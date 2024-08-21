Son dakika... İran'dan 'intikam' açıklaması! ABD'li kaynaklar itiraf etti: Anlaşma 'çöküşün eşiğinde'

Güncelleme Tarihi:
İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki saldırıları 320. gününe girdi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail polisi, Ultra Ortodoks Yahudiler'in (Harediler) zorunlu askerlikten muaf olmak için gerçekleştirdikleri protestoyu yasadışı ilan ettiğini açıkladı.
Times of Israel'de yer alan habere göre, İsrail polisi, askere alınmaları onaylanan Ultra Ortodoks Yahudiler'in, Kudüs'teki askere alım bürosu önündeki protestoları sırasında taşkınlık çıkardığını söyledi.
Polis, Ultra Ortodoks Yahudiler'in protesto yaptıkları yolları kapattığını ve kamuya ait bahçe çitlerini polislere fırlatmaya çalıştığını belirtti.
İsrail, Refah ve Han Yunus'un yakınlarındaki Hamad mahallesinde yer alan binalara yönelik saldırı gerçekleştirdi.
Al Jazeera'de yer alan habere göre, saldırının ardından Refah yakınlarında öldürülen dört kişinin cesedine ulaşıldı.
İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, üst düzey komutanlarla birlikte Gazze Şeridi'ndeki askerlerle bir araya geldi. Halevi, burada yaptığı açıklamada, pazartesi gecesi Gazze'de 6 İsrailli esirin cansız bedenine ulaşılmasını sağlayan operasyonun tesadüfi değil, kesin istihbarata dayalı olarak gerçekleştirildiğini savundu.
Politico dergisine konuşan ve ismi açıklanmayan iki ABD'li iki İsrailli yetkili, Doha'daki "esir takası ve ateşkes görüşmelerinin çöküşün eşiğinde" olduğunu iddia etti.
Politico'da yer alan haberde, "ABD yetkililerinin, Hamas ve İsrail'in anlaşmazlığı nedeniyle ABD tarafından yapılan önerinin daha önceki teklifler gibi boşa çıkacağından giderek daha fazla endişe duyduğu" ifade edildi.
ABD'li yetkililere göre, mevcut teklif, hem Hamas hem İsrail'in taleplerine göre düzenlenmiş şartlar içeren en güçlü anlaşma.
ABD Başkanı Biden dün yaptığı açıklamada Hamas'ı anlaşmadan geri adım atmakla suçlarken, Hamas söz konusu açıklamayı şaşkınlıkla karşıladıklarını belirtti ve ABD'yi İsrail yanlısı bir tutum izledikleri için eleştirdi. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Biden ve Blinken'in açıklamaları yanıltıcı iddialardır ve Hamas'ın gerçek tutumunu yansıtmamaktadır.ABD'nin bu tutumuyla Siyonistlerin işgaline tamamen taraf olduğu, Gazze Şeridi'ndeki savunmasız sivillere yönelik imha ve saldırılarda tam anlamıyla işbirliği içerisinde olduğunu teyit ettiği vurgulandı." ifadeleri kullanıldı.İsrail resmi televizyon kanalı KAN'da yer alan haberde ise Netanyahu'nun getirdiği şartlar nedeniyle çıkmaza giren esir takası ve ateşkes müzakerelerine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.KAN'a konuşan ve adları açıklanmayan müzakere heyetindeki yetkililerin, esir takası ve ateşkes görüşmelerindeki çıkmaz nedeniyle Netanyahu'yu suçladığı belirtildi.
İranlı üst düzey askeri yetkili Ali Mohammad Naeini, ABD'nin New York Times gazetesine yaptığı açıklamada, Tahran'daki suikastte öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye'nin "intikamı" için yapılacak saldırının "bir süre gecikeceğini" açıkladı.
İran Devrim Muhafızları Naeini, yaptığı açıklamada "Zaman bizim lehimize. Saldırı için acele etmemize gerek yok" ifadesini kullandı.
Naeini, "İran'ın cevabı, önceki operasyonların tekrarı olmayacak. Cevabın kalitesi, senaryosu ve araçları her zaman aynı olmayabilir" dedi.
İran devrim muhafızları ordusunun eski başkomutanı Muhsin Rızai ise CNN'e verdiği röportajda, İran'ın aceleci davranmayacağını ve yapılacak eylemlerin dikkatlice hesaplanacağını açıkladı.
Rızai, açıklamasında "Olası tüm sonuçları inceledik. Netanyahu şu anda bataklıkta ve onun kendisini kurtarmasına izin vermeyeceğiz. Atacağımız tüm adımlar hesaplı olacak" dedi.
ABD'de Demokrat Parti Kongresinin gerçekleştirildiği Chicago kentinde, Gazze'deki katliamlarına tepki göstermek için İsrail konsolosluğu önünde toplanan gruba polis müdahale etti.
Chicago'daki İsrail konsolosluğu önünde toplanan yüzlerce gösterici, Gazze'de acil ateşkes ve ABD'nin İsrail'e askeri desteğini sonlandırması talebiyle protesto düzenledi.
Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı ve göstericilerin yürümesine izin vermediği protestolar devam ederken, bazı göstericilerle polis arasında arbede yaşandı.
Daha sonra göstericilere sert şekilde müdahale eden, çok sayıda göstericiyi yerlerde sürükleyen polis, birçok göstericiyi ve üç basın mensubunu gözaltına aldı.
Polisin göstericilere sert müdahalede bulunduğu anlar kameralara yansırken, söz konusu görüntüler sosyal medyada yankı buldu.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) hitabında dile getirdiği Gazze Şeridi'ni ziyaret etme kararındaki hedefin İsrail saldırılarını durdurmak olduğunu söyledi.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas başkanlığında bir araya gelen Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi, Abbas'ın TBMM'deki hitabı sırasında "Gazze'yi ziyaret etme kararı" aldığına dair girişimi ele aldı.
