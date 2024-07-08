Son dakika... Gece yarısı başladı: İsrail'den Gazze'ye yeni operasyon: Tanklar şehir merkezine kadar girdi

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İngiltere'de yayımlanan The Lancet dergisinde, Rasha Khatib, Martin McKee ve Salim Yusuf imzasıyla "Gazze'de ölü sayımı: Zor ancak gerekli" başlığıyla makale yayımlandı.
Gazze'de 19 Haziran itibarıyla hayatını kaybedenlerin sayısının 37 bin 396 olduğu belirtilen makalede, bölgedeki yıkım nedeniyle Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının veri toplamasının zor olduğu vurgulandı.
Bakanlığın, ölü sayısı ile kimliği belirlenen ölü sayılarını ayrı açıkladığına işaret edilen makalede, Gazze'de hayatını kaybedenlerin yaklaşık yüzde 30'unun kimliğinin belirlenemediğinin altı çizildi.
Makalede, Orta Doğu'daki hava saldırılarını izleyen ve arşivleyen sivil toplum kuruluşu Airwars'ın, hava saldırılarının bazı kimliği belirlenebilir kurbanların isimlerinin bakanlık listelerinde yer almadığını ortaya çıkardığı da ifade edildi.
Gazze'deki binaların yüzde 35'inin yıkıldığına yönelik verilere de değinilen açıklamada, hala enkaz altında olan cenaze sayısının 10 binden fazla olduğu vurgulandı.
Savaşların, sadece şiddet olaylarına değil sağlık sorunlarına da neden olduğuna dikkat çekilen makalede, savaşlar sona erse dahi ardından gelen yıllarda etkilerinin görüldüğü belirtildi.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), gece yarısı Gazze'nin Tel el-Hava semtinde yeni bir operasyon başlattığını duyurdu. Ordu'dan yapılan açıklamada bölgeden gelen istihbarat doğrultusunda Hamas'a ait önemli bir tünel altyapısı bulunduğu öne sürüldü.
Yapılan açıklamada, operasyonun başlangıcında sivilleri uyarıldığı ve Filistinlilerin bölgeyi terk edebilmeleri için insani koridor açılacağı belirtildi.
Fİlistin medyasına göre, Gazze halkı savaşın başından beri yaşanan en ağır çatışmalardan birine şahit olduklarını söylüyor. Kent sakinleri İsrail tanlarının kent merkezinde olduğunu belirtiyor.Al Jazeera, ise bombardıman altında kalan onlarca aile evlerinde mahsur kaldığını yazdı.
Israeli shelling targets the vicinity of the Bank of Palestine in Gaza City. pic.twitter.com/poCLWMZbzo— Quds News Network (@QudsNen) July 8, 2024
Ülkede dün ikinci turu yapılan erken genel seçimde, solcu 4 partinin oluşturduğu ve 178 milletvekili ile mecliste en fazla sandalye sayısına sahip ittifak olan Yeni Halk Cephesi'nin en büyük partisi Boyun Eğmeyen Fransa’nın (LFI) lideri Melenchon, seçim galibiyetinin ardından yaptığı konuşmada, hükümet kurmaya hazır oldukları sinyalini vererek, "Yeni Halk Cephesi'nden bir başbakanımız olacak." dedi.
Hükümet olarak ulusal ve uluslararası anlamda "çok sayıda şeye kararname ile" karar verebileceklerini belirten Melenchon, kampanya sürecindeki "Filistin devletini tanıma" sözünü bir kez daha dile getirerek, bu kapsamda yapacakları işler arasında "en hızlı şekilde" Filistin devletini tanımanın yer alacağını söyledi.
İsrail askeri araçları da yoğun ateş eşliğinde Tel el-Hava ve Rimal mahalleleri ile Sanayi bölgesi eteklerine girdi. Bölgedeki binlerce Filistinli, yoğun saldırlar nedeniyle kuzeye doğru kaçmaya başladı. İsrail savaş uçakları ve topçuları gece boyu Gazze kent merkezinin doğu, batı ve orta bölgelerini saatler boyunca ağır bombalarla hedef aldı. Saldırılar nedeniyle bölgede onlarca ölü ve yaralı olduğu aktarıldı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze şehrinin doğusundaki Derac, Tuffah ve Eski Şehir gibi çok sayıda bölgeyi yoğun şekilde bombaladı.
Görgü tanıkları, Gazze kentini sarsan şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu, patlamanın etkilerinin Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerinde de hissedildiğini aktardı.
Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in Gazze kentinin doğusundaki bölgelere dün gerçekleştirdiği saldırılarda onlarca Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Ülkedeki hükümet karşıtı grupların çağrısı üzerine 7 Ekim'deki olaylarla Gazze'ye saldırıların başlamasının üzerinden geçen 9 ayın ardından "direniş günü" sloganıyla düzenlenen gösterilerde Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümeti protesto edildi.
Başkent Tel Aviv, Hayfa, Batı Kudüs ve diğer kentlerde göstericiler, sabah saatlerinden itibaren bazı yolları ve kavşakları trafiğe kapattı. İsrail polisi, yolu açmak için bazı noktalarda göstericilere güç kullanarak müdahale etti.
Akşam saatlerinde Batı Kudüs'te yaklaşık bin kişilik grup Meclis yakınlarındaki Sacher Park'ta toplanarak buradan Netanyahu'nun evine doğru yürümek istedi. İsrail polisi göstericilerin ilerleyeceği rotada demir bariyerle konuşlanarak yolu kapattı.
İsrail bayrağı taşıyan göstericiler, Gazze'deki İsrailli esirlerin getirilmesi için ateşkes anlaşması çağrısı yaparak "Onları geri getirin" sloganları attı. Netanyahu ve hükümetini eleştiren pankart, afiş, döviz taşıyan İsrailliler, Batı Kudüs'ün sokaklarında hükümetin istifası ve erken seçim çağrılarıyla ilerledi. İsrail polisi, çevrede atlı birlikler ve TOMA ile önlem aldı.
Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde toplanan binlerce kişilik grup, Netanyahu hükümetini protesto etti. Göstericiler slogan ve konuşmalarıyla Netanyahu hükümetini Gazze Şeridindeki esirlerin getirilmesine kayıtsız kalmakla eleştirdi.
Hamas ve İsrail arasında, Gazze'de bir ateşkes ve karşılıklı esir takasına ilişkin müzakerelerde ilerleme kaydedildiği aktarılırken İsrail Başbakanlığı Basın Ofisi, olası bir anlaşmada temel şart olarak talep ettiği maddeleri açıkladı.
Netanyahu, birinci talep olarak "hedeflerine ulaşana kadar İsrail'in Gazze'ye yeniden saldırabilme hakkını elinde tutma" şartını duyurdu.
Ayrıca Mısır'dan Gazze'ye "silah kaçırılmasına" ve binlerce silahlı Hamas mensubunun Gazze'nin kuzeyine dönmesine izin verilmeyeceği aktarıldı.
Olası bir anlaşmada, Gazze'den serbest bırakılacak İsrailli esirlerin sayısının en yüksek rakama çıkartılmasının sağlanması istendi.
Açıklamada, İsrail'in kabul ettiği ve ABD Başkanı Joe Biden'ın memnuniyetle karşıladığı planın, İsrail'in "savaştaki hedeflerini gölgelemeyeceği" belirtildi.