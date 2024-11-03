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Son dakika...İsrail askerlerinden deniz çıkarması: Sürat tekneleri ile gelip bir kişiyi kaçırdılar! Lübnan tepkili...

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#İsrail#Hizbullah#Hamas
Son dakika...İsrail askerlerinden deniz çıkarması: Sürat tekneleri ile gelip bir kişiyi kaçırdılar Lübnan tepkili...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2024 09:58

Lübnan'ın Şemal (Kuzey) vilayetine bağlı Betrun ilçesinde İsrail askerlerinin çıkarma yaparak bir Lübnan vatandaşını kaçırdığı operasyonun detayları ortaya çıktı. Lübnan Başbakanı Necib Mikati durumun BMGK'ya bildirilmesi için talimat verirken, dış basın bunu İsrail'in Lübnan topraklarında gerçekleştirdiği en derdin operasyon olarak yorumladı.

İsrail'in Lübnan'daki kaçırma operasyonunun detayları ortaya çıktı

İsrail donanma komandoları Cuma günü daha önce hiç gerçekleştirilmeyen bir operasyonla Lübnan'a girdi ve İsrail'in 'üst düzey bir Hizbullah mensubu' olduğunu öne sürdüğü bir adamı yakaladı.

Lübnan resmi ajansı NNA, Şemal (Kuzey) vilayetine bağlı Betrun ilçesinde gelen İsrail askerlerinin 1 Kasım'da denizden çıkarma yaptığını belirterek "Askeri güçler, Şaleyh bölgesinde Lübnanlı bir kişiyi kaçırarak kıyıya geri döndü ve hızlı bir botla bölgeden ayrıldı." ifadeleri kullandı. Lübnan Başbakanı Mikati bir vatandaşının kaçırılmasını BMGK'ya şikayet edeceğini bildirirken operasyonun detayları da ortaya çıktı.

ABD'li New York Times gazetesine göre bu İsrail'in Lübnan topraklarında bugüne kadar gerçekleştirdiği en derin operasyon. İsrail deniz komando birimi Shayetet 13 tarafından gerçekleştirilen operasyonda, İsrail askerleri şafak vakti sürat tekneleri ile bölgeye geldi ve Lübnanlı yetkililer tarafından 'İmad Ahmaz' olarak adlandırılan adamı kaçırarak İsrail'e götürdü.

Lübnan medyası dün bir kişinin bir düzineden fazla silahlı adam tarafından götürüldüğünü gösteren güvenlik kamerası görüntülerini yayımladı.

Komşuları gemi kaptanı olan adamın Hizbullah mensubu olup olmadığını bilmediklerini söylerken, AP haber ajansının geçtiği görüntülerde kaçırılan adamın evinin önünde büyük bir kalabalık olduğu ve kapısının Lübnan yetkililer tarafından mühürlendiği görüldü.

Lübnan askerleri, kuzeydeki kıyı kasabası Batroun'daki plajda denetlemelerde bulundular.Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Mikati'nin, Şemal (Kuzey) vilayetine bağlı Betrun ilçesinde İmad Emhez isimli Lübnanlının kaçırılması olayıyla ilgili bilgi almak için Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ve Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) komutanlarıyla görüştüğü ifade edildi.

Dış basında yer alan haberlerde kaçırılan adamın Hizbullah mensubu olduğuna dair bir kanıt olmadığına dikkat çekildi. 


İsrail, Gazze'nin kuzeyinde el bombası patlaması sonucu bir askerinin öldüğünü duyurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde el bombasının patlaması sonucu bir askerinin öldüğünü açıkladı.İsrail ordusundan konuya dair yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde dün sabah el bombası patlaması sonucu bir askerin öldüğü, olayla ilgili incelemenin sürdüğü aktarıldı.Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı, 369'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 781'e yükseldi.

ABD'den İran'a uyarı: Tekrar saldırırsanız İsrail'i engellemeyeceğiz
ABDden İrana uyarı: Tekrar saldırırsanız İsraili engellemeyeceğiz

Axios haber sitesinin ismi açıklanmayan bir ABD'li yetkili ve eski bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD, İran'ı İsrail'e başka bir saldırı düzenlememesi konusunda uyardı ve tekrar saldırı durumunda İsrail'i durduramayacağını bildirildi. İsrailli kaynak mesajın İsviçreli aracılar aracılığıyla Tahran'a iletildiğini ileri sürerken ABD'li kaynak mesajın doğrudan iletildiğini iddia etti.

 

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadından İsrail’e misilleme
İslami Cihad Hareketinin askeri kanadından İsrail’e misilleme

İsrail’in Orta Doğu’daki katliamlarına İslami Cihad Hareketi'nden misilleme geldi. Hareketin askeri kanadı El Kudüs Tugayları tarafından yapılan açıklamada, “Savaşçılarımız, İsrail’in Sderot şehri ve Meflasim bölgesi ile Gazze'yi çevreleyen işgal altındaki yerleşim yerlerine yönelik bir dizi roket saldırısı gerçekleştirdi” ifadeleri kullanıldı. İsrail basını söz konusu bölgelerde sirenlerin çaldığını duyururken, yaşanan panik anları ise amatör kameralara yansıdı. İsrail’den saldırılarda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

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İngilterede 237 basın mensubu BBCye Gazze konusunda tarafsızlık çağrısı yaptı

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Filistinli Gazeteciler Sendikası, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürdüğü gazetecilerin, dünyada bir yıl içinde öldürülen gazetecilerin sayısının iki katından fazla olduğunu belirtti.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde basına ve insanlığa karşı gerçekleştirdiği korkunç katliamların, medya tarihinde gazetecilere yönelik en büyük ve en menfur katliam olarak kabul edildiği belirtilerek, dünyadaki ülke ve kuruluşlara, "gazeteci katillerinden hesap sorulması, yargılanması ve cezadan kaçmalarının engellenmesi için acil önlem ve kararlar alma, bağlayıcı ve caydırıcı yasal mekanizmalar oluşturma çağrısında bulunuldu.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineİsrail'in Lübnan'daki kaçırma operasyonunun detayları ortaya çıktı
timelineİsrail, Gazze'nin kuzeyinde el bombası patlaması sonucu bir askerinin öldüğünü duyurdu
timelineABD'den İran'a uyarı: Tekrar saldırırsanız İsrail'i engellemeyeceğiz
timelineİslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadından İsrail’e misilleme
timelineİngiltere'de 237 basın mensubu BBC'ye Gazze konusunda tarafsızlık çağrısı yaptı
timelineİsrail'in Gazze'de 1 yılda öldürdüğü gazeteci sayısı dünyada her sene öldürülenlerin 2 katı
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#İsrail#Hizbullah#Hamas

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