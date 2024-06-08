Son dakika... İsrail-Hamas savaşında son durum: Hizbullah’tan İsrail topraklarına en ‘derin’ saldırı… CNN, CIA’in Netanyahu raporunu yayınladı!

Netanyahu hakkındaki CIA raporunu CNN yayınladı

Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'in yayınladığı bir rapora göre Biden yönetiminin ateşkes planına ve baskısına rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 3 aşamalı planın savaş sonrası kısmını uygulamaktan kaçınacak.







ABD Başkanı Biden, üç aşamalı ateşkes planının son aşaması için ''Son olarak, üçüncü aşamada Gazze için büyük bir yeniden imar planı başlayacak.'' ifadelerini kullanmıştı. CNN International'da yer alan habere göre ise CIA raporlarında Netanyahu’nun son aşamayı hayata geçirmeyeceği iddia edildi.







NETANYAHU ATEŞKES PLANININ 3. AŞAMASINI HİÇ DEVREYE SOKMAYACAK

Rapora göre Netanyahu saldırılar bittikten sonra Gazze'nin geleceği ile ilgili bir plan sunmayı reddedecek.







CIA raporuna göre Netanyahu Gazze'nin geleceği hakkında belirsiz terimlerle konuşarak hükümet koalisyonunun sağ kanadından kopuşları önlemeye çalışacak.







NETANYAHU'YA VERİLEN SÜRE DOLUYOR

Öte yandan İsrail savaş kabinesi üyesi Benny Gantz'ın Başbakan Binyamin Netanyahu'ya verdiği süre bu akşam sona eriyor. Gantz, mayıs ayının ortasında savaş kabinesinin kabul etmesini istediği 6 maddelik eylem planı açıklamıştı. Maddelerin kabul edilmemesi durumunda istifa edeceğini ve hükümetin devrileceğini açıklayan Gantz’ın geri adım atmaya niyetli olmadığı söyleniyor.