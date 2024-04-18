Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Kanlı pazarlık sonuç verdi: İsrail ve ABD Refah için anlaştı

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
New York Times'ın haberine göre İsrailli yetkililer, Şam'da çok sayıda İslam Devrim Muhafızları Komutanı'nın öldürüldüğü bir binaya 1 Nisan'da düzenlenen saldırı karşısında İran'ın tepkisinin ciddiyetini yanlış hesapladı.
Haberde, "Saldırıdan sonra üst düzey tartışmalara katılan çok sayıda Amerikalı yetkiliye göre, İsrailliler, İran'ın güçlü bir tepki vermeyeceğini düşünerek fena halde yanlış hesap yapmışlardı, bu görüş üst düzey bir İsrailli yetkili tarafından da paylaşılıyor" denildi.
İsrail'in, İran'ın Suriye'nin başkentindeki bir konsolosluk binası olduğunu söylediği yere düzenlediği iddia edilen saldırıda öldürülenler arasında iki general de vardı.
NYT, ABD'li yetkililerin Şam saldırısına yalnızca birkaç dakika kala bilgilendirilmelerine ve bunun öneminin aktarılmamasına kızdıklarını söylüyor.
ABD'li gazeteye konuşan iki İsrailli yetkili, saldırı planlarının gerçekleştirilmeden iki ay önce başladığını söyledi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü, işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşimciler ve İsrail güçlerinin saldırılarındaki artışın "son derece endişe verici" olduğunu söyledi.
Stephane Dujarric, New York City'deki BM genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, " Sivillerin öldürülmesi kınanmalı ve tam olarak soruşturulmalıdır" dedi.
Mısırlı yetkililer, Katar merkezli bir basın kuruluşuna, ABD'nin, Tahran'ın füze ve insansız hava aracı saldırısına yanıt olarak İran'a büyük bir saldırı düzenlememesi karşılığında İsrail'in güney Gazze kenti Refah'a operasyon planını kabul ettiğini söyledi.
Adı açıklanmayan bir yetkili, Al-Araby Al-Jadeed'e şöyle konuştu: "Amerikan yönetimi, İran'a karşı geniş çaplı bir saldırı düzenlememek karşılığında işgal hükümetinin Refah'a askeri operasyonla ilgili daha önce sunduğu planı kabul etti."
Mısırlı yetkililer, Mısır'ın planlanan operasyonun olası etkileriyle başa çıkabilmesi için hazırlıkların sürdüğünü söyledi.
Dört Hamas taburunun Refah'ta konuşlandığına ve Şeridi'nin diğer bölgelerindeki çatışmalardan kaçan bir milyondan fazla sivilin oraya sığındığına inanılıyor. Dünyanın dört bir yanından pek çok lider ve STK bu nedenle operasyona karşı çıkıyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu birçok kez Refah operasyonu planlarını onayladığını iddia etti ve yakın zamanda da operasyon için bir tarih belirlendiğini söyledi.
ABC News'e konuşan ABD'li bir yetkili, zamanlamanın değişebileceğini kabul ederken, İsrail'in Fısıh Bayramı'nın bitiminden önce İran'a saldırı düzenlemesinin pek mümkün görünmediğini söyledi.
Yahudi bayramı Pazartesi akşamı başlıyor ve 30 Nisan'a kadar sürüyor.
Ağ ayrıca İsrailli kaynakların, İslam Cumhuriyeti'nin Pazar günü erken saatlerde düzenlediği füze ve insansız hava aracı saldırısına yanıt olarak İsrail'in geçtiğimiz hafta İran'a saldırı planlarından iki kez hazırlandığını ve ardından vazgeçtiğini söylediğini aktarıyor.
ABD, İran'ın geçen hafta sonu İsrail'e düzenlediği füze ve insansız hava aracı saldırısını kınayan Birleşmiş Milletler'deki 48 ülkeden oluşan gruba liderlik ediyor.
Ülkeler, saldırının “önemli hasara ve can kaybına neden olabileceğine” dikkat çekti. Açıklamada, "İsrail'e fırlatılan silahların birçok bölge devletinin hava sahasını ihlal ederek bu ülkelerdeki masum insanların hayatlarını riske atmasını ve Kudüs'teki kutsal mekanların yakınındaki hava sahasını geçiyor gibi görünmesini de kınıyoruz" denildi.
ABD, veto kullanmamak için Filistin'in devlet olma sürecini engellemek için diğer BMGK üyeleriyle lobi yapıyor
G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları Çarşamba günkü toplantı sonrasında yayınlanan ortak açıklamada, "İran'ın istikrarsızlaştırıcı bölgesel faaliyetleri desteklemek için silah edinme, üretme veya transfer etme yeteneğini azaltmak için gelecekte alınacak her türlü önlemin yakın koordinasyonunu sağlayacaklarını" söylediler.
BM'nin Filistin topraklarındaki insan hakları özel raportörü Francesca Albanese, Gazze'ye 25.000 ton patlayıcı atıldığını ve bunların "büyük ölçüde yapay zeka (AI) tarafından belirlenen hedefler" söyledi.