Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Fransız savaş gemisi iki drone'u düşürdü! İsrail skandala doymuyor: Görüntüler dünyada infial yarattı

Katar, İsrail-Hamas ateşkesini yenileme çabalarının 'devam ettiğini' söyledi

Katar başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Sani, Doha Forumu'nda yaptığı konuşmada ateşkes sağlanması için çalışmaya devam ettiklerini duyurdu. Al Sani 'Katar devleti olarak ortaklarımızla birlikte çabalarımız devam ediyor. Vazgeçmeyeceğiz. Bombardımanın devam etmesi bizim için sadece bu pencereyi daraltıyor' dedi.