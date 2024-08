Son dakika... Hizbullah: İlk aşama tamamlandı! Nasrallah'dan beklenen açıklama geldi...

Hizbullah İsrail'e yönelik misillemenin ilk aşamasının tamamlandığını duyurdu ve İsrail askeri üsleri ve kışlalarının hedef alındığını duyurdu. İsrail Ordusu'nun açıklamasına göre, Hizbullah saldırılarının hiçbiri İsrail'in merkezindeki hedeflere ulaşmadı. Roketlerin çoğu açık alanlara isabet etti ve birçoğu hava savunması tarafından engellendi.





🚨 Hezbollah: The initial phase of retaliation targeted Israeli military bases and barracks for the assassination of Sayyed Fouad Shukr and civilian deaths in southern Beirut. #Lebanon 🇱🇧 🔥 pic.twitter.com/XJbnl3Vqug