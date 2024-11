Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri dünya gündeminde! ABD medyası: İsrail Trump'a hediye olarak ateşkes planı hazırladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 9 ve 10 Kasım’da Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik hava saldırılarından görüntü yayınladı.CENTCOM’un X hesabından yapılan paylaşımda, Husilere ait tesis ve silah sistemlerine hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.Paylaşımda, ABD’nin Husilere ait olduğu anlaşılan mobil füze rampa aracının hava saldırısı sonucu imha edilmesiyle ilgili bir görüntü verildi.

U.S. Central Command Strikes Houthi Facilities and Weapons Systems



U.S. Central Command (CENTCOM) forces executed a series of precise airstrikes on multiple Houthi weapons storage facilities situated within Houthi-controlled territories in Yemen, Nov. 9-10. These facilities… pic.twitter.com/nMkWTvegIr