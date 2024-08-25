Son dakika... Hizbullah: İlk aşama tamamlandı! Nasrallah'dan beklenen açıklama geldi...

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Hizbullah lideri Nasrallah operasyonla ilgili detayları aktardı
Nasrallah, "İsrail tüm kırmızı çizgileri aştı. Çok sayıda Lübnanlı sivili şehit etti. Misillemeyi geciktirmek cezanın parçası. Operasyona Erbain günü adını verdik. Lübnan'daki sivilleri koruyoruz. Hedef askeri olacaktır. Bu operasyonlarda iki silah kullanıldı. Askeri hedef Tel Aviv şehrine yakındı. Büyük hedefleri belirledik. İntikam almaktan vazgeçmedik, bu ilk aşamaydı. Drone'ların tamamı hazırdı. Bu bizim ilk kez o bölgeden droneları gönderdiğimiz saldırı oldu. Tüm fırlatma bölgeleri çalıştı. İsrail'e 340 roket fırlattık. Operasyonumuz başarıyla sonuçlandı. Onlar için istihbarat yenilgisiydi. Operasyonumuz planlandığı gibi sona ermiş oldu. Bu saldırının tekrarını gerçekleştireceğiz.
İsrail ordusunun yaraladığı ve askeri aracın ön kısmına bağlayıp canlı kalkan olarak kullandığı 19 yaşındaki Filistinli hastanede yaşamını yitirdi.Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, "Tulkerim'in kuzeydoğusundaki Sayda beldesinden olan Zahir Tahsin Raddad (19), bugün İsrail'deki Meir Hastanesi'nde şehit oldu." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, 23 Temmuz'da İsrail askerlerinin Raddad'ı ateş ederek yaraladığı ve askeri aracın ön kısmında kalkan olarak kullandığı belirtildi.İsrail güçlerinin yaralı haldeki Raddad'ı kaldırıldığı hastanede gözaltına aldığı kaydedildi.Hastanede geçirdiği cerrahi operasyonların ardından solunum cihazına bağlanan Raddad'ın hayatını kaybettiği aktarıldı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Pazar günü Lübnan'da düzenlenen saldırıların Hizbullah'a karşı yürüttüğü askeri harekatın "son sözü" olmadığını açıkladı. "Hizbullah'a şaşırtıcı, ezici darbeler indiriyoruz... Bu, kuzeydeki durumu değiştirmeye ve sakinlerimizi güvenli bir şekilde evlerine döndürmeye yönelik bir başka adım. Ve tekrar ediyorum, bu son söz değil," diyen Netanyahu, Ordunun binlerce kısa menzilli roketi imha ettiğini söyledi.
Hamas, Hizbullah ile İsrail arasında bu sabah tırmanan gerilime ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.Açıklamaya göre Hamas, Tel Aviv'in Hizbullah komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlediği suikasta misilleme olarak İsrail'in derinliklerinde stratejik ve hassas hedeflere nitelikli bir saldırıyla karşılık vermesinden dolayı Hizbullah'ı tebrik etti.
Hamas, bunun, İsrail'e atılmış güçlü bir tokat olduğunu ve Tel Aviv'e "Filistin ile Lübnan halkına karşı işlediği suç ve terörün karşılıksız kalmayacağı" mesajı verdiğini belirtti.Ayrıca Hamas Filistin, Lübnan, Yemen ve Irak'ta devam eden saldırıları ve işlediği suçların yanı sıra İsrail'e verdiği destek ve ortaklığından dolayı Lübnan'da yükselen gerilimin yansımalarından tam anlamıyla ABD'yi sorumlu tuttu.
Hizbullah İsrail'e yönelik misillemenin ilk aşamasının tamamlandığını duyurdu ve İsrail askeri üsleri ve kışlalarının hedef alındığını duyurdu. İsrail Ordusu'nun açıklamasına göre, Hizbullah saldırılarının hiçbiri İsrail'in merkezindeki hedeflere ulaşmadı. Roketlerin çoğu açık alanlara isabet etti ve birçoğu hava savunması tarafından engellendi.
