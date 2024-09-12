Son dakika...Ayşenur'un ölümü üzerindeki sır perdesi kalkıyor! Washington Post İsrail askerlerinin görüntülerini yayınladı

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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, sivil bir araç içindeki İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinin kuzeyindeki Halhul beldesinde yer alan Mahmud Abbas Hastanesine baskın düzenledi.Tanıklar, askerlerin hastanede ismi ve sağlık durumu henüz bilinmeyen yaralı bir Filistinliyi gözaltına alarak bölgeden uzaklaştığını ifade etti.
Aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülmesine tepkiler çığ gibi büyüyor. ABD başkanı Joe Biden dün yaptığı açıklamada Eygi'nin ölümünün "trajik bir hatanın sonucu" olduğunu ileri sürdü ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için İsrail'in yeni adımlar atması gerektiğini dile getirdi. Biden Eygi'nin ölümünü “kesinlikle kabul edilemez” olarak değerlendirdi nitelendirdi.
İsrail Savunma Kuvvetleri ise cinayeti reddederek askerlerin Ayşenur'u "istemeden" vurmuş olmasının muhtemel olduğunu ileri sürüyor. IDF'den yapılan açıklamada "Olay şiddetli bir isyan sırasında gerçekleşti" ifadeleri kullanıldı. Ancak ABD'nin en büyük gazetelerinden biri olan Washington Post, Ayşenur Beita'daki çatışmaların en yoğun olduğu andan yarım saat sonra, protestocuların ana yola doğru hareket etmesinden de yaklaşık 20 dakika sonra vurulduğunu ortaya çıkardı. Ayşenur bu sırada İsrail güçlerinden yaklaşık 200 metreden uzaklıktaydı.
Washington Post İsrailli yetkililere ulaştı ancak IDF göstericilerin geri çekilmesinden uzun süre sonra ve görünürde bir tehdit oluşturmayacakları bir mesafedeyken neden ateş açtığını açıklamadı.
Washington Post olayın üstündeki sis perdesini kaldırmak için 13 görgü tanığı ve kent sakinleri ile görüştü. Gazetenin yaptığı incelemelere göre, protestocular bir süre sonra olay alanından çıkıp yakınlıktaki bir zeytinliğe ekildiler. Ayşenur'un arkadaşı Avustralyalı aktivist Helen, Eygi'nin protesto sırasındaki hızlı tırmanış karşısında şok olduğunu ve diğer gönüllülerin yanına gitmeye çalıştığını anlattı. İsrail askerlerinin saldırganlığı nedeni ile aktivistler ve Filistinliler burada ağaçların, kayaların arkasına saklanırken, Washington Post gazetesinin elde ettiği görüntülerde dört İsrail askerinin zeytin bahçesinin yakınındaki tepenin etrafında pozisyon aldığı görülüyor.
Saat 1:22'de çekilen görüntülerde silah sesleri duyuluyor. Aktivistlerden birinin "Normal silahlarla ateş ediyorlar" diye bağırması dikkat çekiyor. Helen bu sırada arkadaşı Ayşenur ile bir ağacın arkasına saklandıklarını belirtiyor. Video kayıtlarına göre silah sesleri sona erdikten sonra bölge 20 dakika boyunca nispeten daha sakin kalıyor. Ancak tepedeki İsrail askerleri sakinliğe rağmen silahlarını indirmiyor ve protestocuları hedef almaya devam ediyor. Görgü tanıklarından bazıları bu sırada iki el, bazıları da 3 el silah sesi duyduklarını belirtiyor.Silah seslerinin duyulduğu an, The Post tarafından incelenen görüntülerde yer almıyor.
Saat 13:48'de çekilen bir videonun arka planında çığlık atan bir kadın sesi duyuluyor. Helen Ayşenur'un bu sırada yüzüstü yere düştüğünü ve başından kanlar aktığını söylüyor.
Breaking news: The IDF said Aysenur Eygi was shot “unintentionally” during a “violent riot.” A Post analysis shows clashes had subsided and protesters had retreated. https://t.co/6sRz933cwD— The Washington Post (@washingtonpost) September 11, 2024
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir okula düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 18 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'nda UNRWA'ya ait El-Cauni Okulunu bombaladığı belirtildi. Saldırıda aralarında çocuklar ve UNRWA çalışanlarının da bulunduğu 18 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Yerinden edilmiş 5 binden fazla sivilin bulunduğu El-Cauni Okuluna düzenlenen bu saldırının "korkunç, vahşi bir katliam" olduğu vurgulandı.
