Son dakika... Gazze'de ateşkes artık kapıda! İsrail hazırlıklara başladı: 'ABD ile anlaşma yapıldı' iddiası

ABD ve İsrail Gazze'de işbirliği yapacak

İsrail'in Kanal 14 televizyonunun haberinde, "savaşın başlangıcından bu yana ilk kez İsrail ve Amerikalıların Gazze Şeridi'nde işbirliği yapacak gibi göründüğü" ifade edildi.Haberde, ABD yönetiminin İsrail'e ilettiği talep üzerine, ABD ve İsrail güçlerinin, Filistinlilerin evlerine dönmesine hazırlık amacıyla, İsrail tarafından atılan patlamamış bombaları Gazze Şeridi'nin kuzeyinden temizlemek için deneme amaçlı bir operasyon düzenleyeceği iddia edildi.



Televizyonun haberinde, ABD'nin amacının, kuzeye dönen Gazzelilerin beklenmedik patlamalardan zarar görmemesi, İsrail'in hedefinin ise Hamas'ın patlayıcıları toplamasının önüne geçmek ve bunları bir araya getirerek bomba yapmasını engellemek" olduğu belirtildi.Haberde, Hamas ile varılacak ateşkes ve esir değişimi anlaşması kapsamında Gazzelilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönüşünün, uluslararası bir güç tarafından Netzarim ekseninde denetimler yoluyla gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.