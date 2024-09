Son dakika...Ayşenur'un ölümü üzerindeki sır perdesi kalkıyor! Washington Post İsrail askerlerinin görüntülerini yayınladı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir okula düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 18 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'nda UNRWA'ya ait El-Cauni Okulunu bombaladığı belirtildi. Saldırıda aralarında çocuklar ve UNRWA çalışanlarının da bulunduğu 18 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Yerinden edilmiş 5 binden fazla sivilin bulunduğu El-Cauni Okuluna düzenlenen bu saldırının "korkunç, vahşi bir katliam" olduğu vurgulandı.



BM Genel Sekreteri António Guterres ölenler arasında UNRWA personelleri olduğunu duyurduğu açıklamasında " Gazze'de yaşananların tamamen kabul edilemez" olduğunu söyledi.





What's happening in Gaza is totally unacceptable.



A school turned shelter for around 12,000 people was hit by Israeli airstrikes again today.



Six of our @UNRWA colleagues are among those killed.



These dramatic violations of international humanitarian law need to stop now.