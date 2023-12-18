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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Mossad rehineler için devrede! Hamas'ın talepleri sızdı... İsrail'den ilk yanıt geldi

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Hamas#Gazze
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2023 08:21

İsrail saldırısı altındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Netanyahu üzerindeki baskı artarken İsrail basını rehine takası anlaşması için Mossad'ın devreye girdiğini yazdı. Hamas'ın anlaşma için talepleri sızarken Tel Aviv'in ilk yanıtı da haberlere yansıdı.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

İsrail ordusu: Gazze'de 4 asker daha öldürüldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde kendi güçleriyle Filistinli silahlı gruplar arasında çıkan son çatışmalarda dört askerin öldürüldüğünü duyurdu.

WAFA: İsrail'İn Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 100 kişi öldürüldü

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 100 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

Netanyahu, 'Demir Kılıçlar Operasyonu'nun adının değiştirilmesini önerdi
Netanyahu, Demir Kılıçlar Operasyonunun adının değiştirilmesini önerdi

Hükümet kaynaklarına göre Netanyahu, Kabine toplantısında konuya değinerek, 'Demir Kılıçlar Operasyonu'nun adının değiştirilmesini önerdi. Kan 11'de Michael Shemesh'in haberine göre Netanyahu, Gazze Savaşı, Simchat Tora Savaşı ve Yaratılış Savaşı gibi isimleri düşünüyor.

BM Güvenlik Konseyi, ateşkes ve Gazze'ye erişime yardım talep eden yeni kararı oylayacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bugün, Gazze'de yeni bir ateşkes çağrısı ve İsrail ile Hamas'ın insani yardım için Gazze'ye erişime izin vermesi ve sağlanan yardımın BM tarafından izlenmesi yönünde bir talep üzerinde oylama yapması bekleniyor.

İsrail, Gazze sınırı yakınında şimdiye kadarki en büyük Hamas tünelinin keşfedildiğini açıkladı
İsrail, Gazze sınırı yakınında şimdiye kadarki en büyük Hamas tünelinin keşfedildiğini açıkladı

İsrail ordusu, Gazze'deki önemli bir sınır kapısının yakınında şimdiye kadarki en büyük Hamas tünelini keşfettiğini açıkladı.


İsrailli yetkililer, tünelin 4 kilometreden fazla uzandığını ve 7 Ekim'deki saldırılar sırasında Hamas'ın girdiği bölgeler arasında yer alan Erez sınır kapısından birkaç yüz metre uzakta bir girişe sahip olduğunu söyledi.


İsrail askeri sözcüsü Daniel Hagari Pazar günü yaptığı açıklamada, 'Bu tünele milyonlarca dolar yatırım yapıldı. Bu tüneli inşa etmek yıllar sürdü. İçinden araçlar geçebiliyor' ifadelerine yer verdi.

Mossad, esir ve mahkumların takası konusunu görüşüyor

İsrail medyası, Mossad direktörünün arabulucularla müzakerelerin yeniden başlatılması için yeşil ışık aldığını bildiriyor.


Söz konusu haberlere göre, David Barnea, birkaç gün önce Katar Başbakanı Muhammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani ile görüştükten sonra muhtemelen müzakerelerin yeniden başlatılmasını görüşmek üzere İsrail'e döndü. Bu hafta ikinci bir toplantı yapılması bekleniyor.


İŞTE HAMAS'IN TALEPLERİ


İsrail ve Hamas rehine anlaşmasına açık, ancak bunun nasıl uygulanacağı konusunda anlaşmazlıklar devam ediyor. Konuya yakın kaynaklar Hamas'ın tek taraflı olarak serbest bırakılacak rehinelerin listesini belirlemekte ısrar ettiğini ve İsrail güçlerinin önceden belirlenen sınırların gerisine çekilmesini talep ettiğini söyledi. Kaynaklar, İsrail'in çekilmeyi reddettiğini de ekledi.


3 İsrailli esirin İsrail ordusu tarafından öldürülmesinin ardından diyaloğun yeniden başlatılması yönünde baskı arttı. Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümeti, tüm rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşma yapılması yönünde baskı altında.


Hamas, yalnızca IDF'nin Gazze'deki askeri harekâtının sona erdirilmesine yönelik bir anlaşmayı içeren bir anlaşmayı değerlendireceğini kamuoyuna açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin bugün İsrail'e gidiyor

Washington, hayati önem taşıyan askeri ve diplomatik destek sağlamasına rağmen İsrail'i Gazze'deki sivil kayıpları konusunda baskı altına alırken, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin bugün İsrail'e bir ziyarette bulunacak.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineİsrail ordusu: Gazze'de 4 asker daha öldürüldü
timelineWAFA: İsrail'İn Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 100 kişi öldürüldü
timelineNetanyahu, 'Demir Kılıçlar Operasyonu'nun adının değiştirilmesini önerdi
timelineBM Güvenlik Konseyi, ateşkes ve Gazze'ye erişime yardım talep eden yeni kararı oylayacak
timelineİsrail, Gazze sınırı yakınında şimdiye kadarki en büyük Hamas tünelinin keşfedildiğini açıkladı
timelineMossad, esir ve mahkumların takası konusunu görüşüyor
timelineABD Savunma Bakanı Lloyd Austin bugün İsrail'e gidiyor

 

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#İsrail#Hamas#Gazze

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