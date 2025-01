Son dakika... Gazze'de ateşkes artık kapıda! İsrail hazırlıklara başladı: 'ABD ile anlaşma yapıldı' iddiası

Tel Aviv'de ateşkes gösterisi

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrailliler Tel Aviv ve Batı Kudüs'te birbirine zıt taleplerle protesto gösterisi düzenledi.Gazze'de ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin olumlu gelişmelerin yaşanmasının ardından çok sayıda İsrailli, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binası çevresinde bir araya geldi.Muhtemel anlaşmanın bir an önce sağlanmasını talep eden göstericiler, İsrailli esirlerin fotoğrafları ve onların serbest bırakılmalarını sağlayacak anlaşmanın açıklanması çağrısında bulunan dövizler taşıdı.



Öte yandan Batı Kudüs'te ise aşırı sağcı İsrailliler, İsrail ile Hamas arasında ABD, Mısır ve Katar arabuluculuğunda süren müzakereleri protesto etmek için toplandı. Aşırı sağcı İsrailliler, toplandıkları meydanda trafiğin çift yönlü olarak aksamasına sebep oldu.Gazze'de ateşkes ve esir değişimi anlaşması yapılmasına karşı çıkan aşırı sağcı İsrailliler, daha önce ateşkesten yana olmadığını söyleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya devam eden müzakereler sebebiyle tepki gösterdi.