in Beyrut'taki saldırılarının “failine uygun bir ceza getirecek” oyunun kurallarını değiştiren tehlikeli bir gerilim olduğunu söyledi.
İran Büyükelçiliği “Bu kınanması gereken bir suç... Oyunun kurallarını değiştiren tehlikeli bir gerilimi temsil ediyor” dedi.
İngiliz gazetesi Telegraph'ta yer alan bir habere göre ise, Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na hitap aldatmacaydı.
İsrailli bir yetkili, Netanyahu'nun, Hasan Nasrallah'ı güvende olduğuna inandırmak için bir “aldatma planının” parçası olarak New York'a gittiğini iddia etti.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beyrut'un güneyindeki yer alan Burc el-Baracine Mahallesi'ndeki el-Emir Okulu önündeki binanın vurulacağına işaret etti.
Binada ve yakınlarındaki binalarda oturan vatandaşların bölgeyi derhal terk etmelerini isteyen Adraee, "Sizler, Hizbullah'ın çıkarlarına yakın olmanız hasebiyle binaları derhal terk ederek bölgeden en az 500 metre uzaklaşmalısınız." ifadelerini kullandı.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırılarının can kaybına ilişkin bilgi verildi.
İsrail'in savaş uçaklarının Dahiye bölgesine yönelik peş peşe bombardımanı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 6'ya, yaralı sayısının da 91'e yükseldiği belirtilen açıklamada, saldırılar sonucu oluşan enkazları kaldırma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.
İran'ın başkenti Tahran'daki Filistin Meydanı'nda gece yarısı toplanan yüzlerce kişi İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını protesto etti.
Yüzlerce kişinin katıldığı gösterilerde Filistin bayrakları ve Hizbullah flamaları taşıyan göstericiler, İsrail'in saldırılarını lanetledi.
Dualar okuyan göstericiler İsrail ve ABD'ye karşı "Tek sözümüz intikam" sloganları attı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Hava kuvvetleri, Hizbullah’a ait silahların saklandığı sivil binalara yönelik bir dizi saldırıyı tamamladı." ifadeleri kullanıldı.
İsrail'in yoğun hava saldırıları, Beyrut'un güneyindeki Dahiye’de bulunan Kifaat, Şuveyfat, Hades ve Leyleki bölgelerindeki binaları hedef aldı.
Lübnan Hizbullahı'nın İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celil bölgesine 3 roket fırlattığı rampalarının ve atış noktalarının imha edildiğinin belirtildiği açıklamada, savaş uçaklarının başkent Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesi dışında güneydeki Sur kentinde yer alan hedeflere yönelik bir dizi saldırıyı da tamamladığı ve burada Hizbullah’a ait silahların depolandığı birçok binanın vurulduğu ileri sürüldü.
Hizbullah’tan İsrail ordusunun Sur kentindeki saldırısına dair bir yorum yapılmazken, Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesindeki sivil binalarda silah veya silah depolarının bulunduğu iddiaları reddedildi.
Öte yandan Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberinde, İsrail’in 8 Ekim’den bu yana başkent Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesini 11 kez vurduğu aktarıldı.
İsrail ordusundan yapılan bir başka açıklamada, "Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın roket birimi komutanı Muhammed Ali İsmail ve yardımcısı Hüseyin Ahmed İsmail’in hava saldırısında öldürüldüğü" iddia edildi.
Ayrıca İsrail savaş uçaklarının, Muhammed Ali İsmail ve yardımcısıyla birlikte diğer bazı Hizbullah komutanları ve unsurlarını da öldürdüğü öne sürüldü.
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, "Hizbullah'a ait stratejik binaları hedef alacağız. Hizbullah'ın merkezi karargahına yönelik saldırının sonuçlarını hala inceliyoruz, saldırımız hassas bir operasyondu." dedi.
İsrail savaş uçakları, İsrail ile 8 Ekim’den bu yana çatışan Hizbullah Hareketi’nin kalesi niteliğindeki Dahiye’nin Burj el-Beracine, Kifaat, Şuveyfat, Hades ve Leylaki bölgelerindeki binalara 40'tan fazla saldırı gerçekleştirdi.
İsrail saldırıları, başkentin güneyinde birçok yer ve binada yangınlara ve büyük yıkımlara yol açtı.
İsrail ordusu, ülkenin orta kesimindeki Beyrut’un yan sıra güneydeki Sur kenti ile doğudaki Bekaa bölgesindeki Hizbullah hedeflerine de hava saldırıları düzenledi.
Ülkenin güneyiyle başkentin güneyindeki Dahiye bölgesinden kuzeye doğru yoğun göç sürerken evlerini terk edip güvenli gölge arayışına giren çok sayıda Lübnanlı Beyrut sokaklarında geceledi.