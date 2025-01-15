Son dakika... Gazze'de ateşkes artık kapıda! İsrail hazırlıklara başladı: 'ABD ile anlaşma yapıldı' iddiası

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Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına son şeklinin verilmesi için Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda Hamas ile İsrail arasında yürütülen dolaylı müzakereler yoğun şekilde devam ediyor.Hamas, müzakerelerin devam ettiği Katar'ın başkenti Doha'da, Gazze'de ateşkes ve esir değişimi konusunda beklenen anlaşmanın son aşamasına varıldığını duyurmuştu.
Katar Dışişleri Bakanlığı da Gazze'de anlaşmayı duyurmaya "en yakın noktada" olduklarını açıklamıştı.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Yermuk semtinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Farabi Okulunu bombaladı. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nın güneyini vurdu.Saldırıda 6 kişi hayatını kaybettiği, 7 kişi yaralandı.
Times of Israel'in haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Trump'ın Ortadoğu temsilcisi Steve Witkoff arasında hafta sonu gerçekleşen "gergin" toplantı ateşkes müzakerelerinde bir dönüm noktası oldu. Gazeteye konuşan iki Arap yetkili Trump'ın üst düzey yardımcısının tek bir görüşmede eski Başkan Joe Biden'ın tüm yıl boyunca yaptığından daha fazlasını yaptığını vurguladılar. İsmi açıklanmayan yetkililere göre, Witkoff, Netanyahu'yu kilit konularda taviz vermeye ikna etti.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin güneyindeki Bereket Caddesi'nde Şahin ailesinin evini hedef alması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine bağlı En-Nasr Mahallesi'nde Şaat ailesinin evini bombalaması sonucu da bir kadın ve dört çocuk yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail'in Kanal 14 televizyonunun haberinde, "savaşın başlangıcından bu yana ilk kez İsrail ve Amerikalıların Gazze Şeridi'nde işbirliği yapacak gibi göründüğü" ifade edildi.Haberde, ABD yönetiminin İsrail'e ilettiği talep üzerine, ABD ve İsrail güçlerinin, Filistinlilerin evlerine dönmesine hazırlık amacıyla, İsrail tarafından atılan patlamamış bombaları Gazze Şeridi'nin kuzeyinden temizlemek için deneme amaçlı bir operasyon düzenleyeceği iddia edildi.
Televizyonun haberinde, ABD'nin amacının, kuzeye dönen Gazzelilerin beklenmedik patlamalardan zarar görmemesi, İsrail'in hedefinin ise Hamas'ın patlayıcıları toplamasının önüne geçmek ve bunları bir araya getirerek bomba yapmasını engellemek" olduğu belirtildi.Haberde, Hamas ile varılacak ateşkes ve esir değişimi anlaşması kapsamında Gazzelilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönüşünün, uluslararası bir güç tarafından Netzarim ekseninde denetimler yoluyla gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail Ordusu Güney Komutanlığında Gazze'den kademeli çekilmeye ilişkin hazırlıklar için son 24 saat içinde durum değerlendirmesi gerçekleştirildiği belirtildi.Haberde, Güney Komutanlığındaki durum değerlendirmesiyle ordunun Gazze'nin kuzeyi ile güneyi arasındaki Netzarim Koridoru ve Gazze-Mısır arasındaki Philadelphi Koridoru'ndan kademeli olarak çekilmesinin planlandığı kaydedildi.
KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun Philadelphi Koridoru'ndan çekilmesine ilişkin İsrail, Mısır ve ABDli güvenlik yetkilileri arasında pazartesi günü koordinasyon sağlandığı ifade edildi.İsrail güçlerinin Hamas ile anlaşma imzalandıktan sonraki ilk birkaç gün içinde Philadelphi Koridoru'ndan çekileceği belirtilen haberde, Gazze'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru'nda oluşturduğu altyapıyı dağıtmasının ise bir haftayı bulabileceği öne sürüldü.Öte yandan haberde, İsrail ordusunun çekilmesine ilişkin İsrail hükümetinden henüz bir talimat gelmediği de vurgulandı.Gazze Şeridi sınırı boyunca bir "tampon bölge" kurmaya hazırlandığı anlatılan haberde, İsrail ordusunun, İsrail ile Gazze Şeridi sınırı boyunca bir kilometreden daha geniş bir alandaki tüm binaları yıktığı kaydedildi.
The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrailliler Tel Aviv ve Batı Kudüs'te birbirine zıt taleplerle protesto gösterisi düzenledi.Gazze'de ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin olumlu gelişmelerin yaşanmasının ardından çok sayıda İsrailli, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binası çevresinde bir araya geldi.Muhtemel anlaşmanın bir an önce sağlanmasını talep eden göstericiler, İsrailli esirlerin fotoğrafları ve onların serbest bırakılmalarını sağlayacak anlaşmanın açıklanması çağrısında bulunan dövizler taşıdı.
Öte yandan Batı Kudüs'te ise aşırı sağcı İsrailliler, İsrail ile Hamas arasında ABD, Mısır ve Katar arabuluculuğunda süren müzakereleri protesto etmek için toplandı. Aşırı sağcı İsrailliler, toplandıkları meydanda trafiğin çift yönlü olarak aksamasına sebep oldu.Gazze'de ateşkes ve esir değişimi anlaşması yapılmasına karşı çıkan aşırı sağcı İsrailliler, daha önce ateşkesten yana olmadığını söyleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya devam eden müzakereler sebebiyle tepki gösterdi.