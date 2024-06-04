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Son dakika...İsrail Hamas savaşında son durum: Hizbullah vurdu, İsrail'de büyük yangın!

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#Gazze#İsrail#Hamas
Son dakika...İsrail Hamas savaşında son durum: Hizbullah vurdu, İsrailde büyük yangın
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2024 08:03

Gazze'de milyonlarca masum insan 242 gündür ağır saldırı altında. Dünya ABD destekli ateşkes anlaşması için nefesini tutmuş beklerken İsrail hükümetinde plana itirazlar devam ediyor. Hizbullah'ın dün gece İsrail'in kuzeyine İran yapımı füzelerle düzenlediği saldırı sonrası sınır bölgesinde yangın çıktı. 30'dan fazla ekiple müdahale edilen yangın ilk başta durduruldu ancak fırlatılan yeni roketler nedeniyle tekrarladı. Bölgeden gelen son bilgilere göre sınır bölgesinde yangınlar sürüyor, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşması nedeni ile bazı evler tahliye edildi.

İsrail'den sınır bölgesinde devam eden yangınlarla ilgili açıklama

İsrail İtfaiye ve Kurtarma Hizmetleri, 30'dan fazla itfaiye ekibinin yangınları söndürmek için gece boyunca çalıştığını ve bunun Celile bölgesindeki birçok ana yolun kapanmasına yol açtığını söyledi. Yapılan açıklamaya göre, Pazartesi günü başlayan yangınların çoğu kontrol altına alındı, dumandan etkilenen 11 kişi tedavi altına alındı, en az bir ev alevler nedeniyle hasar gördü.

ABD'li senatörden Netanyahu resti

Senatör Bernie Sanders, Biden yönetimini "savaş suçlusu" Binyamin Netanyahu'yu Kongre'de konuşmaya davet ettikleri için eleştirdi ve İsrail başbakanının konuşmasına katılmayacağını söyledi. Sanders açıklamasında "İsrail'in, 7 Ekim sonrası kendisini savunmak için her türlü hakkı vardı ama tüm Filistin halkına karşı savaşa girme hakkı yoktu" dedi.

Hizbullah onlarca füze fırlattı, İsrail'de büyük yangın
Hizbullah onlarca füze fırlattı, İsrailde büyük yangın

Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine düzenlediğin drone ve füze saldırılarının ardından çıkan yangına 30'dan fazla itfaiye ekibi ile müdahale edildi.İsrail ordusu altı yedek askerin yangınlarla mücadele ederken dumandan zehirlendiğini ve sonunda yangınların kontrol altına alındığını duyurdu ancak bölgeden gelen görüntülerde alevlerin yerleşim yerlerine ulaştığı görülüyor.

İsrail basınında yer alan bilgilere göre, yangınlar Hizbullah tarafından fırlatılan yeni roketler nedeniyle yangınların tekrarladı. Al Jazeera sınır bölgesinde yangınların devam ettiğini belirtiyor. Yangının devam ettiği bölgedeki bazı evlerin güvenlik amacı ile tahliye edildiği öğrenildi.

Hizbullah Hareketi saldırıları doğrulayarak Lübnan'dan İsrail'e Katyuşa ve İran yapımı füzelerle saldırı düzenlediğini duyururken, ana muhalefet lideri Yair Lapid ise "Kuzey tutuşmuş yanıyor, İsrail'in caydırıcılığı da onunla birlikte yanıyor ve Netanyahu hükümetinin hiçbir yönetimi ya da stratejisi yok" ifadelerini kullandı.

ABD ateşkes konusunda fikir ayrılıklarını kabul etti
ABD ateşkes konusunda fikir ayrılıklarını kabul etti

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller, İsrail hükümetinde, ABD destekli yeni ateşkes önerisine "muhtemelen pek de nazik bakmayan" "bazı kişilerin" bulunduğunu söyledi. Miller, ABD'nin "İsrail hükümetindeki diğer kişilere" anlaşmayı kabul etmeleri için ısrar ettiğini ancak "sonuçta bunun İsrail hükümetinin bir teklifi" olduğunu vurguladı.

ABD ulusal güvenlik sözcüsü John Kirby ise İsrail hükümetindeki karışık sinyallere rağmen topun artık Hamas'ın sahasında olduğunu öne sürdü.

İsrail, Gazze’de 4 İsrailli esirin daha öldüğünü doğruladı

İsrail ordusu Gazze Şeridi’nde 4 İsrailli esirin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Ordu, söz konusu esirlerin daha önce Hamas tarafından yayınlanan videolarda canlı olarak görüntülendiğini ve isimlerinin Haim Perry, Yoram Metzger, Amiram Cooper ve Nadav Popplewell olduğunu aktardı.

Geçtiğimiz ay Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırısında yaralanan İsrail-İngiltere vatandaşı 51 yaşındaki Nadav Popplewell’in hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineİsrail'den sınır bölgesinde devam eden yangınlarla ilgili açıklama
timelineABD'li senatörden Netanyahu resti
timelineHizbullah onlarca füze fırlattı, İsrail'de büyük yangın
timelineABD ateşkes konusunda fikir ayrılıklarını kabul etti
timelineİsrail, Gazze’de 4 İsrailli esirin daha öldüğünü doğruladı
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#Gazze#İsrail#Hamas

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