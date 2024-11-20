Son dakika: İsrail basınından çarpıcı analiz: Gazze'de savaş suçu işliyor... Netanyahu'dan Netzarim koridoruna ziyaret...

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 10 üyesi, Gazze'de "derhal, koşulsuz ve kalıcı bir ateşkes" için karar tasarısı hazırladı.
Cezayir, Ekvator, Guyana, Japonya, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından hazırlanan ateşkes tasarısının, ABD'nin New York kentinde oylanacağı bildirildi.
Lübnan'dan gelen İHA'lar, İsrail'in kuzeyindeki Akka ve güneyindeki Hayfa kentlerinde hava saldırısı sirenlerinin çalmasına neden oldu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), “Lübnan'dan gelen şüpheli hava hedefi, hava kuvvetleri tarafından takip ediliyor" açıklaması yaptı.
Sirenlerin çalmasından yaklaşık 25 dakika sonra IDF, "olayın sona erdiğini" söyledi. Lübnan'dan üç adet İHA fırlatıldığını belirten IDF, kaç İHA'nın düşürüldüğünün bilinmediğini söyledi.
IDF, "İsrail topraklarına Lübnan'dan giren üç İHA tespit edildi. Batı Celile'de tespit edilen İHA'lara önleme girişiminde bulunuldu" dedi.
Sosyal medyada yer alan bir videoda ise, İHA'lardan birinin Hayfa kenti yakınlarında uçtuğu görüldü.
A drone launched by #Hezbollah from Lebanon has been flying around for a while through the north & making its way towards #Haifa.— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) November 20, 2024
The Israeli occupation army failed to intercept two drones that infiltrated from Lebanon & fell near #Acre.#Lebanon #Resistance pic.twitter.com/GpHORIcbpq
Filistin’in Batı Şeria bölgesindeki Ramallah şehri yakınlarında bulunan Mazra'a El-Garbiya köyü İsrailli yerleşimci şiddetine sahne oldu. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde köye saldıran İsrailli yerleşimciler, Filistinlilere ait araçları ateşe verdi. Saldırıya ait görüntüler ise amatör kameralara yansıdı.
تغطية صحفية: مستوطنون يحرقون مركبات الأهالي في بلدة المزرعة الغربية شمال رام الله pic.twitter.com/9XNnee3fZN— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 20, 2024
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'yi ikiye bölen Netzarim Koridoru'nu ziyaret ederek, işgalci İsrail askerleri ile bir araya geldi.
Ziyareti sırasında kask ve çelik yelek giyen Netanyahu, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nden kurtarılan her İsrailli esir için, kurtarana 5 milyon ödül vereceklerini belirterek, "Esiri kurtaran herkese, kendisi ve ailesinin Gazze'den ayrılması için güvenli bir yol sunulacak” dedi.
Savunma Bakanı Israel Katz'ın da eşlik ettiği Netanyahu, İsrail'in hedeflerinden birinin “Hamas'ın Gazze'de hüküm sürmemesi” olduğunu belirterek, “Esirlerin yerlerini tespit etmek ve onları evlerine getirmek için çaba sarf ediyoruz. Ölü ya da diri hepsini bulana kadar devam edeceğiz” dedi.
Orta Doğu'da sivillere yönelik katliamlarını sürdüren İsrail’e, Filistin merkezli İslami Cihat Hareketi’nden misilleme geldi.
Hareketin askeri kanadı El Kudüs Tugayları’ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Cuhr ed-Dik bölgesinde bulunan bir grup İsrail askerinin havan topu saldırısı ile vurulduğu bildirildi.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde bulunan Beyt Lahya kentindeki bir binaya hava saldırısı düzenledi.
Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, saldırıda aralarında El-Kahlout ailesinin üyeleri ve yerinden edilmiş sivillerin bulunduğu en az 8 kişi hayatını kaybederken, birçok kişi de yaralandı.
Bazı yaralıların Kamal Adwan Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtilirken, enkaz altında kalan çok sayıda kişiyi kurtarma çalışmalarının devam eden hava saldırıları nedeniyle güçlükle sürdürüldüğü ifade edildi. İsrail’den saldırının amacına dair açıklama yapılmadı.
İsrail gazetesi Haaretz, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını "savaş suçu" olarak niteleyen çarpıcı bir analiz yazısı yayımladı. İsrail saldırılarının Gazze'nin farklı noktalarında devam ettiğine değinilen analizde, İsrail'in binlerce yıllık Gazze'yi yok ettiği vurgulandı.
Analizde, İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet'in şefi Ronen Bar'ın "Gazze'ye insani yardımın kısıtlanması" çağrısında bulunduğu ifade edilirken İsrail'in Gazze'deki insani felaketi kışkırtmak için elinden geleni yaptığı belirtildi.
Netanyahu hükümetine yakın TV yorumcusu Amit Segal'in Gazze'deki İsrail saldırılarına ilişkin söylediği "Dünyanın büyük bir bölümünde buna 'soykırım' denir" sözlerinin hatırladıldığı analizde, İsrail'in Gazze'de "etnik temizlik" ve "toplu katliam" yaptığının altı çizildi.
