Son dakika... Dünyayı ayağa kaldıran görüntü: IDF'den insan kalkanı! İsrail 3. aşamaya hazırlanıyor...

İsrail güçleri Cenin kentine düzenledikleri baskın sırasında yaralı bir Filistinliyi askeri aracın kaputuna bağlayarak canlı kalkan olarak kullandı. Dün ortaya çıkan görüntülerde isminin Mujahed Azmi olduğu öğrenilen Filistinlinin askeri araca bağlandığı görülüyor. Ailesi Azmi'nin İsrail saldırısı sırasında yaralandığını ve İsrail askerlerinin tedavi edilmesine izin vermeden tutuklandığını açıkladı.



Dün akşam ortaya çıkan görüntüye tepki yağarken IDF açıklama yapmak zorunda kaldı. Ordudan yapılan açıklamada "olayın İsrail ordusunun değerlerine uymadığı" belirtildi ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı açıklandı.



IDF Mujahed Azmi'nin tedavi için hastaneye nakledildiğini öne sürerken Birleşmiş Milletler'in Özel Raportörü Francesca Albanese, olayı "insan kalkanının uygulanmasının" bir örneği olarak gösterdi.



ABC News canlı kalkanların kullanılmasının uluslararası hukuk tarafından yasaklandığını hatırlatırken Guardian gazetesi IDF'nin daha önce de canlı kalkan suçlamaları ile karşı karşıya kaldığını yazdı.





