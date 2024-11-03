Son dakika...İsrail askerlerinden deniz çıkarması: Sürat tekneleri ile gelip bir kişiyi kaçırdılar! Lübnan tepkili...

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İsrail donanma komandoları Cuma günü daha önce hiç gerçekleştirilmeyen bir operasyonla Lübnan'a girdi ve İsrail'in 'üst düzey bir Hizbullah mensubu' olduğunu öne sürdüğü bir adamı yakaladı.
Lübnan resmi ajansı NNA, Şemal (Kuzey) vilayetine bağlı Betrun ilçesinde gelen İsrail askerlerinin 1 Kasım'da denizden çıkarma yaptığını belirterek "Askeri güçler, Şaleyh bölgesinde Lübnanlı bir kişiyi kaçırarak kıyıya geri döndü ve hızlı bir botla bölgeden ayrıldı." ifadeleri kullandı. Lübnan Başbakanı Mikati bir vatandaşının kaçırılmasını BMGK'ya şikayet edeceğini bildirirken operasyonun detayları da ortaya çıktı.
ABD'li New York Times gazetesine göre bu İsrail'in Lübnan topraklarında bugüne kadar gerçekleştirdiği en derin operasyon. İsrail deniz komando birimi Shayetet 13 tarafından gerçekleştirilen operasyonda, İsrail askerleri şafak vakti sürat tekneleri ile bölgeye geldi ve Lübnanlı yetkililer tarafından 'İmad Ahmaz' olarak adlandırılan adamı kaçırarak İsrail'e götürdü.
Lübnan medyası dün bir kişinin bir düzineden fazla silahlı adam tarafından götürüldüğünü gösteren güvenlik kamerası görüntülerini yayımladı.
Komşuları gemi kaptanı olan adamın Hizbullah mensubu olup olmadığını bilmediklerini söylerken, AP haber ajansının geçtiği görüntülerde kaçırılan adamın evinin önünde büyük bir kalabalık olduğu ve kapısının Lübnan yetkililer tarafından mühürlendiği görüldü.
Lübnan askerleri, kuzeydeki kıyı kasabası Batroun'daki plajda denetlemelerde bulundular.Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Mikati'nin, Şemal (Kuzey) vilayetine bağlı Betrun ilçesinde İmad Emhez isimli Lübnanlının kaçırılması olayıyla ilgili bilgi almak için Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ve Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) komutanlarıyla görüştüğü ifade edildi.
Dış basında yer alan haberlerde kaçırılan adamın Hizbullah mensubu olduğuna dair bir kanıt olmadığına dikkat çekildi.
Abduction‼️‼️— PAOTZE☆B.O.STRATEGY☆ (@PAOTZEPG) November 2, 2024
Imad Fadel Amhaz, a civil shipping captain was abducted by Israeli SFs in Christian Batroun, Lebanon with help from the German UN contingent stationed there. Unclear why Imad was taken but claims put him as a top Hezbollah commander, but there is no proof for this. pic.twitter.com/5MdoCku1WN
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde el bombasının patlaması sonucu bir askerinin öldüğünü açıkladı.İsrail ordusundan konuya dair yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde dün sabah el bombası patlaması sonucu bir askerin öldüğü, olayla ilgili incelemenin sürdüğü aktarıldı.Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı, 369'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 781'e yükseldi.
Axios haber sitesinin ismi açıklanmayan bir ABD'li yetkili ve eski bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD, İran'ı İsrail'e başka bir saldırı düzenlememesi konusunda uyardı ve tekrar saldırı durumunda İsrail'i durduramayacağını bildirildi. İsrailli kaynak mesajın İsviçreli aracılar aracılığıyla Tahran'a iletildiğini ileri sürerken ABD'li kaynak mesajın doğrudan iletildiğini iddia etti.
İsrail’in Orta Doğu’daki katliamlarına İslami Cihad Hareketi'nden misilleme geldi. Hareketin askeri kanadı El Kudüs Tugayları tarafından yapılan açıklamada, “Savaşçılarımız, İsrail’in Sderot şehri ve Meflasim bölgesi ile Gazze'yi çevreleyen işgal altındaki yerleşim yerlerine yönelik bir dizi roket saldırısı gerçekleştirdi” ifadeleri kullanıldı. İsrail basını söz konusu bölgelerde sirenlerin çaldığını duyururken, yaşanan panik anları ise amatör kameralara yansıdı. İsrail’den saldırılarda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
İngiltere'de 101 BBC çalışanının da arasında bulunduğu 237 basın mensubu, BBC Genel Müdürü Tim Davie'ye yazdıkları mektupta Gazze konulu haberlerde tarafsızlık çağrısında bulundu.BBC'yi tarafsız ve korkusuz şekilde Gazze haberlerine yaklaşmaya çağıran imzacılar, BBC'ye bazı alanlarda adımlar atması çağrısı yaparak, İsrail'in Gazze'ye yabancı gazetecileri sokmamasını hatırlattı.
Filistinli Gazeteciler Sendikası, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürdüğü gazetecilerin, dünyada bir yıl içinde öldürülen gazetecilerin sayısının iki katından fazla olduğunu belirtti.
Açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde basına ve insanlığa karşı gerçekleştirdiği korkunç katliamların, medya tarihinde gazetecilere yönelik en büyük ve en menfur katliam olarak kabul edildiği belirtilerek, dünyadaki ülke ve kuruluşlara, "gazeteci katillerinden hesap sorulması, yargılanması ve cezadan kaçmalarının engellenmesi için acil önlem ve kararlar alma, bağlayıcı ve caydırıcı yasal mekanizmalar oluşturma çağrısında bulunuldu.