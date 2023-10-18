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İsrail - Hamas savaşında son dakika gelişmeleri...
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırıları devam ediyor. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi’ndeki Tel el-Hawa semtinde bulunan Al-Quds Hastanesi’nin yakınına hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Filistin Kızılayı, saldırı anına ait görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.
Filistin Kızılayı, hastanede yerinden edilmiş 8 binden fazla Filistinlinin bulunduğunu açıkladı. Saldırıda can ve mal kaybı bildirilmedi.
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, ABD’nin BM Güvenlik Konseyi’nde Gazze Şeridi’ne insani yardım sağlanması için İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda insani ateşkes çağrısında bulunan karar tasarısını veto etmesinin ardından konuştu. Griffiths, ne olursa olsun savaşın kuralları olduğunu vurgulayarak, “Silahlı çatışmanın tüm tarafları sivilleri ve sivil nesneleri korumalı ve onları herhangi bir saldırıdan korumak için sürekli özen göstermelidir. Bunu hemen hemen her çatışmada tartıştık, bu da farklı değil” dedi.
Uluslararası hukukun, yaralıların ve hastaların ihtiyaç duydukları tıbbi bakımı almasını sağlamak için tıbbi personele ve tesislere özel korumalar sağladığını vurgulayan Griffiths, “7 Ekim'deki olaylardan sonra olay yerine gelen ilk liderlerden birinin sevgili dostumuz ve DSÖ liderimiz Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus olması tesadüf değildi” dedi.
Griffiths, "Tarafların uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine saygı duyması zorunludur ve bu bizim ortak sorumluluğumuzdur çünkü hepimiz bu işin içindeyiz" ifadelerini kullandı.
Arabistan’ın Beyrut Büyükelçiliği, bölgedeki son gelişmelerin ardından vatandaşlarına derhal Lübnan’ı terk etmeleri çağrısında bulunarak, Lübnan’a seyahat uyarısı yayınladı.
Büyükelçilik ayrıca, Lübnan'daki vatandaşlarına dikkatli olmaya ve toplantı veya gösterilerin yapıldığı yerlerden uzak durmalarını istedi.
İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Gazze Şeridi'nin güneyindeki sivil nüfusa yalnızca yiyecek, su ve ilaç sağladığı sürece Mısır'dan gelen insani yardımları engellemeyeceğiz" ifadeleri kullanılarak, “Rehinelerimiz iade edilmediği sürece kendi topraklarımızdan Gazze Şeridi'ne hiçbir insani yardım yapılmasına izin vermeyeceğiz” denildi.
ABD, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde Gazze Şeridi’ne insani yardım sağlanması için İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalara “ara verme” çağrısında bulunan karar tasarısını veto etti.
AFP haber ajansının geçtiği bilgiye göre, İsrail Gazze'ye Mısır üzerinden insani yardım geçişine izin vereceğini duyurdu.
Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada talebin Biden'dan geldiği belirtildi ve Gazze'ye sadece 'su, gıda ve ilaç' girişine izin verileceği duyuruldu.
Açıklamada Mısır üzerinden gelecek yardımların Hamas'a ulaşmadığı sürece geçişine izin verileceği vurgulandı.
ABD Başkanı Joe Biden İsrail'de yaptığı açıklamada "Olanları durup izlemeyeceğiz, yalnız değilsiniz. Esirleri geri getirmek için uğraşıyoruz. ABD başkanı olarak esirlerden daha büyük bir önceliğim yok. İsrail devleti Yahudiler için güvenli bir yer olarak doğdu. İsrail yeniden Yahudiler için güvenli bir yer olmalı. Söz veriyoruz elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi ve ekledi;
"İsrail hükümeti ile yakın temaslar sürdürdük. Ülkelerini korumaları için ne gerekiyorsa onlara sağlayacağız. Kongreden daha önce görülmemiş bir askeri paket isteyeceğim. Gazze ve Batı Şeria için 100 milyon dolarlık bir yardım sağlayacağız. Bu yardımlar Hamas'a değil Filistinlilere gidecek "
Batı Şeria’nın El Halil kentinde halk, Gazze’de Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi'ne düzenlenen ve 471 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı protesto etti.
Al-Hussein Camii önünde toplanan göstericiler, şehir merkezine yürüdü. Gazze’ye yönelik saldırıların son bulmasını isteyen protestocular Filistin bayrakları taşıyıp, İsrail karşıtı sloganlar attı.