Abbas, söz konusu ziyaret girişimiyle İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarını durdurmayı ve tüm Filistin topraklarından çıkarılmasını hedeflediğini vurguladı.
İşgal altındaki Batı Şeria, Kudüs ve Gazze Şeridi de dahil olmak üzere Filistin topraklarının tamamı üzerinde tek bir coğrafi siyasi birim olarak yönetim yetkisine sahip olanın Filistin Devleti ve FKÖ olduğunu vurgulayan Abbas, FKÖ'nün Filistin halkının tek meşru temsilcisi olduğunu kaydetti.
Toplantıda, Yürütme Komitesinin de Abbas'ın hitabında ifade ettiklerini uygulamak için Arap ve İslam dünyasının yanı sıra uluslararası kamuoyunu harekete geçirmek için tüm bölgesel ve uluslararası düzeydeki siyasi eylem ve adımları denetlemeye devam edeceği kaydedildi.
Yürütme Komitesinin, Filistin topraklarına geri dönüş ve yeniden imar için bir eylem planı hazırlamak üzere uluslararası bağışçı kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlamak üzere çalışacak Filistinli gruplarından oluşan bir komisyonu süratle kuracağı ve Filistin Devleti'nin Birleşmiş Milletlere tam üye olması yönünde pratik adımları da izleyeceği vurguladı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes mutabakatının gelecek günlerde sağlanması gerektiğini belirterek, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde uzun süreli işgaline karşı olduklarını" söyledi.
Orta Doğu programı kapsamında Gazze'de ateşkes müzakeresinin görüşüldüğü Katar'ın başkenti Doha'ya gelen Blinken, basın mensuplarına açıklama yaptı.
Ziyaret kapsamında birçok üst düzey yetkiliyle görüşme fırsatı bulduğunu anlatan Blinken, "Mesajım basit, net ve acil. Ateşkes ve rehine mutabakatına sona gelinmeden ulaşılmalı. Bunu şimdi yapmalıyız." ifadelerini kullandı.
Blinken, zamanın önemini vurgulayarak, "Esirlerin sağlığı tehlikede. Zaman önemli çünkü Gazze’de her gün kadın, çocuk ve erkekler acı çekiyor. Yeterli gıdaya, ilaca ulaşamıyor. Başlatmadıkları ve durduramayacakları bir çatışmada yaralanma ve ölme riskleri bulunuyor. Zaman önemli çünkü her geçen gün bölgede gerilimin tırmanması riski var." diye konuştu.
Mısır ve Katar ile gerilimin tırmanmaması için çalıştıklarını dile getiren Blinken, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası için yürütülen müzakerelere değindi.
Blinken, İsrail'in ABD Başkanı Joe Biden'ın ateşkes önerisini onayladığını savunarak, Hamas'a da bu öneriyi kabul etmesi çağrısını yineledi.
Ateşkes mutabakatına varılabilmesi için herkesin gerekli esnekliği göstermesi gerektiğini vurgulayan Blinken, iki tarafın da anlaşmanın uygulanmasının detayları konusunda çalışacağından ve hemfikir kalacağından emin olmak istediklerini söyledi.
Blinken, ABD'yle beraber Mısır ve Katar'ın yanı sıra çok sayıdaki ülkenin ateşkesin hemen sağlanmasının aciliyeti konusunda hemfikir olduğunun altını çizerek, "(Mutabakat) Bu, derhal gerçekleşmeli ve gelecek günlerde hayata geçirilmeli. Biz de bunun sağlanması için mümkün olan her şeyi yapacağız." şeklinde konuştu.
Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Blinken, "ABD, İsrail'in Gazze'de uzun süreli işgalini kabul etmiyor. Mutabakat, İsrail ordusunun konumu ve Gazze'den çekilmesi hususundaki program konusunda çok açık. İsrail, bunu kabul etti." dedi.
Blinken, İsrail başta olmak üzere ateşkes ve esir takasının sağlanmasının herkesin yararına olduğunu dile getirdi.
Çatışmanın diğer bölgelere yayılmamasını sağlamaları gerektiğine işaret eden Blinken, "Gazze, kuzeyde, Lübnan'da ve Hizbullah konusunda daha iyi bir yere ulaşmak için birçok yönden anahtar konumunda. Kızıldeniz'de Husiler ile gerilimin düşürülmesi, İsrail ile Suudi Arabistan arasında iki ülkenin de çıkarına olacak normalleşme anlaşmasının sağlanıp sağlanamayacağının değerlendirilmesi için anahtar noktada." değerlendirmesinde bulundu.
İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'nden yakın zaman önce dönen bir grup doktor, ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimine, İsrail'e karşı "acil silah ambargosu" çağrısında bulundu.
Chicago kentinde devam eden Demokrat Ulusal Kongresi'ne katılan Amerikalı doktorlar tarafından düzenlenen basın toplantısında, İsrail'in saldırılarının Gazze'yi harap ettiği, ABD'nin, İsrail'e yönelik acil bir ambargo uygulamaması durumunda, İsrail'in "suç ortağı olmaya devam edeceği" belirtildi.
Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine 40 füze ve çok sayıda insansız havacı (İHA) ile saldırı düzenlendiği bildirildi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, hava savunma sistemlerinin İHA'ların bazılarını düşürdüğü, bazı İHA'ların ise Golan Tepelerine düştüğü ifade edildi.
Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada ise İsrail ordusuna ait 2 askeri karargahın hava saldırısıyla hedef alındığı kaydedildi.
Açıklamada, saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bilgi verilmedi.