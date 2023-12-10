Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Fransız savaş gemisi iki drone'u düşürdü! İsrail skandala doymuyor: Görüntüler dünyada infial yarattı

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
İsrail jetleri, Yaroun, Rmish ve Aita al-Shaab yakınları da dahil olmak üzere güney Lübnan'daki kasabaların etrafındaki bölgeleri hedef aldı. Pazar sabahı gerçekleşen saldırılar, Hizbullah'ın dün Lübnan'ın güney sınırına yakın İsrail bölgelerine 10 operasyon düzenlediğini açıklamasının ardından geldi.
Katar başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Sani, Doha Forumu'nda yaptığı konuşmada ateşkes sağlanması için çalışmaya devam ettiklerini duyurdu. Al Sani 'Katar devleti olarak ortaklarımızla birlikte çabalarımız devam ediyor. Vazgeçmeyeceğiz. Bombardımanın devam etmesi bizim için sadece bu pencereyi daraltıyor' dedi.
İsrail Gazze'deki insanlık dışı tutumuna devam ediyor. Dün gelen görüntülerin ardından bugün de IDF'nin Filistinlileri tutukladığı anlara ait görüntüler geldi.
Bu sabah yayınlanan fotoğrafların Gazze'nin kuzeyindeki Cebeliye'den geldiği açıklandı. IDF, birliklere teslim olan herkesi Hamas'la potansiyel bağlantılar açısından sorgulayacağını söyleyerek adeta bu görüntüleri savundu. Dünyanın dört bir yanından görüntülere tepki yağdı.
IDF'ye göre, son günlerde gözaltına alınanlar arasında orduya istihbarat sağlayan Hamas görevlileri de var.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de insani ateşkes konusunda bir karara varamamasının konseyin otoritesini ve ona olan güvenini zedelediğini söyledi.
IDF, askerlerin sahadaki militanlarla çatışmaya devam etmesi nedeniyle geçtiğimiz gün Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık 250 Hamas hedefine saldırı düzenlediğini açıkladı. İsrail basını gece boyunca yapılan saldırıların Han Yunus'taki bir Hamas yerleşkesinin ve bölgedeki çok sayıda tüneli hedef aldığını yazdı.
ABD savaş gemisinin ardından Fransız savaş gemisi de drone'ların hedefi oldu. Fransız donanması, Kızıldeniz'deki Languedoc firkateyninin Cumartesi gecesi Husi isyancıların elindeki bir Yemen liman kentinden "doğrudan kendisine doğru" gelen iki insansız hava aracını düşürdüğünü söyledi.