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Son dakika...Hizbullah Demir Kubbe'yi vurdu! İşte dünyanın konuştuğu görüntüler

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#İsrail#Hamas#Gazze
Son dakika...Hizbullah Demir Kubbeyi vurdu İşte dünyanın konuştuğu görüntüler
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 08:56

İsrail’in 244 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bini aştı. ABD destekli ateşkes anlaşması için bekleyiş devam ederken, İsrail ve Hizbullah arasındaki gerilim de adım adım tırmanıyor. Hizbullah bugün İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'yi vurduğunu iddia etti.

Hizbullah Demir Kubbe'yi vurdu

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine pazar gününden bu yana gerçekleştirdiği roket saldırıları iki ülke arasındaki gerilimi zirveye taşıdı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Lübnan sınırına giderek “Kuzeyde çok yoğun bir faaliyete hazırlanıyoruz. Öyle ya da böyle kuzeyin güvenliğini yeniden sağlayacağız” ifadelerini kullanarak Hizbullah’a yönelik operasyon mesajı verdi.

Hizbullah ise bugün İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemini bir füzeyle vurduğunu iddia etti. Grubun yayınladığı görüntüde İsrail'in kuzeyindeki Ramot Naftali kasabası yakınlarında bulunan Demir Kubbe rampasının füze ile hedef alındığı görülüyor.Görüntüler sosyal medyada ve dış basında büyük yankı uyandırırken İsrail'den konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 300 Hizbullah üyesi ve yaklaşık 80 sivil, Hizbullah’ın İsrail’e yönelik saldırılarında ise 18 İsrailli asker ve 10 sivil hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze'deki BM okulunu bombaladı
İsrail, Gazzedeki BM okulunu bombaladı

İsrail güçleri Gazze'nin merkezinde Birleşmiş Milletler'e bağlı bir okulu bombaladı. Saldırıda en az 39 yerinden edilmiş Filistinli hayatını kaybetti onlarca kişi de yaralandı. İsrail ordusu kan donduran saldırının ardından yaptığı resmi açıklamada BM okulunda Hamas savaşçılarının saklandığını öne sürdü.


Putin: "Filistin devleti kurulmadan bölgede barış olmayacak"
Putin: Filistin devleti kurulmadan bölgede barış olmayacak

Rusya’nın St. Petersburg kentindeki Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) basın toplantısı düzenleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına değindi. Rusya'nın Filistin konusunda tutumunun aynı olduğunu söyleyen Putin, "Rusya'nın tutumu aynıdır ve konjonktüre bağlı değildir. Biz Filistin devletini Sovyet döneminden bu yana uzun süredir bu şekilde tanıyoruz. Bu anlamda tutumumuz değişmedi" dedi.

Bölgedeki çatışmanın ABD kaynaklı olduğunu tekrarlayan Putin, "İsrail ve Filistin'deki durum, bu bölgede siyaseti tekeline alan ABD'nin eylemlerinden kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı. İsrail'in Gazze'ye sürdürdüğü saldırıları da sert bir dille eleştiren Putin, "Şu anda Gazze’de, Refah'ta olanlar savaşa benzemiyor. Bu sivil nüfusun tümden yok edilmesine benziyor" dedi.

Barışın sağlanması için tek yolun Filistin devletinin kurulması olduğunu da yineleyen Putin, "Filistin devleti kurulmadan bölgede barış olmayacak" dedi.

İsrail'den Bureyc Mülteci Kampı'na saldırı

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Bureyc Mülteci Kampı ve Dayr el-Balah kasabasının doğusunda Hamas'a karşı yeni bir kara harekatı başlattığını açıkladı.Hava saldırılarıyla desteklenen harekatta, Sınır Tanımayan Doktorlar adlı yardım kuruluşuna göre, Salı gününden bu yana Dayr el-Balah'taki El Aksa hastanesine çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 70 ölü ve 300 yaralı getirildi.

Bureyc, Gazze'nin tarihi mülteci kampları arasında en küçüklerinden biri. Yaklaşık yarım kilometrekarelik bir alanı kaplıyor. Savaştan önce BM'ye kayıtlı 46 bin mülteciye ev sahipliği yapıyordu.Kamp, Gazze Vadisi nehir yatağının ve İsrail kuvvetlerinin kontrolündeki Gazze'yi ikiye bölen "Gazze Şeridi Merkezi Koridoru"nun hemen güneyinde bulunuyor.Nuseyrat ve Maghazie mülteci kampları da Bureyc'in yakınında yer alıyor; Dayr el-Balah kasabasıysa yaklaşık 5 kilometre güneybatıda bulunuyor.

Dört bölge, güneydeki Refah şehrinden kaçan bir milyondan fazla kişi dahil çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilmiş insanlarla dolu.İsrail ordusu burada "hedefli" bir operasyon yürüttüğünü, "teröristleri" ve terör altyapısını" ortadan kaldırmayı amaçladığını söyledi.Daha sonra birliklerin Bureyc ve Dayr el-Balah'ın "operasyonel kontrolünü ele geçirdiğini" duyurdu.Yeni operasyonun zamanlaması ABD, Mısır ve Katar'dan arabulucuların Gazze'de yeni bir ateşkes anlaşması için Doha ve Kahire'de bir araya gelişiyle eşzamanlı oldu.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineHizbullah Demir Kubbe'yi vurdu
timelineİsrail, Gazze'deki BM okulunu bombaladı
timelinePutin: "Filistin devleti kurulmadan bölgede barış olmayacak"
timelineİsrail'den Bureyc Mülteci Kampı'na saldırı
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#İsrail#Hamas#Gazze

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