BM: TARAFLARIN ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUKA SAYGI DUYMASI ZORUNLULUK

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, ABD’nin BM Güvenlik Konseyi’nde Gazze Şeridi’ne insani yardım sağlanması için İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda insani ateşkes çağrısında bulunan karar tasarısını veto etmesinin ardından konuştu. Griffiths, ne olursa olsun savaşın kuralları olduğunu vurgulayarak, “Silahlı çatışmanın tüm tarafları sivilleri ve sivil nesneleri korumalı ve onları herhangi bir saldırıdan korumak için sürekli özen göstermelidir. Bunu hemen hemen her çatışmada tartıştık, bu da farklı değil” dedi.

Uluslararası hukukun, yaralıların ve hastaların ihtiyaç duydukları tıbbi bakımı almasını sağlamak için tıbbi personele ve tesislere özel korumalar sağladığını vurgulayan Griffiths, “7 Ekim'deki olaylardan sonra olay yerine gelen ilk liderlerden birinin sevgili dostumuz ve DSÖ liderimiz Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus olması tesadüf değildi” dedi.



Griffiths, "Tarafların uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine saygı duyması zorunludur ve bu bizim ortak sorumluluğumuzdur çünkü hepimiz bu işin içindeyiz" ifadelerini kullandı.