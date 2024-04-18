Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Kanlı pazarlık sonuç verdi: İsrail ve ABD Refah için anlaştı

ABD, İran'a büyük bir saldırı düzenlememesi karşılığında İsrail'in Refah planını kabul etti

Mısırlı yetkililer, Katar merkezli bir basın kuruluşuna, ABD'nin, Tahran'ın füze ve insansız hava aracı saldırısına yanıt olarak İran'a büyük bir saldırı düzenlememesi karşılığında İsrail'in güney Gazze kenti Refah'a operasyon planını kabul ettiğini söyledi.





Adı açıklanmayan bir yetkili, Al-Araby Al-Jadeed'e şöyle konuştu: "Amerikan yönetimi, İran'a karşı geniş çaplı bir saldırı düzenlememek karşılığında işgal hükümetinin Refah'a askeri operasyonla ilgili daha önce sunduğu planı kabul etti."

Mısırlı yetkililer, Mısır'ın planlanan operasyonun olası etkileriyle başa çıkabilmesi için hazırlıkların sürdüğünü söyledi.





Dört Hamas taburunun Refah'ta konuşlandığına ve Şeridi'nin diğer bölgelerindeki çatışmalardan kaçan bir milyondan fazla sivilin oraya sığındığına inanılıyor. Dünyanın dört bir yanından pek çok lider ve STK bu nedenle operasyona karşı çıkıyor.





İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu birçok kez Refah operasyonu planlarını onayladığını iddia etti ve yakın zamanda da operasyon için bir tarih belirlendiğini söyledi.