🚨 Hezbollah: The initial phase of retaliation targeted Israeli military bases and barracks for the assassination of Sayyed Fouad Shukr and civilian deaths in southern Beirut. #Lebanon 🇱🇧 🔥 pic.twitter.com/XJbnl3Vqug— Mohamad Al Shami محمد الشامي 🇾🇪🇵🇸 (@mamashami) August 25, 2024
İsrail ordusu, Hizbullah ile bu sabah yaşanan gerginliğin ardından güvenlik talimatları kapsamında bazı bölgelere getirdiği kısıtlamaları kaldırdığını duyurdu.İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın İsrail'i hedef almayı planladığı iddiasıyla Lübnan'a yapılan "önleyici saldırısıyla" birlikte İç Cephe Komutanlığı güvenlik talimatları çerçevesinde belirli bölgelere getirilen kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, Celile, Hayfa, işgal altındaki Golan Tepeleri’nin güneyindeki yerleşim birimleriyle Beit Shean, Vadi Ara, Daliyet el-Karmel, Sharon ve Dan yerleşim bölgelerindeki kısıtlamaların saat 12.30 itibarıyla kaldırıldığı bildirildi.Lübnan sınırındaki çatışma hattının belirli bölgelerinde (işgal altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyi ve güneyindeki yerleşim birimlerinde) ise kısıtlamaların kısmen kaldırıldığı belirtildi.
İsrail resmi televizyon kanalı KAN'ın haberine göre, Fransız Havayolları ile Transavia Hava Yollarının da aralarında bulunduğu 10 yabancı hava yolu şirketi İsrail'e seferlerini iptal etti.İsrail'e 52 sefer tamamen iptal edilirken, yüzlerce sefer de ertelendi.Haberde, İsrail uçuşlarına devam eden sayılı yabancı şirketler arasında olan Fransız Havayollarının da Tel Aviv'e gidiş dönüş seferlerini iptal ettiğine dikkati çekti.Temmuz sonlarından bu yana yaklaşık 20 uluslararası hava yolu şirketi bölgede kapsamlı bir savaş çıkma ihtimalini gerekçe göstererek İsrail'e seferlerini iptal etmişti.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte İsrail ordusunun düzenlediği 3 saldırıda 71 sivilin hayatını kaybettiği, 112 sivilin de yaralandığı aktarıldı.İsrail’in 324 gündür devam ettiği saldırılarının bilançosunun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 40 bin 405’e, yaralı sayısının 93 bin 468’e yükseldiği bildirildi.
İsrail ve Hizbullah'ın karşılıklı gerçekleştirdiği saldırıların ardından Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın 18:00'da bir konuşma yapacağı duyuruldu.
Birleşmiş Milletler Lübnan Özel Koordinatörlüğü Ofisi'nden (UNSCOL) yapılan açıklamada, “Sabahın erken saatlerinden bu yana Mavi Hat boyunca yaşanan endişe verici gelişmeler ışığında, UNSCOL ve UNIFIL herkesi ateşi kesmeye ve daha fazla tırmandırıcı eylemden kaçınmaya çağırmaktadır. Çatışmaların durdurulmasının ardından BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanması ileriye dönük tek sürdürülebilir yoldur. Gerilimin düşürülmesi için güçlü bir şekilde çağrıda bulunmak üzere temaslarımızı sürdüreceğiz” denildi.
Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin, Hizbullah ile İsrail arasında bu sabah tırmanan gerginliğin durması için "Lübnan'ın dostlarıyla" bir dizi temaslarda bulunduğu bildirildi.Lübnan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mikati'nin ülkenin güneyinde yaşanan gelişmelerin takip edilmesi için evinde bakanlarla toplantı gerçekleştirdiği belirtildi. Lübnan'ın öncelikli hedefinin İsrail saldırılarının durdurulması ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararının "tam bir şekilde" uygulanması olduğuna işaret edilen açıklamada, Başbakan Mikati'nin sabah tırmanan gerginliğin durması için "Lübnan'ın dostlarıyla" bir dizi temaslarda bulunduğu ifade edildi.Açıklamada, Lübnan'ın Gazze'de ateşkes sağlanması için sürdürülen uluslararası çabalara destek verdiği vurgulandı.
Lübnan'ın ilgili uluslararası örgütler ve acil durum planının uygulanması için sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim halinde olduğuna yer verilen açıklamada, toplantıda çatışma bölgelerinde acil durum hücreleri, yakıt, gıda, barınma ve sağlık gibi acil durum hizmetlerine ilişkin durumun ele alındığı kaydedildi.
