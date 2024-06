Son dakika... İran'dan gelen açıklama ortalığı karıştırdı: Tam katılım masada! ABD'den yeni teklif...

İran'ın BM misyonu, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a karşı "geniş çaplı bir askeri saldırıya" girişmesi halinde "yok edici bir savaşın başlayacağını" duyurdu.



İran misyonu X'te yaptığı paylaşımda böyle bir durumda "tüm direniş cephelerinin tam katılımı da dahil olmak üzere tüm seçeneklerin masada olduğunu belirtti.



İran'dan gelen açıklamayı İsrail medyası manşetlerinden 'tehdit' diye duyurdu.





Albeit Iran deems as psychological warfare the Zionist regime’s propaganda about intending to attack Lebanon, should it embark on full-scale military aggression, an obliterating war will ensue. All options, incl. the full involvement of all Resistance Fronts, are on the table.