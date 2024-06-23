Son dakika... Dünyayı ayağa kaldıran görüntü: IDF'den insan kalkanı! İsrail 3. aşamaya hazırlanıyor...

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Gazze'ye deniz yoluyla insani yardım ulaştırılması için ABD ordusu tarafından inşa edilen yüzen iskele, dalgalı deniz koşullarında beklenenden daha kırılgan olduğunu kanıtladı ve 230 milyon dolarlık projenin geleceği artık sorgulanır hale geldi. 17 Mayıs'ta faaliyete alınan iskele sadece 12 gün kullanılabildi, program beklentilerin çok gerisinde kaldı. Batı medyası ABD'nin iskeleyi kaldırmak için hazırlıklara başladığını yazsa da Tümgeneral Patrick Ryder iskele ile ilgili henüz bir karar alınmadığını duyurdu.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, Gazze'deki savaş ve Hizbullah'la artan gerilimler hakkında üst düzey ABD'li yetkililerle görüşmek üzere Washington'a gitti. The Times of Israel'e göre Gallant'ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve CIA Direktörü William Burns ile görüşmeler yapması bekleniyor.
Galant ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, görüşmelerin kilit noktasının İsrail'in Gazze savaşının "üçüncü aşamasına" geçişi olacağını ve bunun "çok önemli" olduğunu vurguladı.
Pentagon’dan ABD Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Tümgeneral Ryder adına yapılan açıklamada, “USS Dwight D. Eisenhower bugün ABD Merkez Komutanlığı sorumluluk alanından ayrıldı ve ABD'nin bölgesel caydırıcılık ve kuvvet koruma çabalarını desteklemek üzere 7 ayı aşkın bir süre görev yaptıktan sonra ülkesine dönmeden önce kısa bir süre ABD Avrupa Komutanlığı sorumluluk alanında kalacak. USS Theodore Roosevelt, Hint-Pasifik'teki planlı bir tatbikatın tamamlanmasının ardından, bölgesel istikrarı desteklemeye devam etmek, saldırganlığı caydırmak ve bölgedeki serbest ticaret akışını korumak üzere ABD Merkez Komutanlığı'nın sorumluluk alanına varacak” denildi.
Açıklamada, USS Dwight D. Eisenhower’ın Kızıldeniz, Babülmendep Boğazı ve Aden Körfezi’nde faaliyetlerde bulunduğu ifade edilerek, “Görevi sırasında USS Eisenhower, Kızıldeniz, Babülmendep Boğazı ve Aden Körfezi'nden geçen gemileri korumuş, İran destekli Husilerin yasadışı saldırılarına karşı masum denizcileri kurtarmış ve daha fazla saldırganlığın caydırılmasına yardımcı olmuştur. USS Roosevelt, önümüzdeki hafta ABD Merkez Komutanlığı sorumluluk alanına gitmek üzere Hint-Pasifik bölgesinden ayrılacak. Amerika Birleşik Devletleri, müttefik ve ortaklarıyla birlikte barış, istikrar ve caydırıcılığı güçlendirmek için Hint-Pasifik bölgesinde güçlü bir varlık göstermeye devam edecektir” denildi.
İsrail güçleri Cenin kentine düzenledikleri baskın sırasında yaralı bir Filistinliyi askeri aracın kaputuna bağlayarak canlı kalkan olarak kullandı. Dün ortaya çıkan görüntülerde isminin Mujahed Azmi olduğu öğrenilen Filistinlinin askeri araca bağlandığı görülüyor. Ailesi Azmi'nin İsrail saldırısı sırasında yaralandığını ve İsrail askerlerinin tedavi edilmesine izin vermeden tutuklandığını açıkladı.
Dün akşam ortaya çıkan görüntüye tepki yağarken IDF açıklama yapmak zorunda kaldı. Ordudan yapılan açıklamada "olayın İsrail ordusunun değerlerine uymadığı" belirtildi ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı açıklandı.
IDF Mujahed Azmi'nin tedavi için hastaneye nakledildiğini öne sürerken Birleşmiş Milletler'in Özel Raportörü Francesca Albanese, olayı "insan kalkanının uygulanmasının" bir örneği olarak gösterdi.
ABC News canlı kalkanların kullanılmasının uluslararası hukuk tarafından yasaklandığını hatırlatırken Guardian gazetesi IDF'nin daha önce de canlı kalkan suçlamaları ile karşı karşıya kaldığını yazdı.
JENIN: Israeli forces tied an injured Palestinian man to the hood of their vehicle, using him as a human shield during a raid in the Occupied West Bank city. pic.twitter.com/wht3rBVuhX— Hamdah Salhut (@hamdahsalhut) June 22, 2024
TEPKİ YAĞDI
BM'den Francesca Albanese sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "76 yıl önce doğmuş bir devletin uluslararası hukuku kelimenin tam anlamıyla tersine çevirmeyi başarması hayret verici" derken ABD Ulusal Savunma Üniversitesi'nden profesör David Des Roches ise İsrail ordusunun olaya karışan askerleri disipline etmemesi halinde, başkalarının da bu eylemleri aynı şeyi yapmak için bir ruhsat olarak görebileceğini söyledi.