ABD Hazinesi, aralarında kilit bir komutanın da bulunduğu 10 Hamas üyesine, yaptırım uygulayacağını duyurdu. Hazine Bakanı Janet Yellen yaptığı açıklamada, 'ABD, aralarında çocuklar da bulunan İsrailli sivillere yönelik acımasız ve vicdansız katliamının ardından Hamas'ın finansörlerini hedef almak için hızlı ve kararlı bir eyleme geçiyor' dedi.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta ABD Büyükelçiliği önünde toplanan gruba müdahale edildi. Al Jazeera protestonun Hizbullah tarafından organize edildiğini yazdı. Haberde söz konusu protestonun Hizbullah'ın Gazze'ye yönelik tutumuna dair güçlü bir mesaj verdiği yorumuna yer verildi.
Filistin Sağlık Bakanlığı kanlı hastane saldırısında 471 kişinin hayatını kaybettiğini, 314 kişinin yaralandığını ve yaralılardan 28'inin durumunun kritik olduğunu açıkladı.
Gazze Sağlık Bakanlığı sözcüsü yaklaşık 1300 kişinin yıkılan binaların enkazlarının altında olduğunu açıkladı. İsrail saldırganlığının kurbanlarının yüzde yetmişinin çocuklar, kadınlar ve yaşlılardan oluştuğunu belirten sözcü 'devam eden saldırılar etnik temizlik tehdidi taşıyor' dedi.
İsrail basını skandal bir analize ev sahipliği yaptı. Jerusalem Post gazetesinde Seth J. Frantzman tarafından kaleme alınan analizde, İran'ın Gazze'deki hastanede saldırısını ABD ve İsrail karşıtı propaganda için kullandığını yazdı. Frantzman, Türkiye, Irak, Lübnan ve İran gibi ülkelerde hastane saldırısının ardından patlak veren büyük protestoların hızlı bir şekilde organize edildiğini öne sürdü sürdü.
Başbakan Rishi Sunak İngiliz istihbarat servislerinin Gazze'deki hastane saldırısı ile ilgili kanıtları analiz ettiğini duyurdu. Sunak, 'İstihbarat servislerimiz bağımsız bir şekilde gerçekleri tespit etmek için kanıtları hızla analiz ediyor. Şu anda bundan daha fazlasını söyleyecek durumda değiliz' dedi.
En az 500 kişinin hayatını kaybettiği hastaneye saldırının ardından Gazze'ye ağır bombardımanlar hâlâ devam ediyor. Gazze Sağlık Bakanlığı hastanelerde yakıtın tükendiğini duyurdu ve bir litre yakıtı bile olan herkesin kendileri ile iletişime geçmesini talep eden bir uyarı yayınladı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Gazze'deki hastane saldırısının korkunç bir felaket olduğunu söyledi. Putin kanlı saldırının Hamas ile İsrail arasındaki çatışmanın sona ermesi gerektiğini gösterdiğini vurguladı.
Çin, Gazze'deki hastane bombalamasını kınayan ve savaşın sona ermesi çağrısında bulunan ülkeler arasındaki yerini aldı. Dışişleri bakanlığı, 'Çin, Gazze'deki bir hastaneye düzenlenen saldırıda yaşanan ağır kayıpları şiddetle kınıyor. Çin derhal ateşkes ve savaşın sona ermesi çağrısında bulunuyor' dedi.
Filistin haber ajansı Wafa'nın haberine göre, İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 65 Filistinliyi tutukladı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 3 bin 300 kişinin öldüğünü, en az 13 bin kişinin yaralandığını açıkladı.
Gazze’de Filistinli Sağlık Bakanlığı sözcüsü Dr Eşref El-Kudra, El-Ahli Hastanesi’ndeki durumu “emsalsiz ve tarif edilemez” olarak nitelendirdi. Facebook hesabından bir paylaşım yapan El-Kudra, “Doktorlar yerde ve koridorlarda ameliyatlar yapıyor ve bunların bazıları anestezisiz yapılıyor" dedi.
Pek çok insanın hâlâ ameliyat beklediğini belirten El-Kudra, sağlık ekiplerinin yoğun bakımdaki insanların hayatlarını kurtarmaya çalıştığını söyledi. Sözcü, çok sayıda çocuk ve kadının uzuvlarını kaybettiğini de sözlerine ekledi.
Avrupa Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen Gazze'de sivillerle dolu bir hastaneyi vurmanın mazereti olmadığını vurguladı ve saldırıyla ilgili gerçeklerin ortaya konması gerektiğini belirtti.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi, "Gazze'de şu an yaşanan, sivilleri Mısır'a göçe sürükleme girişimidir. Filistinlilerin topraklarından sürülmesini reddediyoruz" dedi ve Filistinli mültecilerin Necef Çölü'nde ağırlanabileceğini söyledi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'ateşkes çağrısında' bulundu.
