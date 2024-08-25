Son dakika... Hizbullah: İlk aşama tamamlandı! Nasrallah'dan beklenen açıklama geldi...

Hamas, İsrail'e yönelik saldırılarından dolayı Hizbullah'ı kutladı

Hamas, Hizbullah ile İsrail arasında bu sabah tırmanan gerilime ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.Açıklamaya göre Hamas, Tel Aviv'in Hizbullah komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlediği suikasta misilleme olarak İsrail'in derinliklerinde stratejik ve hassas hedeflere nitelikli bir saldırıyla karşılık vermesinden dolayı Hizbullah'ı tebrik etti.



Hamas, bunun, İsrail'e atılmış güçlü bir tokat olduğunu ve Tel Aviv'e "Filistin ile Lübnan halkına karşı işlediği suç ve terörün karşılıksız kalmayacağı" mesajı verdiğini belirtti.Ayrıca Hamas Filistin, Lübnan, Yemen ve Irak'ta devam eden saldırıları ve işlediği suçların yanı sıra İsrail'e verdiği destek ve ortaklığından dolayı Lübnan'da yükselen gerilimin yansımalarından tam anlamıyla ABD'yi sorumlu tuttu.