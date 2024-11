Son dakika...İsrail askerlerinden deniz çıkarması: Sürat tekneleri ile gelip bir kişiyi kaçırdılar! Lübnan tepkili...

İsrail donanma komandoları Cuma günü daha önce hiç gerçekleştirilmeyen bir operasyonla Lübnan'a girdi ve İsrail'in 'üst düzey bir Hizbullah mensubu' olduğunu öne sürdüğü bir adamı yakaladı.



Lübnan resmi ajansı NNA, Şemal (Kuzey) vilayetine bağlı Betrun ilçesinde gelen İsrail askerlerinin 1 Kasım'da denizden çıkarma yaptığını belirterek "Askeri güçler, Şaleyh bölgesinde Lübnanlı bir kişiyi kaçırarak kıyıya geri döndü ve hızlı bir botla bölgeden ayrıldı." ifadeleri kullandı. Lübnan Başbakanı Mikati bir vatandaşının kaçırılmasını BMGK'ya şikayet edeceğini bildirirken operasyonun detayları da ortaya çıktı.



ABD'li New York Times gazetesine göre bu İsrail'in Lübnan topraklarında bugüne kadar gerçekleştirdiği en derin operasyon. İsrail deniz komando birimi Shayetet 13 tarafından gerçekleştirilen operasyonda, İsrail askerleri şafak vakti sürat tekneleri ile bölgeye geldi ve Lübnanlı yetkililer tarafından 'İmad Ahmaz' olarak adlandırılan adamı kaçırarak İsrail'e götürdü.



Lübnan medyası dün bir kişinin bir düzineden fazla silahlı adam tarafından götürüldüğünü gösteren güvenlik kamerası görüntülerini yayımladı.



Komşuları gemi kaptanı olan adamın Hizbullah mensubu olup olmadığını bilmediklerini söylerken, AP haber ajansının geçtiği görüntülerde kaçırılan adamın evinin önünde büyük bir kalabalık olduğu ve kapısının Lübnan yetkililer tarafından mühürlendiği görüldü.



Lübnan askerleri, kuzeydeki kıyı kasabası Batroun'daki plajda denetlemelerde bulundular.Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Mikati'nin, Şemal (Kuzey) vilayetine bağlı Betrun ilçesinde İmad Emhez isimli Lübnanlının kaçırılması olayıyla ilgili bilgi almak için Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ve Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) komutanlarıyla görüştüğü ifade edildi.



Dış basında yer alan haberlerde kaçırılan adamın Hizbullah mensubu olduğuna dair bir kanıt olmadığına dikkat çekildi.





