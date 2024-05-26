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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... UCM Başsavcısı Khan sessizliğini bozdu: Devletler harekete geçmezse bunun çok büyük sonuçları olur

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#İsrail#Gazze#Dünya
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... UCM Başsavcısı Khan sessizliğini bozdu: Devletler harekete geçmezse bunun çok büyük sonuçları olur
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2024 13:53

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor...  UAD'nin emri sonrası İsrail'den geri adım: Sınır kapısı açıldı. Netanyahu için tutuklamam talep edeceğini duyuran UCM başsavcısı Khan ise verdiği röportaj ile sessizliğini bozdu. Khan, tutuklama emirleri çıkarıldığı takdirde dünyanın bunları uygulama sorumluluğunun olduğunun altını çizdi ve 'Devletler harekete geçmezse bunun çok büyük sonuçları olur' dedi.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Gazze kıyısına kurulan iskeleden insani yardımlar devam ediyor

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Gazze Şeridi kıyısına kurulan geçici iskele üzerinden, 24 Mayıs itibarıyla 1005 metrik ton insani yardımın geçiş yaptığını duyurdu.

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “ABD Merkez Komutanlığı personeli, sahile kurulan geçici iskele aracılığıyla Gazze halkına yardım ulaştırmak için USAID ve BM ile iş birliği yapmaya devam ediyor. CENTCOM personeli tarafından denizden sahildeki transfer noktasına ulaştırılan yardım 24 Mayıs itibariyle toplam 1005 metrik ton” ifadelerine yer verildi.

 

Khan'dan net mesaj: Devletler harekete geçmezse bunun çok büyük sonuçları olur
Khandan net mesaj: Devletler harekete geçmezse bunun çok büyük sonuçları olur

Uluslararası Ceza Mahkemesi başsavcısı Karim Khan, Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve üç Hamas lideri için tutuklama emri talep edeceğini açıklamasının ardından ilk röportajını verdi.


İngiliz The Sunday Times'a konuşan Khan 'İsrail'in kendi halkını koruma ve rehineleri geri alma hakkı var. Ancak hiç kimsenin savaş suçları veya insanlığa karşı suç işleme izni yok' dedi.


Khan, tutuklama emirleri çıkarıldığı takdirde dünyanın bunları uygulama sorumluluğunun olduğunun altını çizdi ve 'Devletler harekete geçmezse bunun çok büyük sonuçları olur' dedi.

Tel Aviv’de 80 bin kişi Netanyahu hükümetine karşı toplandı

İsrail’in başkenti Tel Avvi’de gerçekleştirilen hükümet karşıtı gösterilere 80 bin kişi katılırken, polis ve göstericiler arasında yaşanan arbedede 1 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.

Gazze’de can kaybı 35 bin 984’e yükseldi
Gazze’de can kaybı 35 bin 984’e yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 233 gündür devam ederken, hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 35 bin 984’e, yaralananların sayısı 80 bin 643’ yükseldi.

UAD kararından sonra Gazze'de hangi yardım kapıları açıldı?

Karem Abu Salem Geçişi ve Refah Geçişi, BM tarafından "Gazze'ye yardım ulaştırılmasında iki ana arter" olarak tanımlanıyor.


Her iki geçiş noktası da İsrail güçlerinin 6 Mayıs'ta ele geçirdiği Refah'ın doğu kısımlarından Gazze Şeridi'ne giriyor.


Güney Afrika'nın hukuk ekibi 16 Mayıs'ta yapılan acil duruşmada UAD'ye, "İsrail'in bu geçişlere el koyması, Gazze'ye giriş ve çıkışta tüm erişimin İsrail'in kontrolüne geçmesini sağlıyor" dedi.


Güney Afrika'nın sunumuna yanıt olarak UAD, İsrail'e "acil ihtiyaç duyulan temel hizmetler ve insani yardımın engelsiz sağlanması" için Refah sınır kapısını açması talimatını verdi.


Refah Kapısı kapalı kalmasına rağmen bazı kamyonlar Karem Ebu Salem Kapısı üzerinden Gazze'ye giriyor. BM, 6 Mayıs'tan bu yana her iki geçişte de kamyonları denetleyemediğini söylediği için kamyonların kesin sayısı bilinmiyor.

IDF, jetlerin güney Lübnan'daki Hizbullah mevzilerine gece boyunca saldırı düzenlediğini söyledi

IDF, İsrail savaş uçaklarının güney Lübnan'daki Hizbullah mevzilerine gece boyunca hava saldırısı dalgası düzenlediğini açıkladı.


IDF, Hiam ve Ayta eş-Şab'da terör örgütü tarafından kullanılan binaların ve diğer altyapıların vurulduğunu söylüyor.

Hamas Gazze'de İsrail askerlerini yakaladığını söylüyor; IDF iddiayı yalanladı

Hamas'ın askeri kanadı sözcüsü Ebu Ubeyde, örgütün Gazze'deki çatışmalar sırasında İsrail askerlerini esir aldığını iddia etti. İsrail Savunma Kuvvetleri ise iddiayı yalanladı.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineGazze kıyısına kurulan iskeleden insani yardımlar devam ediyor
timelineKhan'dan net mesaj: Devletler harekete geçmezse bunun çok büyük sonuçları olur
timelineTel Aviv’de 80 bin kişi Netanyahu hükümetine karşı toplandı
timelineGazze’de can kaybı 35 bin 984’e yükseldi
timelineUAD kararından sonra Gazze'de hangi yardım kapıları açıldı?
timelineIDF, jetlerin güney Lübnan'daki Hizbullah mevzilerine gece boyunca saldırı düzenlediğini söyledi
timelineHamas Gazze'de İsrail askerlerini yakaladığını söylüyor; IDF iddiayı yalanladı

 

 

 

 

 

 

 

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#İsrail#Gazze#Dünya

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