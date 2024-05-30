Son dakika... İsrail-Hamas savaşında son durum: İsrail kritik bölgenin kontrolünü ele geçirdi! Çin'den Filistin sürprizi...

İsrail, Gazze-Mısır sınırındaki koridorun kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı

İsrail ordusu, Gazze ile Mısır sınırı boyunca uzanan ve Philadelphia Koridoru olarak bilinen stratejik bölgenin kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.



İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari Çarşamba günü yaptığı açıklamada “Son günlerde ordu Mısır ve Refah sınırındaki Philadelphia Koridoru üzerinde operasyonel kontrol sağladı” dedi ve bölgede Hamas’ın Gazze'ye silah kaçırmak için kullandığı yaklaşık 20 tünelin bulunduğunu söyledi.Mısır televizyonuna konuşan bazı kaynaklar bu iddiayı yalanladı ve İsrail’in Refah’a düzenlediği askeri operasyonu meşru kılmaya çalıştığını söyledi.



Açıklama Mısır ile gerilimin arttığı bir dönemde geldi. Batı medyasına göre bu durum Refah saldırısının ortasında Kahire ile ilişkileri karmaşıklaştırma riski taşıyan bir durum. Philadelphia Koridoru, Mısır ile olan 13 km'lik sınırın Gazze tarafı boyunca uzanan, yer yer sadece 100 metre genişliğindeki bir tampon bölge. Mısır daha önce sınır ötesi tünelleri imha ettiğini ve böylece silah kaçakçılığını imkansız hale getirdiğini açıklamıştı.