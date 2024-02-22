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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrail güne siren sesleri ile uyandı! IDF'den ilk açıklama geldi

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Gazze#Dünya
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrail güne siren sesleri ile uyandı IDFden ilk açıklama geldi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2024 08:51

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... İsrail'in tüm muhalefetine rağmen ABD, uzlaşma için girişimlerini sürdürüyor. ABD Ramazan'dan önce rehine anlaşması istiyor. CNN'e konuşan Amerikalı yetkililer CNN'e, Ramazan ayının başlamasından önceki iki haftanın kritik olduğunu ve yalnızca rehinelerin serbest bırakılmasının çatışmaların duraklatılmasını ve belki de savaşın sona ermesini kolaylaştıracağını söyledi. İsrail'in Kızıldeniz liman kenti Eilat güne siren sesleri ile uyandı. Bölgenin Husi füzesi ile hedef alındığı açıklandı. IDF'den konu ile ilgili ilk açıklama geldi.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

İsrailli bakandan tehdit: Ramazan'da Refah'a gireriz
İsrailli bakandan tehdit: Ramazanda Refaha gireriz

Gantz, rehine konusunda anlaşma sağlanamaması halinde İsrail ordusunun Ramazan'da Refah'a gireceğini söyledi. Gantz, çarşamba gecesi gazetecilere verdiği demeçte, "Rehine anlaşması olmazsa Ramazan boyunca operasyon yapacağız" dedi, ancak bir anlaşmaya varılabileceğine dair ilk işaretlerin olduğunu söyledi.

IDF, Arrow sisteminin Husi saldırısında Kızıldeniz üzerindeki füzeyi düşürdüğünü doğruladı
IDF, Arrow sisteminin Husi saldırısında Kızıldeniz üzerindeki füzeyi düşürdüğünü doğruladı

İsrail'in Kızıldeniz liman kenti Eilat güne siren sesleri ile uyandı. Husiler, Eilat'a çok sayıda balistik füze ve insansız hava aracı ateşledi.


IDF'den konu ile ilgili yapılan açıklamada uzun menzilli Arrow hava savunma sisteminin, Yemen'de fırlatılan, Kızıldeniz üzerinden İsrail'e doğru giden bir füzeyi önlediğini bilgisine yer verdi.


Bu sabahki Arrow müdahalesi, bir balistik füzeye yönelik altıncı müdahaleydi ve bunların tamamı Gazze'deki savaşın ortasında meydana geldi. Husilerin son aylarda fırlattığı seyir füzeleri ve insansız hava araçları, İsrail savaş uçakları tarafından etkisiz hale getirildi.

ABD Ramazan'dan önce rehine anlaşması istiyor

Amerikalı yetkililer CNN'e, Ramazan ayının başlamasından önceki iki haftanın kritik olduğunu ve yalnızca rehinelerin serbest bırakılmasının çatışmaların duraklatılmasını ve belki de savaşın sona ermesini kolaylaştıracağını söyledi.

Hizbullah Çarşamba günü İsrail'e 13 saldırı düzenlediğini açıkladı

Lübnanlı grup, çok sayıda İsrail üssünü hedef aldığını ve İsrail'in Metula ve Matzuva kasabalarına roket ateşlediğini söyledi.


Hizbullah, askeri operasyonlarını duyuran açıklamalarında genellikle Gazze'deki Filistinlileri desteklediklerini belirtiyor ancak grup, Çarşamba günkü bazı saldırılarının İsrail'in Güney Lübnan'daki sivil evlerini bombalamasına da yanıt olduğunu söyledi.


Hizbullah lideri Hasan Nasrallah yakın zamanda yaptığı bir konuşmada İsrail'in Lübnanlı sivilleri öldürmesinin bedelini "kanla" ödeyeceğini ilan etmişti.

Uydu görüntüleri Refah sınır kapısında bekleyen yüzlerce kamyonu gösteriyor
Uydu görüntüleri Refah sınır kapısında bekleyen yüzlerce kamyonu gösteriyor

BM insani yardım kuruluşunun (OCHA) son verilerine göre Çarşamba günü Gazze'ye hayati önem taşıyan insani yardım taşıyan yalnızca dört kamyon girdi.


OCHA verilerine göre, yardım taşıyan kamyonlar 9 ile 15 Şubat arasında her gün ortalama 47 kamyonun Gazze'ye girdiğini gösteriyor; bu sayı, önceki hafta günde 133 kamyonla karşılaştırıldığında ciddi bir düşüş.

Mısır ve Suudi Arabistan İsrail'in Refah saldırı planını 'kesinlikle reddediyor'

Mısır dışişleri bakanı Sameh Shoukry ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan Al Saud, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 dışişleri bakanları toplantısının oturum aralarında bir araya geldi.


Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iki bakan, ülkelerinin "İsrail'in Refah şehrine yönelik herhangi bir askeri operasyonunu kesinlikle reddetmesi ve Filistinlileri topraklarından zorla tahliye etme girişimlerini" tartıştı.

Refah ve Gazze'nin diğer bölgelerinde gece boyunca İsrail saldırıları bildirildi

Hamas'la bağlantılı Filistinli medya kuruluşları, İsrail'in, en güneydeki Refah şehri de dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ne gece boyunca saldırı düzenlediğini bildirdi.

ABD ordusu Husi füzelerini ve insansız hava aracını imha ettiğini açıkladı

ABD ordusu yaptığı açıklamada, Yemen'in Husi kontrolündeki bölgelerinden gelen yedi gemisavar füzeyi, bir füze fırlatıcıyı ve bir insansız hava aracını imha ettiğini söyledi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineİsrailli bakandan tehdit: Ramazan'da Refah'a gireriz
timelineIDF, Arrow sisteminin Husi saldırısında Kızıldeniz üzerindeki füzeyi düşürdüğünü doğruladı
timelineABD Ramazan'dan önce rehine anlaşması istiyor
timelineHizbullah Çarşamba günü İsrail'e 13 saldırı düzenlediğini açıkladı
timelineUydu görüntüleri Refah sınır kapısında bekleyen yüzlerce kamyonu gösteriyor
timelineMısır ve Suudi Arabistan İsrail'in Refah saldırı planını 'kesinlikle reddediyor'
timelineRefah ve Gazze'nin diğer bölgelerinde gece boyunca İsrail saldırıları bildirildi
timelineABD ordusu Husi füzelerini ve insansız hava aracını imha ettiğini açıkladı
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#İsrail#Gazze#Dünya

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