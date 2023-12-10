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Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Fransız savaş gemisi iki drone'u düşürdü! İsrail skandala doymuyor: Görüntüler dünyada infial yarattı

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#İsrail#Hamas#Dünya
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Fransız savaş gemisi iki droneu düşürdü İsrail skandala doymuyor: Görüntüler dünyada infial yarattı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2023 11:17

İsrail saldırılarının hedefi olan Gazze'den skandal görüntüler gelmeye devam ediyor. İsrail ordusunun Filistinlileri tutukladığı anlara ait görüntüler dünyada infial yarattı. Kızıldeniz'de bulunan Fransız savaş gemisi ise 2 drone'un hedefi oldu. Yapılan resmi açıklamada savaş gemisinin ateş açarak drone'ları düşürdüğü bilgisine yer verildi.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

İsrail jetleri Lübnan'ın güneyindeki bölgeleri hedef aldı

İsrail jetleri, Yaroun, Rmish ve Aita al-Shaab yakınları da dahil olmak üzere güney Lübnan'daki kasabaların etrafındaki bölgeleri hedef aldı. Pazar sabahı gerçekleşen saldırılar, Hizbullah'ın dün Lübnan'ın güney sınırına yakın İsrail bölgelerine 10 operasyon düzenlediğini açıklamasının ardından geldi.

Katar, İsrail-Hamas ateşkesini yenileme çabalarının 'devam ettiğini' söyledi

Katar başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Sani, Doha Forumu'nda yaptığı konuşmada ateşkes sağlanması için çalışmaya devam ettiklerini duyurdu. Al Sani  'Katar devleti olarak ortaklarımızla birlikte çabalarımız devam ediyor. Vazgeçmeyeceğiz. Bombardımanın devam etmesi bizim için sadece bu pencereyi daraltıyor' dedi.

İsrail skandal uygulamaya devam ediyor
İsrail skandal uygulamaya devam ediyor

İsrail Gazze'deki insanlık dışı tutumuna devam ediyor. Dün gelen görüntülerin ardından bugün de IDF'nin Filistinlileri tutukladığı anlara ait görüntüler geldi.


Bu sabah yayınlanan fotoğrafların Gazze'nin kuzeyindeki Cebeliye'den geldiği açıklandı. IDF, birliklere teslim olan herkesi Hamas'la potansiyel bağlantılar açısından sorgulayacağını söyleyerek adeta bu görüntüleri savundu. Dünyanın dört bir yanından görüntülere tepki yağdı.


IDF'ye göre, son günlerde gözaltına alınanlar arasında orduya istihbarat sağlayan Hamas görevlileri de var.

BM Genel Sekreteri: Güvenlik Konseyi'nin insani ateşkes konusunda karar verememesi ona olan güveni zedeliyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de insani ateşkes konusunda bir karara varamamasının konseyin otoritesini ve ona olan güvenini zedelediğini söyledi.

IDF, gece boyunca 250 Hamas hedefini vurduğunu açıkladı
IDF, gece boyunca 250 Hamas hedefini vurduğunu açıkladı

IDF, askerlerin sahadaki militanlarla çatışmaya devam etmesi nedeniyle geçtiğimiz gün Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık 250 Hamas hedefine saldırı düzenlediğini açıkladı. İsrail basını gece boyunca yapılan saldırıların Han Yunus'taki bir Hamas yerleşkesinin ve bölgedeki çok sayıda tüneli hedef aldığını yazdı.

Fransa, Kızıldeniz'deki savaş gemisinin Husilerin elindeki limandan fırlatılan 2 İHA'yı düşürdüğünü açıkladı
Fransa, Kızıldenizdeki savaş gemisinin Husilerin elindeki limandan fırlatılan 2 İHAyı düşürdüğünü açıkladı

ABD savaş gemisinin ardından Fransız savaş gemisi de drone'ların hedefi oldu. Fransız donanması, Kızıldeniz'deki Languedoc firkateyninin Cumartesi gecesi Husi isyancıların elindeki bir Yemen liman kentinden "doğrudan kendisine doğru" gelen iki insansız hava aracını düşürdüğünü söyledi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineİsrail jetleri Lübnan'ın güneyindeki bölgeleri hedef aldı
timelineKatar, İsrail-Hamas ateşkesini yenileme çabalarının 'devam ettiğini' söyledi
timelineİsrail skandal uygulamaya devam ediyor
timelineBM Genel Sekreteri: Güvenlik Konseyi'nin insani ateşkes konusunda karar verememesi ona olan güveni zedeliyor
timelineIDF, gece boyunca 250 Hamas hedefini vurduğunu açıkladı
timelineFransa, Kızıldeniz'deki savaş gemisinin Husilerin elindeki limandan fırlatılan 2 İHA'yı düşürdüğünü açıkladı
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#İsrail#Hamas#Dünya

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