Son dakika...İsrail Hamas savaşında son durum: Hizbullah vurdu, İsrail'de büyük yangın!

Senatör Bernie Sanders, Biden yönetimini "savaş suçlusu" Binyamin Netanyahu'yu Kongre'de konuşmaya davet ettikleri için eleştirdi ve İsrail başbakanının konuşmasına katılmayacağını söyledi. Sanders açıklamasında "İsrail'in, 7 Ekim sonrası kendisini savunmak için her türlü hakkı vardı ama tüm Filistin halkına karşı savaşa girme hakkı yoktu" dedi.





Right now tens of thousands of children in Gaza are facing starvation, malnutrition, and famine.



And Congressional leadership thinks it’s okay to invite war criminal Netanyahu to address Congress?



No. Unacceptable. pic.twitter.com/sun43kAE4z