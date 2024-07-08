Son dakika... Gece yarısı başladı: İsrail'den Gazze'ye yeni operasyon: Tanklar şehir merkezine kadar girdi

Uzmanlara göre, Gazze'de gerçek ölü sayısı 186 binden fazla olabilir

İngiltere'de yayımlanan The Lancet dergisinde, Rasha Khatib, Martin McKee ve Salim Yusuf imzasıyla "Gazze'de ölü sayımı: Zor ancak gerekli" başlığıyla makale yayımlandı.



Gazze'de 19 Haziran itibarıyla hayatını kaybedenlerin sayısının 37 bin 396 olduğu belirtilen makalede, bölgedeki yıkım nedeniyle Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının veri toplamasının zor olduğu vurgulandı.



Bakanlığın, ölü sayısı ile kimliği belirlenen ölü sayılarını ayrı açıkladığına işaret edilen makalede, Gazze'de hayatını kaybedenlerin yaklaşık yüzde 30'unun kimliğinin belirlenemediğinin altı çizildi.



Makalede, Orta Doğu'daki hava saldırılarını izleyen ve arşivleyen sivil toplum kuruluşu Airwars'ın, hava saldırılarının bazı kimliği belirlenebilir kurbanların isimlerinin bakanlık listelerinde yer almadığını ortaya çıkardığı da ifade edildi.



Gazze'deki binaların yüzde 35'inin yıkıldığına yönelik verilere de değinilen açıklamada, hala enkaz altında olan cenaze sayısının 10 binden fazla olduğu vurgulandı.



Savaşların, sadece şiddet olaylarına değil sağlık sorunlarına da neden olduğuna dikkat çekilen makalede, savaşlar sona erse dahi ardından gelen yıllarda etkilerinin görüldüğü belirtildi.