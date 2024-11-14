Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri dünya gündeminde! ABD medyası: İsrail Trump'a hediye olarak ateşkes planı hazırladı

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ABD'li Washington Post gazetesinde yer alan bilgilere göre, İsrail başbakanı Netanyahu'nun yakın bir yardımcısı bu hafta Donald Trump ve Jared Kushner'e İsrail'in Lübnan'da bir ateşkes anlaşmasını ilerletmek için acele ettiğini ve yeni başkana' erken bir dış politika zaferi' sunmayı amaçladığını söyledi.
Netanyahu'nun stratejik işler bakanı Ron Dermer'in ABD temasları kapsamında Beyaz Saray'dan önce Trump'ı ziyaret etmesi Amerika'nın siyasi ağırlık merkezinin ne kadar hızlı değiştiğinin bir işareti. Dermer'ın toplantıları hakkında bilgi sahibi bir kaynak Washington Post gazetesinde yaptığı açıklamada "İsrail'in Trump'a bir şeyler hediye edeceğine dair bir anlayış var. Ocak ayında Lübnan konusunda bir gelişme olacak” dedi.
Washington Post, Donald Trump'ın seçim kampanyasında 'savaşları sona erdirme' sözü verdiğini hatırlatırken, ismi açıklanmayan kaynak ise Netanyahu'nun Biden'a sadakati olmadığını ve gözünü tamamen Trump'a diktiğini iddia etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Riyad ve Bakü'deki programlarından sonra uçakta gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. İsrail zulmüne karşı tek somut adım atan ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çeken Erdoğan açıklamasında, "İsrail mezalimine dünyada en güçlü tepkiyi veren, bu konuda ticaretin durdurulması dahil en somut adımı atan ülke hiç tartışmasız Türkiye’dir. Biz şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümeti olarak İsrail ile ilişkileri kesmiş durumdayız. Bizim şu anda İsrail’le bu noktada herhangi bir ilişkimiz yok. Bundan sonraki süreçte de bu ilişkileri geliştirmek için attığımız adım da yok." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları bugün dünya basınının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. NewsWeek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yer verdiği haberinde İsrail ile ilişkilerin kesilmesinin, Türkiye'nin Filistin davasına verdiği uzun vadeli desteğin bir parçası olduğunu belirtti ve "Türkiye, Filistinlilere ve komşu ülkelerdeki mültecilere yardım sağlamaya yönelik bölgesel çabalarda hem lojistik destek hem de siyasi savunuculuk sunarak kendisini kilit bir oyuncu olarak konumlandırdı" ifadelerini kullandı.
Middle East Eye, Türkiye'nin İsrail ile tüm ilişkilerini kestiğini belirttiği haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktaki açıklamalarına yer verdi. MEE haberinde Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'ndaki (UAD) İsrail'e karşı soykırım davasına müdahil olduğunu ve Tel Aviv'e karşı bir silah ambargosu için savunuculuk yaptığını hatırlattı.
Times of India, 'Erdoğan'dan Netanyahu'ya şok' başlıklı haberinde Türkiye'nin İsrail ile olan ilişkilerini tamamen kestiğini vurguladı. i24news ise Erdoğan'ın "Biz Filistin’in sonuna kadar haklı davasında yanındayız. Biz Netanyahu denilen zalimden de onun çetesinden de bu yaptıklarının hesabını hukuk önünde soracağız." sözlerini ön plana çıkardı.
İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, 2025 yılının işgal altındaki "Batı Şeria'nın ilhak yılı" olacağı yönündeki açıklamalarının net bir şekilde kabul edilmediği belirtildi.
"Uluslararası Adalet Divanı'nın, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin yasa dışı olduğu ve mümkün olan en kısa sürede sona ermesi gerektiği yönündeki kararı"na atıfta bulunulan açıklamada, söz konusu yerleşimlerin "uluslararası hukuka tamamen aykırı, iki devletli çözümü zorlaştıran ve barışa engel teşkil eden" nitelikte olduğu vurgulandı.
İspanya hükümeti, İsrailli Bakan Smotrich'in açıklamalarını "kışkırtıcı ve bölgesel gerilimin gerekli şekilde azaltılmasına engel olduğunu" belirtti.
İsrail ordusu, savaş uçaklarının dün, Suriye-Lübnan sınırında Esed rejiminden Hizbullah’a silah ve mühimmat taşımakta kullanıldığını iddia ettiği güzergahlara saldırı düzenlediğini bildirdi.Ordunun X platformundaki hesabından yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Suriye-Lübnan sınırında rejime ait silah ve mühimmat taşıma güzergahlarını bombaladığı ifade edildi.
Açıklamada, İsrail ordusunun son aylarda İran’dan Suriye üzerinden Hizbullah’a yapılan silah transferini engellemek amacıyla birçok saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.İsrail ordusu, bu güzergahların bombalanmasının, İran’dan Suriye üzerinden Lübnan'daki Hizbullah'a savaş malzemeleri taşımaktan sorumlu "4400. Birim"e bir darbe daha olduğunu belirtti.
Suriye'nin orta kesimindeki Humus iline bağlı Kusayr ilçesinde birden fazla noktaya, kimliği belirsiz savaş uçakları tarafından dün hava saldırısı düzenlenmiş, saldırılarda, Şinşar yolunda mühimmat taşıyan bir araç, Kusayr'ın batı kırsalını Lübnan'a bağlayan Def Köprüsü ile Daba yol kontrol noktası hedef alınmıştı.Asi Nehri üzerinde bulunan Def Köprüsü'nün, Hizbullah tarafından Kusayr ile Lübnan'ın kuzeyi arasında askeri ve lojistik sevkiyat amacıyla kullanıldığı ifade ediliyor.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 9 ve 10 Kasım’da Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik hava saldırılarından görüntü yayınladı.CENTCOM’un X hesabından yapılan paylaşımda, Husilere ait tesis ve silah sistemlerine hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.Paylaşımda, ABD’nin Husilere ait olduğu anlaşılan mobil füze rampa aracının hava saldırısı sonucu imha edilmesiyle ilgili bir görüntü verildi.
U.S. Central Command Strikes Houthi Facilities and Weapons Systems— U.S. Central Command (@CENTCOM) November 13, 2024
U.S. Central Command (CENTCOM) forces executed a series of precise airstrikes on multiple Houthi weapons storage facilities situated within Houthi-controlled territories in Yemen, Nov. 9-10. These facilities… pic.twitter.com/nMkWTvegIr
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Arap ve Müslüman alemindeki halklar ile dünyadaki özgür insanları gelecek (15 Kasım) cuma, cumartesi ve pazar günleri İsrail'in ve onu destekleyen ülkelerin büyükelçiliklerinin çevresinde tüm kentlerde ve başkentlerde her türlü kitlesel gösteri ve yürüyüşü tırmandırmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Bu protestoların, İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarını, bölgenin kuzeyinde uyguladığı ablukayı, Filistin halkı aleyhinde devam eden soykırım ve aç bırakma eylemlerini kınama, kabul etmeme, ABD, İngiltere ve Almanya'nın Tel Aviv'e verdiği desteğe tepki gösterme kapsamında gerçekleştirileceği kaydedildi.
Hamas, "Eylemlere, aktif şekilde katılım gösterilmesi; İsrail saldırıları son bulana, soykırım sona erene kadar her türlü baskının yapılması" çağrısında bulundu.