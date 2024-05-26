Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... UCM Başsavcısı Khan sessizliğini bozdu: Devletler harekete geçmezse bunun çok büyük sonuçları olur

UAD kararından sonra Gazze'de hangi yardım kapıları açıldı?

Karem Abu Salem Geçişi ve Refah Geçişi, BM tarafından "Gazze'ye yardım ulaştırılmasında iki ana arter" olarak tanımlanıyor.





Her iki geçiş noktası da İsrail güçlerinin 6 Mayıs'ta ele geçirdiği Refah'ın doğu kısımlarından Gazze Şeridi'ne giriyor.





Güney Afrika'nın hukuk ekibi 16 Mayıs'ta yapılan acil duruşmada UAD'ye, "İsrail'in bu geçişlere el koyması, Gazze'ye giriş ve çıkışta tüm erişimin İsrail'in kontrolüne geçmesini sağlıyor" dedi.





Güney Afrika'nın sunumuna yanıt olarak UAD, İsrail'e "acil ihtiyaç duyulan temel hizmetler ve insani yardımın engelsiz sağlanması" için Refah sınır kapısını açması talimatını verdi.





Refah Kapısı kapalı kalmasına rağmen bazı kamyonlar Karem Ebu Salem Kapısı üzerinden Gazze'ye giriyor. BM, 6 Mayıs'tan bu yana her iki geçişte de kamyonları denetleyemediğini söylediği için kamyonların kesin sayısı bilinmiyor.