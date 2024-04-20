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Son dakika haberleri: Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor: Önce İran şimdi Irak! Türkiye'de peş peşe iki kritik görüşme

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Gazze#Hamas
Son dakika haberleri: Orta Doğuda gerilim tırmanıyor: Önce İran şimdi Irak Türkiyede peş peşe iki kritik görüşme
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2024 11:24

İsrail-İran gerilimi Orta Doğu'da tansiyonu tırmandırmışken Irak’ın Babil kentinde İran destekli Şii Haşdi Şabi güçlerinin askeri üssünde patlama meydana geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ABD’nin üsse yönelik saldırı düzenlediği iddiasının doğru olmadığını açıklarken bugün dünyada tüm gözler Türkiye'de gerçekleşecek kritik görüşmelere kilitlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile bir araya gelirken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri ile görüşecek.

Barbados, Filistin’i devlet olarak resmen tanıdı

Karayipler ülkesi Barbados, Filistin’i devlet olarak resmen tanıma kararı aldı. Barbados Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Kerrie Symmonds, “Kabinemiz Filistin Devleti'ni diplomatik olarak resmen tanımamız için zamanın geldiğine karar verdi” dedi.

Symmonds, Birleşmiş Milletler nezdinde her zaman çatışmaya iki devletli bir çözüm bulunması gerektiğini savunduğunu dile getirerek, “Ancak ironik bir şekilde dünyaya bunu söylememize rağmen Barbados, Filistin’i devlet olarak tanımamıştı. Ancak, ortada bir tutarsızlık var. Filistin'i bir devlet olarak tanımazken nasıl olur da iki devletli bir çözüm istediğimizi söyleyebiliriz?” ifadelerini kullandı.

Barbadoslu Bakan Symmonds, Filistin’i resmen tanıma kararının İsrail ile ilişkilerini etkilemeyeceğini dile getirdi.

Gazze'de can kaybı 34 bin 49’a yükseldi
Gazzede can kaybı 34 bin 49’a yükseldi

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 37 kişinin hayatını kaybettiği, 68 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 34 bin 49’a, yaralı sayısının ise 76 bin 901’e yükseldiği kaydedildi.

Kritik ziyaretler...Bugün tüm gözler Türkiye'de
Kritik ziyaretler...Bugün tüm gözler Türkiyede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile bir araya gelecek.Kritik görüşme Ortadoğu’da İran-İsrail gerilimin arttığı ve bu nedenle Gazze’de ateşkes çabalarının ikinci plana atıldığı bir döneme denk geliyor.

Haniye ile yapılacak görüşmelerde, ateşkes için atılacak adımların yanı sıra Gazze’ye dönük insani yardımların artırılması ve daha etkin ve hızlı ulaştırılmasına ilişkin konular da ele alınacak.

MISIRLI BAKAN ŞÜKRİ DE İSTANBUL'DA

Haniye’nin İstanbul’da olduğu gün Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri’nin de Türkiye’de olması özellikle ateşkes ve insani yardımlar gibi konularda kilit pozisyonda olan Mısır’la görüş alışverişi açısından dikkat çekici bir gelişme.

Şükri’nin İstanbul’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesi ve ardından iki bakanın basın toplantısı gerçekleştirmeleri bekleniyor.

İsrail güçlerinden, Nur Şems mülteci kampına baskın: 5 ölü
İsrail güçlerinden, Nur Şems mülteci kampına baskın: 5 ölü

İsrail güçleri, günlerdir sık sık baskın gerçekleştirdiği işgal altındaki Batı Şeria’nın Tulkarem şehrinin doğusunda bulunan Nur Şems mülteci kampına Perşembe gününden bu yana geniş çaplı baskın düzenliyor.

Dün bir kez daha mülteci kampına saldıran İsrail güçleri, Nur Şems mülteci kampında evler, dükkanlar, yolları yerle bir ederken kanalizasyon hatlarını da kullanılamaz hale getirdi.

İki gündür devam eden baskında İsrail güçleri ile kampta yaşayan Filistinliler arasındaki çatışma da sürüyor. Baskında 5 kişinin ölümüne neden olan İsrail güçleri, 4 kişiyi de yaraladı. Yaralıların hastanede tedavisi sürüyor.

