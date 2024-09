Son dakika... İsrail çark etti! Ateşkes önerisine destek: ABD'den Netanyahu'ya yalanlama...

ABD'den Netanyahu'ya yalanlama: Kendisine sorun

Beyaz Saray, İsrail ile Hizbullah arasında önerilen 21 günlük ateşkes girişimini duyurduğunda Başbakan Benjamin Netanyahu ile önceden koordine edildiğini vurguladı.



Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby, gazetecilere yaptığı brifingde, “Açıklamanın hazırlanması ve sunulması sırasında İsraillilerin tam olarak bilgilendirildiğine ve içindeki her kelimeden tamamen haberdar olduğuna inanmak için her türlü nedenimiz vardı. Ciddiyetle karşılanacağına inanmasaydık bunu yapmazdık,” dedi.



Kirby, “Başbakan Netanyahu'nun yorumlarını gördük. Biz, hala topyekûn bir savaşın insanların evlerine geri dönmesinin en iyi yolu olmadığına inanıyoruz. Başbakan Netanyahu adına konuşamam. Söylediklerinin nedenini veya düşüncelerinin siyasi mi, operasyonel mi yoksa başka bir şey mi olduğunu yanıtlayamam. Bunlar kendisine sorulması gereken sorular” ifadelerini kullandı.



Netanyahu, New York'a indiğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in Hizbullah'ı “tam güçle” vurmaya devam edeceğini ve hedeflerine ulaşana kadar durmayacağını ifade ederek ateşkes fikrini reddetmişti.