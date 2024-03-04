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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrail'de istifa depremi! Kapalı kapılar arkasındaki kavga sızdı: Netanyahu Gantz'ı azarladı

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#İsrail#Gazze#Netanyahu
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrailde istifa depremi Kapalı kapılar arkasındaki kavga sızdı: Netanyahu Gantzı azarladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2024 08:39

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İsrail ise dünden beri siyasi bir krize ev sahipliği yapıyor. İsrail'de Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz'ın, Başbakan Netanyahu'nun bilgisi ve onayı olmadan ABD'ye gitmesinin yankıları sürüyor. Ülke basını bu hamlenin Netanyahu'yu sinirlendirdiğini yazarken uluslararası haber ajansı AP kapalı kapılar arkasındaki kavgayı yazdı. AP'de yer alan habere göre, Netanyahu Gantz'ı azarladı. İkili arasında geçen konuşmada Netanyahu'nun Gantz'a 'İsrail'in tek başbakanı var o da benim' dediği bildirildi. Ülkede adeta siyasi krize neden olan bu olayın yankıları sürerken IDF'de ise istifa depremi yaşandı.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

İsrail Gazze'de mezarlığı bombaladı

İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda daha önceki saldırılarda öldürülen yüzlerce Filistinli sivilin toplu olarak defnedildiği bir mezarlığı bombaladı.

AP Netanyahu-Gantz kavgasını yazdı: Azarladı
AP Netanyahu-Gantz kavgasını yazdı: Azarladı

Gantz'ın Netanyahu'dan habersiz ABD'ye gitmesi İsrail'de krize neden oldu. Netanyahu'nun küplere bindiğini yazan ülke basını elçiliği 'Gantz'a yardım etmeyin' talmatı verildiğini bildirdi.


AP ise kapalı kapılar arkasındaki kavgayı yazdı. AP'de yer alan habere göre, Netanyahu Gantz'ı azarladı. İkili arasında geçen konuşmada Netanyahu'nun Gantz'a 'İsrail'in tek başbakanı var o da benim' dediği bildirildi.


Gantz'ın bugün Harris, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Orta Doğu elçisi Brett McGurk ile görüşmesi ve ardından Salı günü Blinken ile bir görüşme yapması planlanıyor.

İsrail ordusunun Sözcü Birimi'nin üst düzey üyeleri istifa etti
İsrail ordusunun Sözcü Biriminin üst düzey üyeleri istifa etti

İsrail'in Channel 14 televizyonuna göre, İsrail ordusunun Sözcü Birimi'nin üst düzey üyeleri istifa etti. İsrail merkezli haber platformu istifa eden isimler arasında IDF Sözcüsü Daniel Hagari ve İsrail Ordu Sözcüsü Yarbay Richard Hecht'in de olduğunu da yazdı. Channel 14 kaç kişinin istifa ettiğini net olarak bilinmediğini belirtti ve yaşanan olayın 'alışılmadık' olduğunun altını çizdi.

Blinken Gazze'ye daha fazla yardım çağrısını yineledi
Blinken Gazzeye daha fazla yardım çağrısını yineledi

Dışişleri BABD Dıışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'un "mevcut her kanaldan" Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırmaya çalıştığını söyledi. Blinken, "Bu vahim insani durumu hafifletmek için Gazze'ye yardım akışını genişletmemiz zorunludur" dedi.

ABD'li komutan yardım konusunu görüşmek üzere Refah sınır kapısını ziyaret etti

ABD ordusunun Merkez Komutanlığı (CENTCOM), komutanı Michael Erik Kurilla'nın, Mısır ile Gazze arasındaki geçiş noktasındaki insani yardım durumunu görüşmek üzere geçen hafta Refah Kapısı'nı ziyaret ettiğini söyledi.


CENTCOM, yaptığı açıklamada, "Mısır'dan Gazze'ye insani yardım ulaştırma sürecini görüşmek üzere çeşitli uluslararası ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, Mısır 2. Saha Ordusu ve ABD büyükelçiliği liderleriyle bir araya geldi." ifadelerine yer verdi.

Hizbullah sınır kasabasını bombaladığını ve İsrail askerleriyle çatıştığını duyurdu

Hizbullah, İsrail sınırındaki Zarit topluluğuna yakın bölgeleri bombaladığını açıkladı. İsrail tarafından herhangi bir saldırı, yaralanma ya da hasara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. IDF'nin İç Cephe Komutanlığına göre hiçbir siren çalmadı.


Hizbullah son üç saat içinde, Zarit yakınındaki bölgede ve birkaç kilometre doğudaki Katmun yakınında sınırda iki ayrı asker grubuyla karşı karşıya geldiğini bildirdi.

ABD elçisi, Hizbullah-İsrail savaşını önlemek amacıyla görüşmelerde bulunmak üzere Lübnan'ı ziyaret edecek

ABD elçisi Amos Hochstein, İsrail ile Lübnan arasındaki gerginliğin azaltılması konusunu görüşmek üzere bugün Beyrut'u ziyaret ediyor.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineİsrail Gazze'de mezarlığı bombaladı
timelineAP Netanyahu-Gantz kavgasını yazdı: Azarladı
timelineİsrail ordusunun Sözcü Birimi'nin üst düzey üyeleri istifa etti
timelineBlinken Gazze'ye daha fazla yardım çağrısını yineledi
timelineABD'li komutan yardım konusunu görüşmek üzere Refah sınır kapısını ziyaret etti
timelineHizbullah sınır kasabasını bombaladığını ve İsrail askerleriyle çatıştığını duyurdu
timelineABD elçisi, Hizbullah-İsrail savaşını önlemek amacıyla görüşmelerde bulunmak üzere Lübnan'ı ziyaret edecek
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#İsrail#Gazze#Netanyahu

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