Hamas'tan Irak'taki saldırıya kınama

Hamas Hareketinden yapılan açıklamada Irak’taki saldırının şiddetle kınandığı, bunun Irak'ın egemenliğinin ihlali olduğu ifade edildi. Açıklamada, “Gazze Şeridi'nde Filistin halkımıza karşı yürütülen Nazi savaşına sağladığı askeri malzeme ve destekle bölgedeki tırmandırmadan Biden yönetimini sorumlu tutuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Irak'ta Haşdi Şabi üssünde patlama
Irakta Haşdi Şabi üssünde patlama

Irak’ın Babil kentinde İran destekli Şii Haşdi Şabi güçlerinin askeri üssünde patlama meydana geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD’nin üsse yönelik saldırı düzenlediği iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ın güneyindeki Babil’de İran destekli Şii Haşdi Şabi güçlerinin Kalso askeri üssü hedef alındı. Patlama sesleri yükselen askeri üssünde yangın çıktı. Haşdi Şabi’den yapılan açıklamada, askeri üssünde maddi hasar meydana geldiği ve yaralananlar olduğu ifade edildi. Güvenlik kaynakları ise üsse yönelik hava saldırısı gerçekleştirildiğini, Haşdi Şabi üyesi 1 kişinin öldüğünü, 6’sının yaralandığını aktardı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin söz konusu üssü saldırı gerçekleştirildiğine dair iddiaların doğru olmadığı bildirildi. Açıklamada, “ABD'nin Irak'ta hava saldırısı düzenlediği iddialarından haberdarız. Bu iddialar doğru değil. ABD bugün Irak'a hava saldırısı düzenlemedi” ifadeleri kullanıldı.

WSJ'den dikkat çeken Hamas iddiası

The Wall Street Journal gazetesinde yer alan habere göre, Hamas'ın siyasi şefleri operasyon üslerini Katar dışına taşımayı planlıyorlar. Arap yetkililere dayandırılan haberde Hamas'ın son dönemde liderlerinin Katar'da yaşaması için iki bölge ülkesiyle temasa geçtiği ve bunlardan birinin Umman olduğu belirtiliyor.

Blinken: “Refah'ta askeri operasyonlar bizim desteklemediğimiz bir şey”
Blinken: “Refahta askeri operasyonlar bizim desteklemediğimiz bir şey”

Gazze Şeridi’nin güneyinde milyonlarca yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah kentine düzenlenmesi beklenen İsrail operasyonu ise bugün İtalya’da gerçekleştirilen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından yeniden gündeme geldi.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Refah’ta şu anda 1,4 milyon insan var ve bunların çoğu Gazze Şeridi'nin diğer bölgelerindeki yerlerinden edilerek buraya gelmiş durumda. İnsanların buradaki çatışmadan kaçabilmelerini sağlayacak bir plan henüz görmedik. İnsanlar büyük ölçüde tehlikeden uzakta olsalar bile, Refah'ta oldukça önemli bir sivil nüfus da geride kalacaktır. Büyük bir askeri operasyonun bu nüfus için korkunç sonuçları olacağına inanıyoruz” dedi.

Washington yönetiminin Refah operasyonuna olan tavrına değinen Blinken, “Refah'ta büyük çapta askeri operasyonlar düzenlenmesi bizim desteklemediğimiz bir şey. Bu hedefe başka yollarla ulaşılabileceğine inanıyoruz. Bu hafta da dahil son birkaç haftadır İsrail ile bu konuda üst düzey görüşmeler gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineBarbados, Filistin’i devlet olarak resmen tanıdı
timelineGazze'de can kaybı 34 bin 49’a yükseldi
timelineKritik ziyaretler...Bugün tüm gözler Türkiye'de
timelineİsrail güçlerinden, Nur Şems mülteci kampına baskın: 5 ölü
timelineHamas'tan Irak'taki saldırıya kınama
timelineIrak'ta Haşdi Şabi üssünde patlama
timelineWSJ'den dikkat çeken Hamas iddiası
timelineBlinken: “Refah'ta askeri operasyonlar bizim desteklemediğimiz bir şey”
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#İsrail#Gazze#Hamas

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