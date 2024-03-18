IDF Şifa Hastanesi'ne saldırdı

İsrail Savunma Kuvvetleri, üst düzey Hamas yetkililerinin bölgede olduğu ve hastaneyi faaliyetlerini planlamak ve yürütmek için kullandığı yönünde istihbarat aldığını öne sürerek Şifa Hastanesi'ne operasyon düzenlediğini açıkladı.





İsrail basınında yer alan haberlere göre, söz konusu istihbarat üzerine askerle Gazze Şehri'ndeki El Şifa hastane kompleksinde gece boyunca operasyon düzenledi.





Şifa Hastanesi'nde mahsur kalan Filistinli gazeteci Wade Abu Alsoud, "yoğun çatışmalar" ve silah sesleri nedeniyle tesis içindeki durumu "felaket" olarak nitelendirdi.





FİLİSTİNLİ GAZETECİ: KUŞATILMIŞ DURUMDAYIZ





Alsoud, 'Bu benim son videom olabilir. Şu anda Şifa hastanesinde kuşatılmış durumdayız. Üzerimize çok ağır ateş ediliyor. İşgalciler bir anda hastane ve çevresine baskın düzenledi. Şimdi de duyacağınız üzere Şifa hastanesi çevresinde yoğun çatışmalar yaşanıyor. Kapıdan gelen sesleri duyuyoruz. Hastanenin bahçesine şarapnel parçaları düşüyor' dedi.