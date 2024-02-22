IDF, Arrow sisteminin Husi saldırısında Kızıldeniz üzerindeki füzeyi düşürdüğünü doğruladı

İsrail'in Kızıldeniz liman kenti Eilat güne siren sesleri ile uyandı. Husiler, Eilat'a çok sayıda balistik füze ve insansız hava aracı ateşledi.





IDF'den konu ile ilgili yapılan açıklamada uzun menzilli Arrow hava savunma sisteminin, Yemen'de fırlatılan, Kızıldeniz üzerinden İsrail'e doğru giden bir füzeyi önlediğini bilgisine yer verdi.





Bu sabahki Arrow müdahalesi, bir balistik füzeye yönelik altıncı müdahaleydi ve bunların tamamı Gazze'deki savaşın ortasında meydana geldi. Husilerin son aylarda fırlattığı seyir füzeleri ve insansız hava araçları, İsrail savaş uçakları tarafından etkisiz hale getirildi.