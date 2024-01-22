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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times Beyaz Saray'ın rehine anlaşması için bir kez daha devrede olduğunu yazdı. Söz konusu habere göre, ABD başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu koordinatörü Brett McGurk, Kahire'ye giderek Mısır Genel İstihbarat Teşkilatı şefi Abbas Kamel ile görüşmeye hazırlanıyor.
İkili, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara ara verilmesi karşılığında rehinelerin serbest bırakılması yönünde olası bir anlaşmayı görüşecek.
McGurk ayrıca Katar başbakanı Muhammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani ile görüşmek üzere Doha'ya gidecek.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bagher Galibaf'tan ültimatom gibi bir açıklama geldi. Galibaf 'Eğer bir hata yaparsanız İslam Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e nişan almak için füzelerinin açısını değiştirecek' dedi.
İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesi Türkiye'nin Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlandığını yazdı.
Haberde 'Yaptırımlar arasında İsrail'in Türkiye'nin ihracat ülkeleri listesinden çıkarılması da yer alıyor' denildi.
Bu adımı 'stratejik hamle' olarak nitelendiren gazete 'Bu ekonomik karar, Erdoğan'ın Hamas'a açık destek ve İsrail'in savaş suçları suçlamalarıyla birlikte İsrail karşıtı güçlü söyleminin ardından geldi' dedi.
Söz konusu haberde 'Bu karar, Türkiye'nin ticareti desteklemeyi bırakacağı ve İsrail ile faaliyet gösteren işletmelere verdiği desteği geri çekeceği anlamına geliyor. Ayrıca Türk işletme sahiplerine İsrail ile ticaret yapmayı tercih etmeleri halinde devlet yardımı sağlanmayacağına dair açık bir mesaj da veriliyor' ifadelerine yer verildi.
İsrail başbakanı Netanyahu Pazar gecesi yaptığı açıklamada, İsrail'in, Hamas'ın Gazze'de kalan rehinelerin serbest bırakılması karşılığında IDF'nin Gazze'deki askeri harekâtına son vermesi yönündeki talebini "tamamen" reddettiğini söyledi.
Netanyahu, "Mücadeleyi tüm cephelerde ve tüm sektörlerde sürdürüyoruz" dedi.
İsrail'in esirleri geri getirmek için çalışmaya devam edeceğini belirten Netanyahu, "Bunu kabul etseydik askerlerimiz boşuna ölmüş olurdu" dedi.
İsrail Savunma Kuvvetleri, bu gece Güney Lübnan'dan ateşlenen üç füzenin, İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesine yakın birkaç yüz kişilik bir topluluk olan Shomera'nın moshav yakınındaki açık, ıssız alanlara düştüğünü söyledi.