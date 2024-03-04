AP Netanyahu-Gantz kavgasını yazdı: Azarladı

Gantz'ın Netanyahu'dan habersiz ABD'ye gitmesi İsrail'de krize neden oldu. Netanyahu'nun küplere bindiğini yazan ülke basını elçiliği 'Gantz'a yardım etmeyin' talmatı verildiğini bildirdi.





AP ise kapalı kapılar arkasındaki kavgayı yazdı. AP'de yer alan habere göre, Netanyahu Gantz'ı azarladı. İkili arasında geçen konuşmada Netanyahu'nun Gantz'a 'İsrail'in tek başbakanı var o da benim' dediği bildirildi.





Gantz'ın bugün Harris, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Orta Doğu elçisi Brett McGurk ile görüşmesi ve ardından Salı günü Blinken ile bir görüşme yapması planlanıyor.