BM Genel Sekreteri António Guterres ölenler arasında UNRWA personelleri olduğunu duyurduğu açıklamasında " Gazze'de yaşananların tamamen kabul edilemez" olduğunu söyledi.
What's happening in Gaza is totally unacceptable.— António Guterres (@antonioguterres) September 11, 2024
A school turned shelter for around 12,000 people was hit by Israeli airstrikes again today.
Six of our @UNRWA colleagues are among those killed.
These dramatic violations of international humanitarian law need to stop now.
ABD'li Senatör Patty Murray ile Temsilciler Meclisi üyesi Pramila Jayapal, ABD Başkanı Joe Biden'a gönderdikleri mektupta, İsrail askerlerince öldürülen Amerikalı Türk Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümüne ilişkin "ABD öncülüğünde bağımsız bir soruşturma" çağrısında bulundu.ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Jayapal, Senatör Murray ile birlikte imza koydukları mektuba ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Murray ile Jayapal'ın, ABD Başkanı Biden ile Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a gönderdikleri mektupta, Eygi'nin öldürülmesinden sorumlu olanların hesap vermesi gerektiği vurgulandı.Eygi'nin yaşadığı Washington eyaletinin Kongre'deki temsilcileri olan iki isim, ortak mektupta, İsrail'in yaptığı soruşturmayı yeterli bulmadıklarını kaydederek, "Bundan dolayı FBI öncülüğünde acil, şeffaf, muteber, kapsamlı ve bağımsız bir ABD soruşturması talep ediyoruz." ifadesine yer verdi.
İki Kongre üyesi, ABD öncülüğündeki bağımsız soruşturma sonuçlarının açık bir şekilde belgelendirilmesini ve Eygi'nin ailesine yazılı olarak sunulmasını da talep etti.Daha önce İsrail askerleri tarafından öldürülen diğer Amerikan vatandaşlarının da isimlerini anan Jayapal ile Murray, 2003 yılında öldürülen Rachel Corrie'nin de Washington eyaletinde yaşadığını ve haksız ve sebepsiz yere öldürüldüğünü vurguladı.
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Gazze'de bulunan 97 hasta ve ağır yaralının, tedavi için Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye ulaştırılmak üzere tıbbi tahliyesinin gerçekleştirildiğini bildirdi.
Hamas Hareketi, ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mayıs'ta açıkladığı taslak uyarınca ateşkese hazır olduğunu belirterek, her türlü yeni şartı reddettiğini açıkladı.Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Halil el-Hayye başkanlığındaki Hamas heyetinin, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile Katar'ın başkenti Doha'da görüştüğü bildirildi.
Hamas, "ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mayıs'taki açıklaması, Güvenlik Konseyinin 2735 sayılı kararı ve 2 Temmuz'daki anlaşmalar dahil olmak üzere mutabakata varılan ateşkesin derhal uygulanması için hazır olduğunu" açıkladı.Biden'ın açıkladığı ateşkes planına tarafların "yeni bir koşul getirmesi" reddedilirken, arabulucuların Gazze'de ateşkes sağlanması, esir takası ve İsrail ordusunun bölgeden çekilmesi konusundaki çabalarından övgüyle söz edildi.
İsrail Başbakanı Netanyahu, 8 Eylül'de 3 İsraillinin öldürüldüğü Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.Burada açıklama yapan Netanyahu, "Çok yönlü bir çatışmanın ortasındayız ve bu durumda Ürdün ile doğu sınırımızın güvenliğini sağlamamız gerekiyor. Burası barış sınırıdır ve öyle tutmak için de Ürdün ile işbirliği yapıyoruz." dedi.Ürdün üzerinden işgal altındaki Batı Şeria ve İsrail'in kentlerine silah ve "terörist" olarak nitelediği insan kaçakçılığının arttığını savunan Netanyahu, bunu durdurmak için tüm taraflarla işbirliği yaptıklarını söyledi.
İsrail Başbakanı Netanyahu, şöyle devam etti:
"Burada kaçakçılık girişimlerine karşı sağlam duvar inşa etmek için çalışacağız, bunu da komşularımızla koordineli olarak yapıyoruz. Bu sınırların barış ve güvenlik sınırları olarak kalmasını sağlamak bizim için önemli."
İsrail ile Ürdün, 1994 yılında “Vadi Araba Anlaşması” olarak isimlendirilen barış anlaşmasını imzalamıştı.İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, 13 Ağustos'ta İran Devrim Muhafızlarının Ürdün'e, oradan da Batı Şeria'ya silah ve para kaçırmak için Lübnan'daki Hamas ile işbirliği yaptığını iddia ederek Ürdün sınırına hızlı şekilde duvar inşa edilmesi çağrısı yapmıştı.