Bombalamanın yarattığı tahribat gün aydınlanınca ortaya çıktı. Saldırının olduğu hastaneden yeni görüntüler geldi. Uluslararası ajanslar saldırının sabahki yansımalarını dünyayla paylaştı. AP'nin geçtiği fotoğraflar yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı arayarak taziyelerini iletti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, X'te yaptığı açıklamada, 'Her tarafta şiddetin durmasına ihtiyacımız var' dedi ve bölgede durumun kontrolden çıktığını belirtti.
Gazze'nin en büyük hastanesi, yakıtının bitmek üzere olduğunu ve aşırı dolu olduğunu duyurdu. Hastanenin genel müdürü, El Ahli Hastanesi'ndeki patlamada ölenlerin kaldırıldığı Şifa Hastanesi'nin Gazze Şeridi'ne daha fazla malzeme girmediği takdirde bugün yakıtının tükeneceğini söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, Başbakan Benjamin Netanyahu ve yeni kurulan savaş kabinesinin temsilcileriyle görüşmek üzere İsrail'e indi. Netanyahu, Biden'ı sarılarak karşıladı.
Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Gazze'deki kanlı hastane saldırı için "tam bir soruşturma" yapılması çağrısında bulundu .
İsrail ordusu, güney Gazze'ye tahliye edilen Filistinlilere insani yardım sağlanacağını duyurdu ancak yardımların nasıl ulaştırılacağı konusunda detay vermedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına karışmadığını kanıtlamak için uydu görüntüleri sunması gerektiğini söyledi
İsrail ordusu, Gazze Şehri ve kuşatma altındaki bölgenin kuzey kesiminde yaşayanlara, güneydeki Han Yunus vilayetinin batısındaki El Mawasi bölgesine tahliye etmeleri çağrısında bulundu.
İsrail, Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında hastaneyi hedef aldı. Gazze’deki Baptist Hastanesi’nin (Al Ahli Arab Hastanesi) İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı. Saldırı sonucunda en az 500 kişi hayatını kaybetti.
İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yakın isimlerden birisi olarak bilinen Hananya Naftali'den ise itiraf gibi bir paylaşım geldi. Naftali sosyal medya hesabından 'İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze'deki bir hastanenin içindeki Hamas terörist üssünü vurdu' paylaşımını yaptı. Ancak ölü sayısı artması üzerine gönderisini sildi.
Al Jazeera'da yer alan habere göre, son birkaç yıldır Netanyahu'nun dijital ekibinin bir parçası olarak çalışan Naftali, İsrail'in hastaneyi vurduğunu belirten haberi de yanlışlıkla paylaştığını iddia etti.
Yedi ABD'li milletvekili, 'derhal ateşkes' veya 'İsrail ve Gazze'deki sivillere yönelik tehditleri durduracak şekilde tüm düşmanlıkların geçici olarak durdurulması' çağrısında bulundu. Temsilciler Pramila Jayapal, Greg Casar, Barbara Lee, Jim McGovern, Joaquin Castro, Veronia Escobar ve Jesus Chuy Garcia, bu anın 'ahlaki netlik' gerektirdiğini belirterek, çağrılarının 'İsrail toplumun korunmasına yönelik destek eksikliği olarak algılanmaması gerektiğini' vurguladı.
BM Genel Sekreteri António Guterres, İsrail'in hastane saldırısı ile ilgili Gazze'deki bir hastaneye düzenlenen saldırıda yüzlerce Filistinli sivilin öldürülmesinden dehşete düştüğünü ve bunu şiddetle kındığımı söyledi. Gutarres sosyal medya hesabından yapığı paylaşımda 'Kalbim kurbanların aileleriyle birlikte. Hastaneler ve sağlık personeli uluslararası insancıl hukuk kapsamında korunmaktadır' ifadesine yer verdi.
İsrail basını skandal bir analize ev sahipliği yaptı. Jerusalem Post gazetesinde Seth J. Frantzman tarafından kaleme alınan analizde, İran'ın Gazze'deki hastanede saldırısını ABD ve İsrail karşıtı propaganda için kullandığını yazdı. Frantzman, Türkiye, Irak, Lübnan ve İran gibi ülkelerde hastane saldırısının ardından patlak veren büyük protestoların hızlı bir şekilde organize edildiğini öne sürdü sürdü.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in hastane saldırısına ilişkin açıklama geldi. Biden, 'Büyük öfke ve üzüntü duyuyorum' dedi. Biden'ın ulusal güvenlik ekibine saldırı hakkında bilgi toplamaya devam etmesi talimatını verdiği belirtildi.