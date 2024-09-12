Son dakika...Ayşenur'un ölümü üzerindeki sır perdesi kalkıyor! Washington Post İsrail askerlerinin görüntülerini yayınladı

Ayşenur'un ölümü üzerindeki sır perdesi kalkıyor, ABD medyası görüntüleri yayınladı

Aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülmesine tepkiler çığ gibi büyüyor. ABD başkanı Joe Biden dün yaptığı açıklamada Eygi'nin ölümünün "trajik bir hatanın sonucu" olduğunu ileri sürdü ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için İsrail'in yeni adımlar atması gerektiğini dile getirdi. Biden Eygi'nin ölümünü “kesinlikle kabul edilemez” olarak değerlendirdi nitelendirdi.



İsrail Savunma Kuvvetleri ise cinayeti reddederek askerlerin Ayşenur'u "istemeden" vurmuş olmasının muhtemel olduğunu ileri sürüyor. IDF'den yapılan açıklamada "Olay şiddetli bir isyan sırasında gerçekleşti" ifadeleri kullanıldı. Ancak ABD'nin en büyük gazetelerinden biri olan Washington Post, Ayşenur Beita'daki çatışmaların en yoğun olduğu andan yarım saat sonra, protestocuların ana yola doğru hareket etmesinden de yaklaşık 20 dakika sonra vurulduğunu ortaya çıkardı. Ayşenur bu sırada İsrail güçlerinden yaklaşık 200 metreden uzaklıktaydı.



Washington Post İsrailli yetkililere ulaştı ancak IDF göstericilerin geri çekilmesinden uzun süre sonra ve görünürde bir tehdit oluşturmayacakları bir mesafedeyken neden ateş açtığını açıklamadı.



Washington Post olayın üstündeki sis perdesini kaldırmak için 13 görgü tanığı ve kent sakinleri ile görüştü. Gazetenin yaptığı incelemelere göre, protestocular bir süre sonra olay alanından çıkıp yakınlıktaki bir zeytinliğe ekildiler. Ayşenur'un arkadaşı Avustralyalı aktivist Helen, Eygi'nin protesto sırasındaki hızlı tırmanış karşısında şok olduğunu ve diğer gönüllülerin yanına gitmeye çalıştığını anlattı. İsrail askerlerinin saldırganlığı nedeni ile aktivistler ve Filistinliler burada ağaçların, kayaların arkasına saklanırken, Washington Post gazetesinin elde ettiği görüntülerde dört İsrail askerinin zeytin bahçesinin yakınındaki tepenin etrafında pozisyon aldığı görülüyor.



Saat 1:22'de çekilen görüntülerde silah sesleri duyuluyor. Aktivistlerden birinin "Normal silahlarla ateş ediyorlar" diye bağırması dikkat çekiyor. Helen bu sırada arkadaşı Ayşenur ile bir ağacın arkasına saklandıklarını belirtiyor. Video kayıtlarına göre silah sesleri sona erdikten sonra bölge 20 dakika boyunca nispeten daha sakin kalıyor. Ancak tepedeki İsrail askerleri sakinliğe rağmen silahlarını indirmiyor ve protestocuları hedef almaya devam ediyor. Görgü tanıklarından bazıları bu sırada iki el, bazıları da 3 el silah sesi duyduklarını belirtiyor.Silah seslerinin duyulduğu an, The Post tarafından incelenen görüntülerde yer almıyor.



Saat 13:48'de çekilen bir videonun arka planında çığlık atan bir kadın sesi duyuluyor. Helen Ayşenur'un bu sırada yüzüstü yere düştüğünü ve başından kanlar aktığını söylüyor.