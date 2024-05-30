Son dakika... İsrail-Hamas savaşında son durum: İsrail kritik bölgenin kontrolünü ele geçirdi! Çin'den Filistin sürprizi...

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Refah'taki çadır kente düzenlenen ve onlarca insanın diri diri yanmasına neden olan İsrail saldırısının öncesi ve sonrası görüntüleri ortaya çıktı.Saldırıya dünya çapında tepkiler devam ederken İsrail bölgedeki faaliyetlerini yoğunlaştırıyor.
Al Jazeera bu sabah İsrail'in Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat mülteci kampındaki bir eve düzenlediği bombardımanda dört kişinin hayatını kaybettiğini ve 14 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, "tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz" diyerek Mültecilere Yardım Ajansı'na 3 milyon dolar bağışlayacaklarını açıkladı. Jinping ayrıca Filistin'in BM'ye tam üyelik talebinin yerine getirilmesini beklediğini söyledi.
İsrail ordusu, Gazze ile Mısır sınırı boyunca uzanan ve Philadelphia Koridoru olarak bilinen stratejik bölgenin kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.
İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari Çarşamba günü yaptığı açıklamada “Son günlerde ordu Mısır ve Refah sınırındaki Philadelphia Koridoru üzerinde operasyonel kontrol sağladı” dedi ve bölgede Hamas’ın Gazze'ye silah kaçırmak için kullandığı yaklaşık 20 tünelin bulunduğunu söyledi.Mısır televizyonuna konuşan bazı kaynaklar bu iddiayı yalanladı ve İsrail’in Refah’a düzenlediği askeri operasyonu meşru kılmaya çalıştığını söyledi.
Açıklama Mısır ile gerilimin arttığı bir dönemde geldi. Batı medyasına göre bu durum Refah saldırısının ortasında Kahire ile ilişkileri karmaşıklaştırma riski taşıyan bir durum. Philadelphia Koridoru, Mısır ile olan 13 km'lik sınırın Gazze tarafı boyunca uzanan, yer yer sadece 100 metre genişliğindeki bir tampon bölge. Mısır daha önce sınır ötesi tünelleri imha ettiğini ve böylece silah kaçakçılığını imkansız hale getirdiğini açıklamıştı.
Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze Şeridi’ndeki insani krizi anlatacak kelime bulamadığını aktararak, “Her geçen gün ölümler ölümleri takip ediyor. İnsanlar sadece hayatlarını kaybetmekle kalmıyor, umut ve sosyal doku da yok ediliyor. Vicdanımızı ve insanlığımızı rencide eden bu trajediye bir son vermeliyiz. AB'nin UNRWA'ya verdiği desteği yineleyerek çalışmalarını ve ekibini övdüm. Üye Devletler mali desteklerini sürdürdü. AB fonunun bir sonraki dilimi yolda. UNRWA'yı bir terör örgütü olarak yaftalama girişimlerini reddediyoruz. Filistinliler için vazgeçilmez bir yaşam hattı olmaya devam etmektedir” dedi.