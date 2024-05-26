Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... UCM Başsavcısı Khan sessizliğini bozdu: Devletler harekete geçmezse bunun çok büyük sonuçları olur

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Gazze Şeridi kıyısına kurulan geçici iskele üzerinden, 24 Mayıs itibarıyla 1005 metrik ton insani yardımın geçiş yaptığını duyurdu.
CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “ABD Merkez Komutanlığı personeli, sahile kurulan geçici iskele aracılığıyla Gazze halkına yardım ulaştırmak için USAID ve BM ile iş birliği yapmaya devam ediyor. CENTCOM personeli tarafından denizden sahildeki transfer noktasına ulaştırılan yardım 24 Mayıs itibariyle toplam 1005 metrik ton” ifadelerine yer verildi.
Uluslararası Ceza Mahkemesi başsavcısı Karim Khan, Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve üç Hamas lideri için tutuklama emri talep edeceğini açıklamasının ardından ilk röportajını verdi.
İngiliz The Sunday Times'a konuşan Khan 'İsrail'in kendi halkını koruma ve rehineleri geri alma hakkı var. Ancak hiç kimsenin savaş suçları veya insanlığa karşı suç işleme izni yok' dedi.
Khan, tutuklama emirleri çıkarıldığı takdirde dünyanın bunları uygulama sorumluluğunun olduğunun altını çizdi ve 'Devletler harekete geçmezse bunun çok büyük sonuçları olur' dedi.
İsrail’in başkenti Tel Avvi’de gerçekleştirilen hükümet karşıtı gösterilere 80 bin kişi katılırken, polis ve göstericiler arasında yaşanan arbedede 1 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 233 gündür devam ederken, hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 35 bin 984’e, yaralananların sayısı 80 bin 643’ yükseldi.
Karem Abu Salem Geçişi ve Refah Geçişi, BM tarafından "Gazze'ye yardım ulaştırılmasında iki ana arter" olarak tanımlanıyor.
Her iki geçiş noktası da İsrail güçlerinin 6 Mayıs'ta ele geçirdiği Refah'ın doğu kısımlarından Gazze Şeridi'ne giriyor.
Güney Afrika'nın hukuk ekibi 16 Mayıs'ta yapılan acil duruşmada UAD'ye, "İsrail'in bu geçişlere el koyması, Gazze'ye giriş ve çıkışta tüm erişimin İsrail'in kontrolüne geçmesini sağlıyor" dedi.
Güney Afrika'nın sunumuna yanıt olarak UAD, İsrail'e "acil ihtiyaç duyulan temel hizmetler ve insani yardımın engelsiz sağlanması" için Refah sınır kapısını açması talimatını verdi.
Refah Kapısı kapalı kalmasına rağmen bazı kamyonlar Karem Ebu Salem Kapısı üzerinden Gazze'ye giriyor. BM, 6 Mayıs'tan bu yana her iki geçişte de kamyonları denetleyemediğini söylediği için kamyonların kesin sayısı bilinmiyor.
IDF, İsrail savaş uçaklarının güney Lübnan'daki Hizbullah mevzilerine gece boyunca hava saldırısı dalgası düzenlediğini açıkladı.
IDF, Hiam ve Ayta eş-Şab'da terör örgütü tarafından kullanılan binaların ve diğer altyapıların vurulduğunu söylüyor.
Hamas'ın askeri kanadı sözcüsü Ebu Ubeyde, örgütün Gazze'deki çatışmalar sırasında İsrail askerlerini esir aldığını iddia etti. İsrail Savunma Kuvvetleri ise iddiayı yalanladı.