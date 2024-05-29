Son dakika... İsrail-Hamas savaşında son durum: Refah'ta karar savaşı! ABD ve İsrail'den peş peşe skandal açıklamalar

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Beyaz Saray İsrail'in Refah'taki operasyonlarının henüz ABD'nin büyük bir saldırı olarak tanımladığı sınırı aşmadığını öne sürerken, İsrail yangının gizli bir mühimmat deposu ile alakalı olduğunu iddia ediyor.
ABD'li yayın kuruluşu CNN International Refah'taki çadır kente düzenlenen ölümcül saldırının görüntülerini analiz etti. Uzmanlara göre onlarca sivilin ölmesine neden olan saldırıda ABD'de üretilen mühimmatlar kullanılmış.
CNN için görüntüleri inceleyen 4 silah uzmanı saldırıda kullanılan bombanın Boeing tarafından üretilen GBU-39 olduğunu tespit etti. Uzmanlara göre, bu tür mühimmatların yoğun nüfuslu bölgelerde kullanılması her zaman riskli.
İsrail Savunma Kuvvetleri Refah'taki çadır kente düzenlenen ve onlarca insanın diri diri yanmasına neden olan saldırı ile ilgili ilk raporunu açıkladı. IDF çadır kentte çıkan yangının nedeninin 'gizli bir silah deposu' olabileceğini öne sürdü ve bölgeyi hedef alan hava saldırısında böyle bir yangına neden olmayacak kadar küçük mühimmatlar kullanıldığını iddia etti.
İsrailli Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ile Hamas arasında durmuş olan ateşkes müzakereleri konusunda ilerleme kaydedilmedi. İsrailli yetkililer arabulucu ülkelere tutumlarını özetleyen gözden geçirilmiş bir belge gönderdi.
Haaretz'in ismini vermediği üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı habere göre yeni teklif, anlaşmanın ilk aşamasında serbest bırakılacak esirlerin sayısı ve ilk ateşkesin süresi de dahil olmak üzere İsrail'in talepleri konusunda bazı esneklikler sunuyor. Ancak kaynak, yeni teklifin çatışmaların sona ermesi ve İsrail askerlerinin Gazze'den çekilmesi taleplerini karşılamadığı için 'işe yaramayacağını' düşünüyor.
İsrail ordusu, yerlerinden edilmiş yüz binlerce Filistinli'nin sığındığı Refah'taki bir yerleşkeye düzenlediği saldırıda en az 45 kişinin hayatını kaybetmesinden sonra kentte kara savaşını genişletiyor.
Salı günü bölgeden gelen sınırlı bilgiler, İsrail ordusunun kent merkezine yaklaştığını ve hakim noktalara asker yerleştirdiğini gösteriyor.
Bölgede kamplarda yaşayan çok sayıda kişi, şehrin batı bölgelerinin gece boyunca yoğun bombardımana maruz kaldığını aktarıyor. İsrail ordusu Refah'ın doğusundaki sivillere, "genişletilmiş insani bölge" olarak tanımlanan kıyı şeridine gitmeleri çağrısı yapıyor.
Ordu genişleyen kara savaşı için de "Birliklerimiz yakın mesafe çatışmaya giriyor ve bölgedeki terör tüneli şaftlarını, silahlarını ve ek terör altyapısını tespit ediyor" açıklaması yaptı.
Al-Jazeera'de yer alan bilgilere göre, İsrail tankları şehir merkezinde devriye geziyor. Refah'ta yaşayan Abdül Hatib isimli bir Filistinli AFP'ye yaptığı açıklamada Filistinli, "İnsanlar şu an evlerindeler ve dışarı çıkmıyorlar. Çünkü İsrail'in SİHA'ları hareket eden her şeyi vuruyor" dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail’in Refah’a düzenlediği saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Miller, İsrail’in geçtiğimiz pazar günü Refah’taki çadır kampa düzenlediği saldırıdaki trajik can kayıplarından ABD’nin "derin üzüntü duyduğunu" belirtti.
İsrail’in Hamas’ın peşine düşmeye hakkı olduğunu aktaran Miller, "Ancak İsrail aynı zamanda operasyonlarını yürütürken sivillerin zarar görmesini en aza indirmek için mümkün olan her şeyi yapmakla da yükümlüdür" dedi.
ABD'nin pazar günü Refah’a düzenlenen saldırıdan bu yana İsrailli yetkililerle temas halinde olduğunu aktaran Miller, İsrail ordusunun saldırıyla ilgili tam bir soruşturma tamamlayana kadar daha fazla açıklamada bulunmayacağını söyledi.
Miller, "İsrail'e uluslararası insancıl hukuka tam olarak uyma, operasyonlarının siviller üzerindeki etkisini en aza indirme ve ihtiyaç sahiplerine insani yardım akışını en üst düzeye çıkarma yükümlülükleri olduğunu hatırlatmaya devam edeceğiz" dedi.
Miller, ABD Başkanı Joe Biden'ın Refah'a büyük bir saldırı düzenlemesi halinde İsrail'i bazı saldırı silahlarını vermemekle tehdit ettiği kırmızı çizgiyi aşıp aşmadığı sorusuna, İsrail'in Refah'taki operasyonlarının henüz ABD'nin büyük bir saldırı olarak tanımladığı sınırı aşmadığını söyledi. Miller, "Han Yunus ve Gazze Şehri'nde operasyonların nasıl gerçekleştiğini gördük. Bu noktada, önceki operasyonların ölçeğinde bir askeri operasyon görmedik. Sadece Gazze Şehri ve Han Yunus'ta bulunan tugayların sayısına bakarsanız, şu ana kadar Refah'ta farklı türde bir askeri operasyon var, ancak bu çok yakından izlediğimiz bir şey" dedi.