×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrail basını Türkiye'nin hamlesini yazdı! Netanyahu Hamas kararını dünyaya duyurdu

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Gazze#Hamas
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrail basını Türkiyenin hamlesini yazdı Netanyahu Hamas kararını dünyaya duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2024 08:29

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... İsrail basını Türkiye'nin Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlandığını yazdı. Bu adımı 'stratejik hamle' olarak nitelendiren Jerusalem Post, 'Yaptırımlar arasında İsrail'in Türkiye'nin ihracat ülkeleri listesinden çıkarılması da yer alıyor' dedi. İsrail başbakanı Netanyahu Hamas kararını dünyaya duyururken İran'dan ültimatom gibi bir açıklama geldi.

Haberin Devamı

İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

NYT: Üst düzey ABD'li yetkili rehine anlaşması için Mısır'a geldi

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times Beyaz Saray'ın rehine anlaşması için bir kez daha devrede olduğunu yazdı. Söz konusu habere göre, ABD başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu koordinatörü Brett McGurk, Kahire'ye giderek Mısır Genel İstihbarat Teşkilatı şefi Abbas Kamel ile görüşmeye hazırlanıyor.


İkili, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara ara verilmesi karşılığında rehinelerin serbest bırakılması yönünde olası bir anlaşmayı görüşecek.


McGurk ayrıca Katar başbakanı Muhammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani ile görüşmek üzere Doha'ya gidecek.

 

İran: Hata yaparsanız füzelerimizi İsrail'e doğrulturuz

İran Meclis Başkanı Muhammed Bagher Galibaf'tan ültimatom gibi bir açıklama geldi. Galibaf 'Eğer bir hata yaparsanız İslam Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e nişan almak için füzelerinin açısını değiştirecek' dedi.

İsrail basını: Türkiye Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor

İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesi Türkiye'nin Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlandığını yazdı.


Haberde 'Yaptırımlar arasında İsrail'in Türkiye'nin ihracat ülkeleri listesinden çıkarılması da yer alıyor' denildi.


Bu adımı 'stratejik hamle' olarak nitelendiren gazete 'Bu ekonomik karar, Erdoğan'ın Hamas'a açık destek ve İsrail'in savaş suçları suçlamalarıyla birlikte İsrail karşıtı güçlü söyleminin ardından geldi' dedi.


Söz konusu haberde 'Bu karar, Türkiye'nin ticareti desteklemeyi bırakacağı ve İsrail ile faaliyet gösteren işletmelere verdiği desteği geri çekeceği anlamına geliyor. Ayrıca Türk işletme sahiplerine İsrail ile ticaret yapmayı tercih etmeleri halinde devlet yardımı sağlanmayacağına dair açık bir mesaj da veriliyor' ifadelerine yer verildi.

Netanyahu: Hamas'ın rehine anlaşması yönündeki 'açık' taleplerini reddediyoruz
Netanyahu: Hamasın rehine anlaşması yönündeki açık taleplerini reddediyoruz

İsrail başbakanı Netanyahu Pazar gecesi yaptığı açıklamada, İsrail'in, Hamas'ın Gazze'de kalan rehinelerin serbest bırakılması karşılığında IDF'nin Gazze'deki askeri harekâtına son vermesi yönündeki talebini "tamamen" reddettiğini söyledi.


Netanyahu, "Mücadeleyi tüm cephelerde ve tüm sektörlerde sürdürüyoruz" dedi.


İsrail'in esirleri geri getirmek için çalışmaya devam edeceğini belirten Netanyahu, "Bunu kabul etseydik askerlerimiz boşuna ölmüş olurdu" dedi.

IDF: Lübnan'dan ateşlenen 3 füze İsrail'in kuzeyindeki açık alanlara düştü

İsrail Savunma Kuvvetleri, bu gece Güney Lübnan'dan ateşlenen üç füzenin, İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesine yakın birkaç yüz kişilik bir topluluk olan Shomera'nın moshav yakınındaki açık, ıssız alanlara düştüğünü söyledi.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineNYT: Üst düzey ABD'li yetkili rehine anlaşması için Mısır'a geldi
timelineİran: Hata yaparsanız füzelerimizi İsrail'e doğrulturuz
timelineİsrail basını: Türkiye Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
timelineNetanyahu: Hamas'ın rehine anlaşması yönündeki 'açık' taleplerini reddediyoruz
timelineIDF: Lübnan'dan ateşlenen 3 füze İsrail'in kuzeyindeki açık alanlara düştü

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Gazze#Hamas

BAKMADAN GEÇME!