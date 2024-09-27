Son dakika... İsrail çark etti! Ateşkes önerisine destek: ABD'den Netanyahu'ya yalanlama...

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Hizbullah, İsrail'in Hayfa kenti sınırındaki Kiryat Ata'ya, saldırı düzenlediğini açıkladı. Hizbullah, saldırıyı Fadi-1 füzeleri ile gerçekleştirdiğini açıklarken İsrail ordusu Hayfa körfezi üzerinde yaklaşık 10 füzenin fırlatıldığını belirtti.
Fransız haber ajansı AFP muhabiri, İsrail'in kuzeyinden Hayfa kentinde yaşayanların sirenlerin çalmasıyla birlikte sığınaklara koştuğunu bildirdi.
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yer alan Şebaa Çiftliklilerine yönelik saldırılar düzenledi. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldiği kaydedildi. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybederken, bazı ev ve arabaların kullanılamaz hale geldiği görüntülendi.
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Cibaliya bölgesinde el-Batş ailesinin evine düzenlediği saldırıda 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu saldırıda yaşamını yitirenlerin aynı aileden anne, baba ve engelli iki çocukları olduğu vurgulandı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, hava saldırısında hedef alınan ev yıkıldı, çevredeki birçok evde büyük hasar meydana gelirken, çok sayıda kişi de yaralandı.
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yarın BM'de yapacağı konuşmasını Filistin destekçileri ve savaş karşıtları New York'ta protesto etti. Göstericiler ve kolluk kuvvetleri arasında çıkan arbedeler çok sayıda tutuklamaya yol açtı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, BM Genel Kurulu çerçevesinde Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile yaptığı görüşmede, Biden yönetiminin İsrail'in Hizbullah'a karşı tırmanışa geçmesinin, tahliye edilen İsraillilerin kuzey sınırındaki evlerine dönme hedefini daha da zorlaştıracağı inancını yineledi.
ABD’nin açıklamasına göre, Blinken ve Dermer, ABD ve Fransa’nın öncülüğünde bir düzineden fazla ülke tarafından desteklenen 21 günlük ateşkes teklifinin önemini ele aldı.
Blinken, Dermer’e “Diplomatik bir çözüm, sınırın her iki tarafındaki sivillerin evlerine dönmelerini sağlayacaktır. Çatışmanın daha da tırmanması bu hedefi daha da zorlaştıracaktır” dedi.
Dışişleri Bakanlığı, Blinken’ın İsrail’in Gazze’ye insani yardım ulaştırılmasını iyileştirmek için atması gereken adımları da ele aldığını, ayrıca ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını yinelediğini duyurdu.
Başbakan Benjamin Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada, İsrail’in ABD öncülüğündeki Lübnan’daki ateşkes girişiminin amaçlarını desteklediği belirtildi.
Açıklamaya göre, İsrailli ve Amerikalı ekipler, bu girişimi görüşmek üzere bir araya geldi ve “insanların güvenli bir şekilde evlerine dönmeleri yönündeki ortak hedefimizi nasıl ilerletebiliriz?” sorusunu ele aldı. Görüşmelere önümüzdeki günlerde devam edileceği ifade edildi.
Netanyahu’nun baş danışmanlarından Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, ABD’nin özel temsilcisi Amos Hochstein ve ABD Ulusal Güvenlik Konseyi’nin Ortadoğu danışmanı Brett McGurk ile bir araya geldi. Başbakanlık Ofisi, ABD ve Fransa'nın, İsrail’in 21 günlük ateşkes önerisini destekleyeceğine dair açıklamalarının ardından yeni bir “açıklama” yayınladı.
Açıklamada, “ABD öncülüğündeki ateşkes girişimiyle ilgili birçok yanlış haber nedeniyle, birkaç noktayı açıklığa kavuşturmak önemlidir” denildi. Ayrıca, “Bu haftanın başlarında ABD, diğer uluslararası ve bölgesel ortaklarla birlikte Lübnan’da bir ateşkes önerisi sunma niyetini İsrail ile paylaştı” ifadeleri kullanıldı.
Başbakanlık, “İsrail, kuzey sınırımızdaki insanların güvenli ve emniyetli bir şekilde evlerine dönmelerini sağlamaya yönelik ABD öncülüğündeki girişimin amaçlarını desteklemektedir” diyerek, ABD’nin çabalarını takdirle karşıladıklarını vurguladı.
Beyaz Saray, İsrail ile Hizbullah arasında önerilen 21 günlük ateşkes girişimini duyurduğunda Başbakan Benjamin Netanyahu ile önceden koordine edildiğini vurguladı.
Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby, gazetecilere yaptığı brifingde, “Açıklamanın hazırlanması ve sunulması sırasında İsraillilerin tam olarak bilgilendirildiğine ve içindeki her kelimeden tamamen haberdar olduğuna inanmak için her türlü nedenimiz vardı. Ciddiyetle karşılanacağına inanmasaydık bunu yapmazdık,” dedi.
Kirby, “Başbakan Netanyahu'nun yorumlarını gördük. Biz, hala topyekûn bir savaşın insanların evlerine geri dönmesinin en iyi yolu olmadığına inanıyoruz. Başbakan Netanyahu adına konuşamam. Söylediklerinin nedenini veya düşüncelerinin siyasi mi, operasyonel mi yoksa başka bir şey mi olduğunu yanıtlayamam. Bunlar kendisine sorulması gereken sorular” ifadelerini kullandı.
Netanyahu, New York'a indiğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in Hizbullah'ı “tam güçle” vurmaya devam edeceğini ve hedeflerine ulaşana kadar durmayacağını ifade ederek ateşkes fikrini reddetmişti.