The New York Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, İsrail ve ABD Gazze'de Hamas lideri Yahya Sinwar'ı aramak için büyük miktarda kaynak harcadı ancak beklenen sonuç alınamadı. Habere göre Shin Bet, Sinwar'ın iletişimini kesmek için özel bir birim kurdu ancak Sinwar'ın uzun süredir elektronik ortamda mesaj göndermemesi ve kuryelere güvenmesi arama çalışmalarını zorlaştırıyor. Arama çalışmalarına yardımcı olması için ABD'nin İsrail'e yeraltı radarı sağladı ancak bununla da ciddi bir ilerleme sağlanamadı.
Yemen'deki Husi'ler bu sabah yaptıkları açıklama ile Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarını övdü ve Yemen'deki limana yönelik İsrail saldırılarına yanıt olarak kendi saldırılarını başlatma tehditlerini yineledi.
İsrail Dışişleri Bakanı Katz, İsrail ordusunun Hizbullah'ın İsrail'i hedef almayı planladığını iddia ederek, Lübnan'a başlattığı "önleyici saldırı"ya ilişkin yazılı açıklama yaptı.Katz açıklamasında, "Topyekun bir savaş istemiyoruz ancak vatandaşlarımızı korumak için ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.
Israel Katz, bu sabah itibarıyla pek çok ülkenin dışişleri bakanlarına doğrudan mesaj göndererek, ülkelerinin İran ve Hizbullah'a karşı İsrail'i desteklemeleri talebinde bulundu.Katz, Hizbullah'ın İsrail'deki hedeflere yönelik geniş çaplı bir füze ve insansız hava aracı saldırısı planlandığını kesin olarak tespit ettiklerini ve İsrail'in "vatandaşlarını ve topraklarını korumak için" önleyici bir saldırı gerçekleştirdiğini öne sürerek temasa geçtiği bakanları bilgilendirdiğini aktardı
İsrail Ordusu Radyosu ve İsrail medya kuruluşu Haaretz'e göre, İsrail ordusu, Hizbullah'ın gece saatlerinde İsrail'in merkezindeki askeri istihbarat ve Mossad üslerine saldırı düzenlemeyi planladığını ancak saldırının 'önleyici bir saldırı ile' püskürtüldüğünü iddia ediyor.
İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Tümamiral Daniel Hagari bugün yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın önümüzdeki birkaç gün içinde bir saldırı gerçekleştirebileceğini belirterek, IDF'nin "önemli bir haftaya" hazırlandığını söyledi. Yerel medyada yer alan haberlere göre de İsrail yeniden Mossad üslerini hedef alabilir.
Ynet'e göre beklenen büyük saldırı "önümüzdeki günlerde" ve İran ile koordineli olarak gerçekleştirilecek.
Ürdün Kraliyet Hava Yolları, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gidiş-geliş tüm seferlerin askıya alındığını duyurdu.Ürdün'deki devlet televizyonlarından Al-Mamlaka'nın haberine göre, Ürdün Kraliyet Hava Yolları Genel Müdürü Samir Mecali, "mevcut durum" nedeniyle Beyrut'a gidiş-geliş tüm seferlerin askıya alındığını belirtti.Beyrut'tan Amman'a dönmek isteyen Ürdünlüler için ise pazartesi, salı ve çarşamba günü 3 sefer düzenleneceği bildirildi.Ürdün Sivil Havacılık Düzenleme Kurumu Konsey Başkanı Heysem Misto ise Ürdün hava sahasının normal rutin bir şekilde işlediğini, bölgedeki gelişmeleri takip ettiklerini ve eldeki verileri değerlendirerek zorunlu olması durumunda gerekli önlemleri alacaklarını söyledi.
İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki farklı noktalara saldırılar düzenlediğini duyurdu.İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Tehlikeyi bertaraf etmek için son bir saat içerisinde birkaç farklı noktada Hizbullah'a ait füze rampalarını vurduk." ifadelerine yer verildi.Açıklamada, buna ek olarak İsrail hava kuvvetlerinin Lübnan'ın güneyindeki Hiyam'da "Hizbullah'a ait bir hücreyi" vurduğu bildirildi.
