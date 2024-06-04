Son dakika...İsrail Hamas savaşında son durum: Hizbullah vurdu, İsrail'de büyük yangın!

Hizbullah onlarca füze fırlattı, İsrail'de büyük yangın

Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine düzenlediğin drone ve füze saldırılarının ardından çıkan yangına 30'dan fazla itfaiye ekibi ile müdahale edildi.İsrail ordusu altı yedek askerin yangınlarla mücadele ederken dumandan zehirlendiğini ve sonunda yangınların kontrol altına alındığını duyurdu ancak bölgeden gelen görüntülerde alevlerin yerleşim yerlerine ulaştığı görülüyor.



İsrail basınında yer alan bilgilere göre, yangınlar Hizbullah tarafından fırlatılan yeni roketler nedeniyle yangınların tekrarladı. Al Jazeera sınır bölgesinde yangınların devam ettiğini belirtiyor. Yangının devam ettiği bölgedeki bazı evlerin güvenlik amacı ile tahliye edildiği öğrenildi.



Hizbullah Hareketi saldırıları doğrulayarak Lübnan'dan İsrail'e Katyuşa ve İran yapımı füzelerle saldırı düzenlediğini duyururken, ana muhalefet lideri Yair Lapid ise "Kuzey tutuşmuş yanıyor, İsrail'in caydırıcılığı da onunla birlikte yanıyor ve Netanyahu hükümetinin hiçbir yönetimi ya da stratejisi yok" ifadelerini kullandı.



