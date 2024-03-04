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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda daha önceki saldırılarda öldürülen yüzlerce Filistinli sivilin toplu olarak defnedildiği bir mezarlığı bombaladı.
Gantz'ın Netanyahu'dan habersiz ABD'ye gitmesi İsrail'de krize neden oldu. Netanyahu'nun küplere bindiğini yazan ülke basını elçiliği 'Gantz'a yardım etmeyin' talmatı verildiğini bildirdi.
AP ise kapalı kapılar arkasındaki kavgayı yazdı. AP'de yer alan habere göre, Netanyahu Gantz'ı azarladı. İkili arasında geçen konuşmada Netanyahu'nun Gantz'a 'İsrail'in tek başbakanı var o da benim' dediği bildirildi.
Gantz'ın bugün Harris, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Orta Doğu elçisi Brett McGurk ile görüşmesi ve ardından Salı günü Blinken ile bir görüşme yapması planlanıyor.
İsrail'in Channel 14 televizyonuna göre, İsrail ordusunun Sözcü Birimi'nin üst düzey üyeleri istifa etti. İsrail merkezli haber platformu istifa eden isimler arasında IDF Sözcüsü Daniel Hagari ve İsrail Ordu Sözcüsü Yarbay Richard Hecht'in de olduğunu da yazdı. Channel 14 kaç kişinin istifa ettiğini net olarak bilinmediğini belirtti ve yaşanan olayın 'alışılmadık' olduğunun altını çizdi.
Dışişleri BABD Dıışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'un "mevcut her kanaldan" Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırmaya çalıştığını söyledi. Blinken, "Bu vahim insani durumu hafifletmek için Gazze'ye yardım akışını genişletmemiz zorunludur" dedi.
ABD ordusunun Merkez Komutanlığı (CENTCOM), komutanı Michael Erik Kurilla'nın, Mısır ile Gazze arasındaki geçiş noktasındaki insani yardım durumunu görüşmek üzere geçen hafta Refah Kapısı'nı ziyaret ettiğini söyledi.
CENTCOM, yaptığı açıklamada, "Mısır'dan Gazze'ye insani yardım ulaştırma sürecini görüşmek üzere çeşitli uluslararası ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, Mısır 2. Saha Ordusu ve ABD büyükelçiliği liderleriyle bir araya geldi." ifadelerine yer verdi.
Hizbullah, İsrail sınırındaki Zarit topluluğuna yakın bölgeleri bombaladığını açıkladı. İsrail tarafından herhangi bir saldırı, yaralanma ya da hasara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. IDF'nin İç Cephe Komutanlığına göre hiçbir siren çalmadı.
Hizbullah son üç saat içinde, Zarit yakınındaki bölgede ve birkaç kilometre doğudaki Katmun yakınında sınırda iki ayrı asker grubuyla karşı karşıya geldiğini bildirdi.
ABD elçisi Amos Hochstein, İsrail ile Lübnan arasındaki gerginliğin azaltılması konusunu görüşmek üzere bugün Beyrut'u ziyaret ediyor.