Hizbullah, Fuad Şükür suikastına misilleme olarak başlattığı saldırıların İsrail tarafından önlendiğine dair iddiaların gerçeklere aykırı olduğunu belirtti.
Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'nden yapılan açıklamada, "İsrail'in gerçekleştirdiği 'önleyici eylem' ve direnişin saldırısını engelleme iddiaları, boş iddialardır ve sahadaki gerçeklerle tutarsızdır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Lübnan'dan yapılan direniş saldırılarını İsrail'in engellediğine ilişkin iddiaların sahadaki gerçeklerle uyuşmadığı kaydedildi.
Konuya dair ayrıntılı bilgilerin Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın yapacağı konuşmada ortaya konacağı belirtilen açıklamada, "Tüm saldırı İHA'larının belirlenen saatlerde Lübnan sınırını geçerek istenilen hedefe doğru çok yönlü şekilde gerçekleştirdiği askeri harekat tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Hizbullah tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail’in kuzeyine 320’den fazla roket fırlatıldığı bildirildi. Açıklamada, İsrail’in kuzeyindeki 11 askeri üssün hedef alındığı ve askeri noktalara çok sayıda insansız hava aracı fırlatıldığı ifade edildi.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), ülkenin kuzeyine bu sabah saatlerinde Hizbullah’ın tarafından yaklaşık 210 roket ve 20 kadar insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiğini bildirirken, Lübnan’dan fırlatılan tüm roketlerin imha edildiğini aktardı.İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, “Hizbullah’a ait binlerce roket, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait 100 savaş uçağı tarafından Lübnan’ın güneyine düzenlenen eş zamanlı önleyici saldırılarla engellendi ve 40 fırlatma noktası imha edildi” denildi.
İsrail basınında çıkan haberlerde, Kahire'deki müzakerelere dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar'ın da aralarında bulunduğu İsrail heyetinin katılacağı belirtildi.Hizbullah ile yaşanan gerilime rağmen Barnea ve Bar'ın da aralarında olduğu heyetin ilerleyen saatlerde Kahire'ye hareket edeceği kaydedildi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail ve Lübnan'daki durumu "yakından takip ettiği" ve "akşam boyunca ulusal güvenlik ekibiyle görüştüğü" bildirildi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.Biden'ın İsrail ve Lübnan'daki durumu "yakından takip ettiğini" ve "akşam boyu ulusal güvenlik ekibiyle temasta olduğunu" aktaran Savett, Başkan'ın talimatı üzerine üst düzey ABD'li yetkililerin İsrailli mevkidaşlarıyla görüşmeleri sürdürdüğünü kaydetti. Savett, "İsrail'in kendini savunma hakkını desteklemeye ve bölgesel istikrar için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Deyr el-Belah kentinde bulunan Filistinli Muammer ailesine ait bir evi bombaladı.Saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.İsrail topçu birlikleri de gece boyu Han Yunus kentine yoğun top atışları düzenledi.
İsrail ordusu, Hizbullah'la girdiği çatışmanın ardından sabah saatlerinde kuzey İsrail'de ve işgal altındaki Golan Tepeleri'nde sivillere yönelik bir dizi kısıtlama duyurdu.Times of Israel'in haberine göre, Lübnan sınırına yakın plajlar kapatıldı ve açık havada yapılacak etkinliklerin sayısı 30, kapalı alanda yapılacak etkinliklerin sayısı ise 300 ile sınırlandırıldı.
İsrail ordusu, Lübnan'a bu sabah düzenlediği saldırıya 100 kadar savaş uçağının katıldığını açıklayarak, binlerce füzenin fırlatılacağı rampaları etkisiz hale getirdiğini ileri sürdü.İsrail ordu sözcülüğü, Lübnan'a bu sabah düzenlediği saldırıya 100 kadar savaş uçağının katıldığını belirterek, kuzey komutanlığı ve İsrail askeri istihbaratının tespit ettiği binlerce füzenin atılacağı rampaların hedef alındığını aktardı.
İsrail ordusu, Hizbullah'ın füze rampalarının çoğunun kuzeyi, bazılarının da İsrail'in merkezini vuracak şekilde konumlandığını kaydederek, 40 fırlatma noktasının vurulduğunu ifade etti.Yediot Ahranot'un haberine göre, İsrail ordusu, Lübnan içinde çok sayıda noktaya saldırı planlarının hazırlandığını ve hükümete sunulduğunu, siyasi iradeden "gelen direktifler doğrultusunda hareket edeceklerini" belirtti.
