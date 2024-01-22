NYT: Üst düzey ABD'li yetkili rehine anlaşması için Mısır'a geldi

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times Beyaz Saray'ın rehine anlaşması için bir kez daha devrede olduğunu yazdı. Söz konusu habere göre, ABD başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu koordinatörü Brett McGurk, Kahire'ye giderek Mısır Genel İstihbarat Teşkilatı şefi Abbas Kamel ile görüşmeye hazırlanıyor.





İkili, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara ara verilmesi karşılığında rehinelerin serbest bırakılması yönünde olası bir anlaşmayı görüşecek.





McGurk ayrıca Katar başbakanı Muhammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani ile görüşmek üzere Doha'ya gidecek.