Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri dünya gündeminde! ABD medyası: İsrail Trump'a hediye olarak ateşkes planı hazırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail açıklaması dünya gündeminde...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Riyad ve Bakü'deki programlarından sonra uçakta gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. İsrail zulmüne karşı tek somut adım atan ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çeken Erdoğan açıklamasında, "İsrail mezalimine dünyada en güçlü tepkiyi veren, bu konuda ticaretin durdurulması dahil en somut adımı atan ülke hiç tartışmasız Türkiye’dir. Biz şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümeti olarak İsrail ile ilişkileri kesmiş durumdayız. Bizim şu anda İsrail’le bu noktada herhangi bir ilişkimiz yok. Bundan sonraki süreçte de bu ilişkileri geliştirmek için attığımız adım da yok." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları bugün dünya basınının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. NewsWeek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yer verdiği haberinde İsrail ile ilişkilerin kesilmesinin, Türkiye'nin Filistin davasına verdiği uzun vadeli desteğin bir parçası olduğunu belirtti ve "Türkiye, Filistinlilere ve komşu ülkelerdeki mültecilere yardım sağlamaya yönelik bölgesel çabalarda hem lojistik destek hem de siyasi savunuculuk sunarak kendisini kilit bir oyuncu olarak konumlandırdı" ifadelerini kullandı.



Middle East Eye, Türkiye'nin İsrail ile tüm ilişkilerini kestiğini belirttiği haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktaki açıklamalarına yer verdi. MEE haberinde Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'ndaki (UAD) İsrail'e karşı soykırım davasına müdahil olduğunu ve Tel Aviv'e karşı bir silah ambargosu için savunuculuk yaptığını hatırlattı.



Times of India, 'Erdoğan'dan Netanyahu'ya şok' başlıklı haberinde Türkiye'nin İsrail ile olan ilişkilerini tamamen kestiğini vurguladı. i24news ise Erdoğan'ın "Biz Filistin’in sonuna kadar haklı davasında yanındayız. Biz Netanyahu denilen zalimden de onun çetesinden de bu yaptıklarının hesabını hukuk önünde soracağız." sözlerini ön plana çıkardı.