İsrail Ordu Radyosu da Hizbullah'ın saldırısında stratejik yapıların da hedef alınacağı 6 bin kadar füze ve insansız hava aracı atmayı planladığını ve İsrail ordusunun Lübnan içinde 200 kadar noktayı vurduğunu bildirdi.
İsrail'in kuzeyindeki bir mevziden çekilen fotoğrafta, 25 Ağustos 2024 tarihinde İsrail hava kuvvetleri tarafından kuzey İsrail üzerinde durdurulan bir Hizbullah İHA'sını görülüyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'a bu sabah düzenledikleri saldırılara işaret ederek, "Kim bize zarar verirse biz de ona veririz." dedi.Netanyahu, Tel Aviv'de yapılan Güvenlik Kabinesi toplantısında, İsrail'in bu sabah Lübnan'da Hizbullah'a yönelik düzenlediğini söylediği "önleyici saldırıya" ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiklerini savunan Netanyahu, İsrail ordusuna "tehdidi" ortadan kaldırması talimatı verdiklerini belirtti.Netanyahu, İsrail ordusunun saldırıda Hizbullah'a ait "binlerce roketi" imha ettiğini söyledi.
İsraillilere ordunun verdiği talimatlara uymaları çağrısı yapan Netanyahu, Hizbullah'a yönelik saldırılar için ise "Kim bize zarar verirse biz de ona veririz." ifadesini kullandı.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'i İsrail ordusunun Lübnan'a sabah erken saatlerde başlattığı "önleyici saldırı" hakkında bilgilendirdiği aktarıldı.Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gallant ile Austin, yaptıkları telefon görüşmesinde İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a yönelik saldırılarını ele aldı.
Gallant, İsrail'e yönelik "yakın bir tehdidi önlemek için" Lübnan'a saldırı başlattıklarını ifade etti.Beyrut'taki gelişmeleri "yakından izlediklerini" söyleyen Gallant, Austin'e İsrail ordusunun Lübnan'a başlattığı "önleyici saldırılar" hakkında da bilgi verdi.
İsrail Sivil Havacılık İdaresi Sözcüsü Lisa Drir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuzeyde yaşanan gelişmeler üzerine sabah yerel saatle 05.30-07.00 arasında Ben-Gurion'un uçuşlara kapatıldığını belirtti. Uçuşlara saat 07.00 itibarıyla yeniden başlandığını aktaran Drir, başka havalimanlarına gönderilen uçakların yeniden Ben-Guriona'a yönlendirildiğini ifade etti.
İsrail Lübnan’a yönelik saldırı başlattığını açıklarken Hizbullah da Beyrut'ta komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta misilleme olarak İsrail’e saldırı başlattığını duyururdu.Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, "İslami Direniş Hareketi Mücahidleri, Büyük Komutan Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta misilleme çerçevesinde, Siyonist rejimin (İsrail) derinliklerine ve daha sonra açıklanacak olan bir İsrail askeri hedefine doğru çok sayıda insansız hava aracıyla (İHA) hava saldırısı başlattı." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, ayrıca "çok sayıda füzeyle işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde (İsrail'in kuzeyi) çok sayıda düşman bölgesi, kışla ve demir kubbe platformu da hedef alındı." ifadelerine yer verildi.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'a başlattıkları "önleyici saldırı" ve Hizbullah'ın da komutanlarından Fuad Şükür'ün suikastına misilleme başlatmasının ardından İsrail'de 48 saat olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gallant'ın "iç cephedeki durum" nedeniyle olağanüstü hal ilan ettiği belirtildi. Olağanüstü halin 48 saat boyunca geçerli olacağı ifade edildi.
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hizbullah’ın İsrail’e yönelik geniş çaplı bir saldırı hazırlığında olduğunu belirterek, Lübnan’ın güneyine saldırıların başladığını açıkladı.Hagari, yaptığı açıklamada, “Az önce Lübnan’dan İsrail topraklarına füze ve roketli saldırılar düzenlendi. Bunun üzerine İsrail bölgelerinde sirenler aktifleştirildi.” dedi.