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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrail resmen ateşle oynuyor! IDF'den Şifa Hastanesi'ne baskın: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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#İsrail#Gazze#Dünya
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrail resmen ateşle oynuyor IDFden Şifa Hastanesine baskın: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2024 08:06

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... İsrail yüzlerce kişiye ev sahipliği yapan Şifa Hastanesi'ne saldırdı. IDF operasyonun gelen istihbarat üzerine gerçekleştiğini savundu. Bölgeden gelen görüntüler hastanenin bombalandığını ve bir bölümünde yangın çıktığını gözler önüne serdi. Hastanede bulunan Filistinli gazeteci kuşatma altında olduklarını belirtti ve yayınladığı mesajda 'Bu benim son videom olabilir' dedi. Gazze Sağlık Bakanlığı olay nedeniyle çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu duyurdu.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Bakanlık: Şifa'da yaklaşık 30 bin kişi mahsur kaldı

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sırasında yerinden edilmiş siviller, yaralı hastalar ve sağlık personelinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 30 bin kişinin Şifa sağlık kompleksinde mahsur kaldığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı'ndan Şifa açıklaması: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

İsrail'in Şifa'ya yönelik devam eden saldırısı hakkında Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, Telegram üzerinden İngilizce olarak yayınladığı mesajda, yerel saatle sabah 02.00'de (GMT 00:00) başlayan baskın nedeniyle çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bilgisine yer verdi.

İsrail bombardımanı sonrası Şifa'da yangın çıktı

Al Jazeera Arabic'in haberine göre, İsrail bombardımanı nedeniyle El Şifa Hastanesi'nin cerrahi binasında yangın çıktı. Aynı habere göre, İsrail güçleri ayrıca hastaneye sığınan yüzlerce kişinin tahliye edilmesi emrini vermek için hoparlörler kullanıyor. İsrail güçlerinin Gazze şehrinin kuzeyindeki sağlık kompleksine ateş açarak ölüm ve yaralanmalara yol açtığını bildiriliyor.

IDF Şifa Hastanesi'ne saldırdı

İsrail Savunma Kuvvetleri, üst düzey Hamas yetkililerinin bölgede olduğu ve hastaneyi faaliyetlerini planlamak ve yürütmek için kullandığı yönünde istihbarat aldığını öne sürerek Şifa Hastanesi'ne operasyon düzenlediğini açıkladı.


İsrail basınında yer alan haberlere göre, söz konusu istihbarat üzerine askerle Gazze Şehri'ndeki El Şifa hastane kompleksinde gece boyunca operasyon düzenledi.


Şifa Hastanesi'nde mahsur kalan Filistinli gazeteci Wade Abu Alsoud, "yoğun çatışmalar" ve silah sesleri nedeniyle tesis içindeki durumu "felaket" olarak nitelendirdi.


FİLİSTİNLİ GAZETECİ: KUŞATILMIŞ DURUMDAYIZ


Alsoud, 'Bu benim son videom olabilir. Şu anda Şifa hastanesinde kuşatılmış durumdayız. Üzerimize çok ağır ateş ediliyor. İşgalciler bir anda hastane ve çevresine baskın düzenledi. Şimdi de duyacağınız üzere Şifa hastanesi çevresinde yoğun çatışmalar yaşanıyor. Kapıdan gelen sesleri duyuyoruz. Hastanenin bahçesine şarapnel parçaları düşüyor' dedi.

IDF: Kızıldeniz bölgesinden 'şüpheli hava hedefi' Eilat yakınlarındaki açık alana düştü

İsrail Savunma Kuvvetleri, "şüpheli bir hava hedefinin" İsrail'in güneyindeki Kızıldeniz'den İsrail topraklarına geçtiğini ve "kısa bir süre önce Eilat'ın kuzeyinde açık bir alana düştüğünü" duyurdu.

Güvenlik kabinesi İsrail heyetinin rehine görüşmeleri için Doha'ya gitmesine izin verdi

İsrail basınında çıkan haberlere göre, güvenlik kabinesi İsrail müzakere heyetinin Gazze'de geçici ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasıyla ilgili görüşmeler için bugün (Pazartesi) Doha'ya gitmesini onayladı.

Ben-Gvir'den Netanyahu'ya: 'Sen Gallant'ın patronusun, onu dizginle'

İsrail hükümeti bir kez daha tartışma haberleri ile gündemde. Ülke basını Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Başbakan Netanyahu'ya bağırdığını yazdı. Toplantı sırasında Ben-Gvir'in Netanyahu'ya şöyle dediği bildirildi: “Seni suçlamıyorum ama sen Gallant'ın patronusun, bu yüzden onu dizginle. Onun politikayı bağımsız olarak yönetmesi söz konusu olamaz. Tepedeki yerleşim yerlerini bağımsız olarak tahliye edemiyor; kontrol noktalarını bağımsız olarak kaldıramaz.”

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Canlı Anlatım Özeti

timelineBakanlık: Şifa'da yaklaşık 30 bin kişi mahsur kaldı
timelineSağlık Bakanlığı'ndan Şifa açıklaması: Çok sayıda ölü ve yaralılar var
timelineİsrail bombardımanı sonrası Şifa'da yangın çıktı
timelineIDF Şifa Hastanesi'ne saldırdı
timelineIDF: Kızıldeniz bölgesinden 'şüpheli hava hedefi' Eilat yakınlarındaki açık alana düştü
timelineGüvenlik kabinesi İsrail heyetinin rehine görüşmeleri için Doha'ya gitmesine izin verdi
timelineBen-Gvir'den Netanyahu'ya: 'Sen Gallant'ın patronusun, onu dizginle'
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#İsrail#Gazze#Dünya

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