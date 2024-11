Son dakika: İsrail basınından çarpıcı analiz: Gazze'de savaş suçu işliyor... Netanyahu'dan Netzarim koridoruna ziyaret...

Lübnan'dan gelen İHA'lar, İsrail'in kuzeyindeki Akka ve güneyindeki Hayfa kentlerinde hava saldırısı sirenlerinin çalmasına neden oldu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), “Lübnan'dan gelen şüpheli hava hedefi, hava kuvvetleri tarafından takip ediliyor" açıklaması yaptı.



Sirenlerin çalmasından yaklaşık 25 dakika sonra IDF, "olayın sona erdiğini" söyledi. Lübnan'dan üç adet İHA fırlatıldığını belirten IDF, kaç İHA'nın düşürüldüğünün bilinmediğini söyledi.



IDF, "İsrail topraklarına Lübnan'dan giren üç İHA tespit edildi. Batı Celile'de tespit edilen İHA'lara önleme girişiminde bulunuldu" dedi.



Sosyal medyada yer alan bir videoda ise, İHA'lardan birinin Hayfa kenti yakınlarında uçtuğu görüldü.

A drone launched by #Hezbollah from Lebanon has been flying around for a while through the north & making its way towards #Haifa.



The Israeli occupation army failed to intercept two drones that infiltrated from Lebanon & fell near #Acre.#Lebanon #Resistance pic.twitter.com/GpHORIcbpq