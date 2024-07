Son dakika... Gece yarısı başladı: İsrail'den Gazze'ye yeni operasyon: Tanklar şehir merkezine kadar girdi

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), gece yarısı Gazze'nin Tel el-Hava semtinde yeni bir operasyon başlattığını duyurdu. Ordu'dan yapılan açıklamada bölgeden gelen istihbarat doğrultusunda Hamas'a ait önemli bir tünel altyapısı bulunduğu öne sürüldü.



Yapılan açıklamada, operasyonun başlangıcında sivilleri uyarıldığı ve Filistinlilerin bölgeyi terk edebilmeleri için insani koridor açılacağı belirtildi.



Fİlistin medyasına göre, Gazze halkı savaşın başından beri yaşanan en ağır çatışmalardan birine şahit olduklarını söylüyor. Kent sakinleri İsrail tanlarının kent merkezinde olduğunu belirtiyor.Al Jazeera, ise bombardıman altında kalan onlarca aile evlerinde mahsur kaldığını yazdı.





