Son dakika... İran'dan gelen açıklama ortalığı karıştırdı: Tam katılım masada! ABD'den yeni teklif...

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İran'ın BM misyonu, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a karşı "geniş çaplı bir askeri saldırıya" girişmesi halinde "yok edici bir savaşın başlayacağını" duyurdu.
İran misyonu X'te yaptığı paylaşımda böyle bir durumda "tüm direniş cephelerinin tam katılımı da dahil olmak üzere tüm seçeneklerin masada olduğunu belirtti.
İran'dan gelen açıklamayı İsrail medyası manşetlerinden 'tehdit' diye duyurdu.
Albeit Iran deems as psychological warfare the Zionist regime’s propaganda about intending to attack Lebanon, should it embark on full-scale military aggression, an obliterating war will ensue. All options, incl. the full involvement of all Resistance Fronts, are on the table.— I.R.IRAN Mission to UN, NY (@Iran_UN) June 28, 2024
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in kuzeyinde konuşlu birliklere yaptığı açıklamada, hükümetin Hizbullah ile siyasi bir çözüme ulaşmayı tercih ettiğini, ancak savaşa da hazır olduklarını belirtti.
Haaretz gazetesinin haberine göre Gallant açıklamasında "Alternatiflerimiz var ve her biri için hazırız. Savunma ve saldırı hazırlığı yaparken diğer taraftan siyasi alternatifler üzerinde çalışıyoruz. Tüm bunlar çok hızlı bir şekilde gerçekleşebilir. Savaş aramıyoruz ama savaşa hazırız" dedi.
İsmini vermek istemeyen üç yetkilinin ABD'li haber kaynağı Axios'a verdiği bilgiye göre Washington, İsrail ile Hamas arasındaki uçurumu kapatmak amacıyla Biden destekli ateşkes anlaşmasının revize edilmiş bir versiyonunu önerdi. Kaynaklar söz konusu revizyon önerilerinin Katarlı ve Mısırlı arabulucularla birlikte hazırlandığını ve 8. maddeye odaklandığını söyledi.
Al Jazeera'da yer alan bilgilere göre, 8. madde ateşkesin ilk aşamasında İsrail ve Hamas arasında ikinci aşamayı güvence altına almak için yapılacak müzakerelerle ilgili. Kaynaklar ABD'nin anlaşmaya varılması için çok sıkı çalıştığını ve yeni teklifin kabul edilmesi durumunda anlaşmanın mümkün olduğunu ileri sürüyor.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in, Gazze kentinde Ebu Hudra ailesine ait evi havadan bombaladığı belirtildi.Saldırıda 2'si çocuk 4 sivilin yaşamını yitirdiği ve 10 kişinin de yaralandığı aktarılan haberde, İsrail topçu birliklerinin de Gazze kentindeki eş-Şucaiye Mahallesi'nde sivil yerleşim bölgelerine atışlar yaptığı ifade edildi.
Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.
Singh, Akdeniz'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle geçici yüzer limanın zarar görmemesi için sökülerek İsrail'in Aşdod Limanı'na alındığını belirtti.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) bugüne kadar Gazze tarafında 4 bin 500 ton insani yardım malzemesi indirdiğini dile getiren Singh, yardımların Gazzelilere ulaştırılamadığı için depolama alanının dolma noktasına geldiğini söyledi.
Bir gazetecinin "Yardımların indirildiği alan neredeyse doldu dediniz. Bu durumda iskele yeniden kurulsa bile bir işe yaramayacak gibi görünüyor" değerlendirmesine yanıt veren Pentagon Sözcü Yardımcısı Singh, yardımların Gazzelilere ulaştırılması için Birleşmiş Milletler çatısı altındaki Dünya Gıda Programı (WFP) ile ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) iletişim halinde olduğunu ve yardımların yeniden Filistinlilere ulaşmaya başlamasının öncelik olduğunu söylemekle yetindi.