Son dakika... İsrail Hizbullah'ın kalesini vurdu...İsrail ordusu Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürüldüğünü açıkladı...

Hizbullah lideri hayatta mı?

İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği son saldırılarda hedef aldığını bildirdiği Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın hayatta olup olmadığı tartışma konusu oldu.



İsrail Kanal 12 televizyonunun haberinde, Tel Aviv yönetiminin, Nasrallah'ın saldırıya uğrayan sığınakta olduğunu ve oradan sağ çıkmasının zor olduğunu düşündüğü, saldırıda yaralanmış olabileceğinin tahmin edildiği öne sürüldü.



İsrail ordu radyosuna konuşan bir kaynak ise "saldırının düzenlendiği noktada bulunan birisinin sağ çıkmasının zor olduğunu" iddia etti.



Walla internet sitesine konuşan kaynak da "Nasrallah'ın burada bulunduğuna ilişkin işaretlerin arttığını ve buradan kurtulmasının zor olduğunu" savundu.



New York Times gazetesinde yer alan habere göre, İsrailli bir yetkili "Nasrallah'ın ya da diğerlerinin ölüp ölmediğini ya da yaralanıp yaralanmadığını öğrenmemiz haftalar alabilir" dedi.



Hizbullah kaynakları ise ilk dakikalarda Nasrallah’ın 'iyi' olduğunu öne sürdü.



İran merkezli Tasnim haber ajansı, Hizbullah lideri Nasrallah'ın hayatta olduğunu belirtirken İranlı bir yetkili İngiliz gazetesi Financial Times'a konuştu.



Üst düzey İranlı yetkili, “Nasrallah saldırıda öldürülmüş olsun ya da olmasın, Beyrut'taki saldırılar savaşı başka bir aşamaya taşıyacak.” ifadelerini kullandı.



İran'ın Lübnan'daki büyükelçiliği X'te yaptığı açıklamada, İsrail'in Beyrut'taki saldırılarının “failine uygun bir ceza getirecek” oyunun kurallarını değiştiren tehlikeli bir gerilim olduğunu söyledi.



İran Büyükelçiliği “Bu kınanması gereken bir suç... Oyunun kurallarını değiştiren tehlikeli bir gerilimi temsil ediyor” dedi.



İngiliz gazetesi Telegraph'ta yer alan bir habere göre ise, Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na hitap aldatmacaydı.



İsrailli bir yetkili, Netanyahu'nun, Hasan Nasrallah'ı güvende olduğuna inandırmak için bir “aldatma planının” parçası olarak New York'a gittiğini iddia etti.