Analizde, İsrail'in Gazze'de savaş suçları işlediğini inkar etmek için saf olmak gerekir denilirken "İşlenen savaş suçlarının arkasında Netanyahu ve Smotrich hükümeti var" denildi.
Hizbullah, Lübnan’ın güneyinde İsrail’in ordusunun Golani Tugayına yönelik saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e yönelik saldırıların hızlandırıldığı ve Hizbullah'ın füze stokunun azaldığı yönündeki iddialara cevap olarak İsrail'in Hayfa şehrine saldırılar yapıldığı bilgisi verildi.
Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Aytarun, Marun er-Ras ve Aynata üçgeninde İsrail askerlerinin pusuya düşürüldüğü belirtildi.
İsrail ordusundan 13 Kasım'da 36. Tümen'e bağlı 51. Tabur Golani Tugayı'ndan bir kuvvetin bölgeye sızdığının tespit edildiği ve Aytarun ile Marun er-Ras bölgelerinden Bint Cebil ilçesine yöneldiği anlatılan açıklamada, bölgedeki güçlerin keşif yaptığı aktarıldı.
Bölgedeki İsrail birliğinin, Hizbullah güçlerince pusuya düşürüldüğü kaydedilen açıklamada, çatışmaların ardından biri subay 6 askerin öldürüldüğü ve 4 askerin yaralandığı iddia edildi.
İsrail'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Arjantin, UNIFIL’de görevli askerlerini geri çekti. UNIFIL Sözcüsü Andrea Tenenti, “Arjantin askerlerinden Arjantin'e geri dönmelerini istedi” ifadelerini kullanarak, askerlerin ayrılma nedenine ilişkin yorum yapmadı.
Tenenti, misyona yönelik desteğin azaldığına dair genel bir belirti olmadığını belirterek, "Ortak fikir kalmak. Yani çekilme konusunda hiçbir tartışma yok” dedi.
Saldırılar nedeniyle izleme faaliyetlerinin "çok, çok sınırlı" olduğunu söyleyen Tenenti, "Bazı mevzileri onarmak için hala çalışıyoruz, ancak bu kesinlikle çok zor bir dönem, çünkü son aylarda İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından kasıtlı olarak saldırıya uğradık ve mevzileri yeniden inşa etmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.
Arjantin, UNIFIL'e katkıda bulunan 48 ülkeden biri ve BM'nin internet sitesine göre şu anda Lübnan'da toplam 3 personeli bulunuyor. Arjantin UNIFIL’den askerlerini çeken ilk ülke oldu.
Lübnan’da konuşlu Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü’ne (UNIFIL) yönelik saldırılar devam ediyor. UNIFIL tarafından yapılan açıklamada, UNIFIL askerlerinin ve tesislerinin bir günde 3 ayrı saldırının hedefi olduğu belirtilerek, 4 Ganalı askerin yaralandığı aktarıldı.
Lübnan'daki devlet dışı aktörler tarafından atıldığı tahmin edilen bir roketin Ramyah köyünün doğusundaki “UNP 5-42” üssüne isabet etmesi sonucu 4 Ganalı barış gücü askerinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, 3 askerin tedavi için hastaneye sevk edildiği belirtildi.
Shama’daki UNIFIL Karargahı’nın bakım atölyesine 5 roketin isabet ettiği aktarılan açıklamada, atölyede ağır hasar meydana geldiği ancak hiçbir barış gücü askerinin yaralanmadığı ifade edildi. Söz konusu karargahın bir haftadan kısa bir süre içinde ikinci kez hedef alındığı hatırlatılan açıklamada, üsse 15 Kasım'da 155 mm'lik bir top mermisi isabet ettiği ifade edildi.
Khirbat Silim köyünün kuzeydoğusunda UNIFIL devriyesine silahlı bir kişi tarafından ateş açıldığı belirtilen açıklamada, saldırıda hiçbir barış gücü askerinin yaralanmadığı ifade edildi.
UNIFIL’ın söz konusu saldırılarla ilgili soruşturma başlattığı aktarılan açıklamada, “UNIFIL bir kez daha devam eden çatışmalarda yer alan tüm aktörlere Birleşmiş Milletler barış gücü askerlerinin ve tesislerinin dokunulmazlığına saygı göstermeleri gerektiğini hatırlatır. Barış gücü mensuplarına yönelik doğrudan ya da dolaylı düzenli saldırılara derhal son verilmelidir. Barış güçlerine yönelik her türlü saldırı, uluslararası yasaların ve UNIFIL'in mevcut görevinin temelini oluşturan 1701 sayılı kararın açık bir ihlalidir. Bu ve diğer zorluklara rağmen, barış gücü askerleri tüm görev yerlerinde kalmaya ve 1701 sayılı kararın ihlallerini tarafsız bir şekilde izlemeye ve raporlamaya devam edecektir” denildi.