Son dakika... İran'dan gelen açıklama ortalığı karıştırdı: Tam katılım masada! ABD'den yeni teklif...

Gallant: Alternatifler masada, savaşa hazırız!

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in kuzeyinde konuşlu birliklere yaptığı açıklamada, hükümetin Hizbullah ile siyasi bir çözüme ulaşmayı tercih ettiğini, ancak savaşa da hazır olduklarını belirtti.



Haaretz gazetesinin haberine göre Gallant açıklamasında "Alternatiflerimiz var ve her biri için hazırız. Savunma ve saldırı hazırlığı yaparken diğer taraftan siyasi alternatifler üzerinde çalışıyoruz. Tüm bunlar çok hızlı bir şekilde gerçekleşebilir. Savaş aramıyoruz ama savaşa hazırız" dedi.