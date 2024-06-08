Son dakika... İsrail-Hamas savaşında son durum: Hizbullah’tan İsrail topraklarına en ‘derin’ saldırı… CNN, CIA’in Netanyahu raporunu yayınladı!

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Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'in yayınladığı bir rapora göre Biden yönetiminin ateşkes planına ve baskısına rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 3 aşamalı planın savaş sonrası kısmını uygulamaktan kaçınacak.
ABD Başkanı Biden, üç aşamalı ateşkes planının son aşaması için ''Son olarak, üçüncü aşamada Gazze için büyük bir yeniden imar planı başlayacak.'' ifadelerini kullanmıştı. CNN International'da yer alan habere göre ise CIA raporlarında Netanyahu’nun son aşamayı hayata geçirmeyeceği iddia edildi.
NETANYAHU ATEŞKES PLANININ 3. AŞAMASINI HİÇ DEVREYE SOKMAYACAK
Rapora göre Netanyahu saldırılar bittikten sonra Gazze'nin geleceği ile ilgili bir plan sunmayı reddedecek.
CIA raporuna göre Netanyahu Gazze'nin geleceği hakkında belirsiz terimlerle konuşarak hükümet koalisyonunun sağ kanadından kopuşları önlemeye çalışacak.
NETANYAHU'YA VERİLEN SÜRE DOLUYOR
Öte yandan İsrail savaş kabinesi üyesi Benny Gantz'ın Başbakan Binyamin Netanyahu'ya verdiği süre bu akşam sona eriyor. Gantz, mayıs ayının ortasında savaş kabinesinin kabul etmesini istediği 6 maddelik eylem planı açıklamıştı. Maddelerin kabul edilmemesi durumunda istifa edeceğini ve hükümetin devrileceğini açıklayan Gantz’ın geri adım atmaya niyetli olmadığı söyleniyor.
İsrail devlet televizyonuna dayandırılan iddialara göre Savaş Kabinesi, yapılan son toplantılarında Savunma Bakanı Yoav Galant'ın da destek verdiği söylenen Hamas'a alternatif bir hükümet kurulmasını onayladığı bildirildi.
Projenin çoğunlukla Gazze’nin kuzeyini kapsaması beklenirken bölgeyi koruma görevini İsrail ordusunun üstleneceği ancak burada mahalli bir yönetime de yer verileceği konuşuluyor.
Projeyle birlikte IDF ve mahali yönetimin Gazze’ye girecek yardımları da birlikte denetlemesi ve yönlendirmesi bekleniyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller yaptığı açıklamada, Blinken’ın pazartesi ve çarşamba günleri arasında gerçekleştireceği tur çerçevesinde Mısır, İsrail, Ürdün ve Katar'ı ziyaret edeceğini söyledi. Miller, “Bakan tüm esirlerin serbest bırakılmasını güvence altına alan bir ateşkes anlaşmasına varılması ihtiyacını ortaklarıyla görüşecek” dedi.
Masadaki teklifin Hamas’ın geçtiğimiz ay onayladığı teklifle neredeyse aynı olduğunu belirten Miller, “Bakan, ateşkes önerisinin hem İsraillilere hem de Filistinlilere nasıl fayda sağlayacağını ele alacak. Anlaşmanın Gazze Şeridi’ndeki acıları hafifleteceğini, insani yardımda büyük bir artış sağlayacağını ve Filistinlilerin mahallelerine dönmelerine izin vereceğini vurgulayacak” ifadelerini kullandı.
IDF, dün akşam saatlerinde Lübnan'dan fırlatılan insansız hava aracının başarısız önleme girişiminin ardından topraklarına düştüğünü doğruladı.
İsrail ordusu dün tüm gün boyunca Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerini vururken İsrail'in derinliklerindeki Jezreel Vadisi yakınlarında açık bir alana düşen drone Hizbullah'ın savaş sırasında İsrail'de gerçekleştirdiği en derin saldırı olma potansiyeli taşıyor.
Hizbullah’ın yolladığı insansız hava aracı sınırdan yaklaşık 40 kilometre (24 mil) uzaklıktaki bir bölgeye isabet etti. Bundan önceki en derin saldırı geçen ay Hizbullah'a ait bir insansız hava aracının Lübnan sınırına 35 kilometre (21 mil) mesafedeki bir askeri tesisi vurmasıyla gerçekleşmişti.
IDF Refah yakınlarındaki saldırıda Hamas'ın bir güvenlik birimi başkanının öldürüldüğünü açıkladı.
İsrail ordusu perşembe günü Refah yakınlarında Hamas'ın güvenlik birimi başkanlarından birini öldürdüğünü açıkladı. Ordudan yapılan açıklamada aynı saldırıda Nuseirat'ın kuzeyinde belediye başkanı olarak görev yapan başka bir Hamas üst düzey yetkilisinin de öldürülmüş olma ihtimalinin incelendiği belirtildi.
İsrail, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından sunulan ve silahlı çatışmalarda çocuklara yönelik hak ihlallerini belgeleyen yıllık raporun ekinde yer alan 'BM utanç listesi'ne eklendi.
İSRAİL’DEN KARARA TEPKİ
Rusya’nın da bulunduğu listeye dahil olan İsrail’in Başbakanlık Ofisi’nden karara ilişkin yapılan açıklamada, “BM, bugün Hamas’ın destekçileri arasına katılarak kendisini tarihin kara listesine sokmuştur. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) dünyanın en ahlaklı ordusudur ve BM'nin hiçbir hayal ürünü kararı bunu değiştirmeyecektir” ifadeleri kullanıldı.