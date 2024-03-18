Güncelleme Tarihi:
İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sırasında yerinden edilmiş siviller, yaralı hastalar ve sağlık personelinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 30 bin kişinin Şifa sağlık kompleksinde mahsur kaldığını söyledi.
İsrail'in Şifa'ya yönelik devam eden saldırısı hakkında Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, Telegram üzerinden İngilizce olarak yayınladığı mesajda, yerel saatle sabah 02.00'de (GMT 00:00) başlayan baskın nedeniyle çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bilgisine yer verdi.
Al Jazeera Arabic'in haberine göre, İsrail bombardımanı nedeniyle El Şifa Hastanesi'nin cerrahi binasında yangın çıktı. Aynı habere göre, İsrail güçleri ayrıca hastaneye sığınan yüzlerce kişinin tahliye edilmesi emrini vermek için hoparlörler kullanıyor. İsrail güçlerinin Gazze şehrinin kuzeyindeki sağlık kompleksine ateş açarak ölüm ve yaralanmalara yol açtığını bildiriliyor.
İsrail Savunma Kuvvetleri, üst düzey Hamas yetkililerinin bölgede olduğu ve hastaneyi faaliyetlerini planlamak ve yürütmek için kullandığı yönünde istihbarat aldığını öne sürerek Şifa Hastanesi'ne operasyon düzenlediğini açıkladı.
İsrail basınında yer alan haberlere göre, söz konusu istihbarat üzerine askerle Gazze Şehri'ndeki El Şifa hastane kompleksinde gece boyunca operasyon düzenledi.
Şifa Hastanesi'nde mahsur kalan Filistinli gazeteci Wade Abu Alsoud, "yoğun çatışmalar" ve silah sesleri nedeniyle tesis içindeki durumu "felaket" olarak nitelendirdi.
FİLİSTİNLİ GAZETECİ: KUŞATILMIŞ DURUMDAYIZ
Alsoud, 'Bu benim son videom olabilir. Şu anda Şifa hastanesinde kuşatılmış durumdayız. Üzerimize çok ağır ateş ediliyor. İşgalciler bir anda hastane ve çevresine baskın düzenledi. Şimdi de duyacağınız üzere Şifa hastanesi çevresinde yoğun çatışmalar yaşanıyor. Kapıdan gelen sesleri duyuyoruz. Hastanenin bahçesine şarapnel parçaları düşüyor' dedi.
İsrail Savunma Kuvvetleri, "şüpheli bir hava hedefinin" İsrail'in güneyindeki Kızıldeniz'den İsrail topraklarına geçtiğini ve "kısa bir süre önce Eilat'ın kuzeyinde açık bir alana düştüğünü" duyurdu.
İsrail basınında çıkan haberlere göre, güvenlik kabinesi İsrail müzakere heyetinin Gazze'de geçici ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasıyla ilgili görüşmeler için bugün (Pazartesi) Doha'ya gitmesini onayladı.
İsrail hükümeti bir kez daha tartışma haberleri ile gündemde. Ülke basını Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Başbakan Netanyahu'ya bağırdığını yazdı. Toplantı sırasında Ben-Gvir'in Netanyahu'ya şöyle dediği bildirildi: “Seni suçlamıyorum ama sen Gallant'ın patronusun, bu yüzden onu dizginle. Onun politikayı bağımsız olarak yönetmesi söz konusu olamaz. Tepedeki yerleşim yerlerini bağımsız olarak tahliye edemiyor; kontrol noktalarını bağımsız olarak kaldıramaz.”