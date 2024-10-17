Son dakika...ABD'den İran'a gözdağı: Hayalet bombardıman uçağı Yemen'i vurdu! İsrail'den Suriye'ye saldırı, Lazkiye'den dumanlar yükseliyor

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında gazetecilerin Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili sorularını yanıtladı.Miller, İsrail'in sivilleri sürekli kalkan olarak kullandığına dair New York Times'ta çıkan iddialarla ilgili, "Eğer bu raporda sunulan gerçekler doğruysa, tamamıyla kabul edilemez. Sivil halkın insan kalkanı olarak kullanılması için hiçbir sebep yok, hiçbir zaman hiçbir gerekçe olamaz." dedi.
Miller, iddiaların doğru olması durumunda, bunun hem uluslararası hukukun hem de İsrail ordusunun kendi davranış kurallarının ihlal edildiği anlamına geleceğini söyledi.İddiaların İsrailli yetkililer tarafından soruşturulmasının ABD tarafından "tamamen uygun" görüldüğünü belirten Miller, ihlallerin doğrulanması durumunda "hesap sorulması" ve tekrarlanmaması için İsrail ordusunun önlem alması gerektiğini ifade etti.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD'nin dün gece B-2 hayalet bombardıman uçaklarını kullanarak Husi'lere ait beş yer altı silah depolama tesisini hedef alan bir dizi saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırının ardından CNN'e konuşan üç ABD savunma yetkilisi, söz konusu tesislerin Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde gemileri hedef almak için kullanılan gelişmiş konvansiyonel silahlara ev sahipliği yaptığını öne sürdü. Husilere ait El Mesirah televizyonu ise ABD'nin hava saldırılarının başkent Sana ve Saada kentlerini hedef aldığını bildirdi.
ABD Merkez Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, “Yemen’de İran destekli Husilere ait çeşitli gelişmiş konvansiyonel silahların bulunduğu çok sayıda silah deposuna yönelik hassas hava saldırıları düzenlendiği” kaydedildi. Saldırıların Husilerin Kızıldeniz, Bab-El Mendeb Boğazı ve Aden Körfezi'ndeki gemilere yönelik “pervasız” ve “yasadışı” saldırılarını sürdürme ve bölgesel ortakları tehdit etme kabiliyetlerini azaltmayı amaçladığı vurgulanan açıklamada, “CENTCOM kuvvetleri, Husilerin bölgedeki askeri ve sivil gemileri hedef almak için kullandıkları füzeleri, silah bileşenlerini ve diğer mühimmatları barındıran yeraltı tesislerini hedef almıştır” denildi.
Husilere yönelik operasyona ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-2 Spirit uzun menzilli hayalet bombardıman uçakları da dahil ABD hava ve deniz kuvvetleri unsurlarının katıldığı belirtilen açıklamada, “B-2 bombardıman uçağının kullanılması, ABD'nin gerektiğinde, her zaman, her yerde bu hedeflere ulaşma konusundaki küresel saldırı kabiliyetini göstermektedir” ifadelerine yer verildi. Hasara yönelik değerlendirmelerin sürdüğü ifade edilirken, ilk belirlemelere göre sivil can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.
CNN'de yer alan bilgilere göre ABD ilk kez stratejik bombardıman uçağı B2'yi kullanarak Husi'leri hedef aldı. ABD geçmişte Husilere karşı İngiltere ile ortaklaşa saldırılar düzenlemiş olsa da dün akşamki saldırı yalnızca ABD tarafından gerçekleştirildi. ABD Merkez Komutanlığı'na göre operasyona hem ABD Hava Kuvvetleri hem de Deniz Kuvvetleri dahil oldu.
Associated Press, Husi'lere yönelik saldırıların, İsrail'e iki kez balistik füze saldırısı düzenleyen İran'a dolaylı bir uyarı niteliğinde göründüğünü belirtti.
Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, bu kez Suriye’yi hedef aldı. Resmi Suriye basınında yer alan haberlere göre, İsrail’in liman kenti Lazkiye'ye yönelik bir saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.
Saldırının ardından Suriye hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtilirken, hedef alınan bölgede yangın ve patlamaların yaşandığı kaydedildi. İsrail’den konuya ilişkin açıklama yapılmazken, Suriye merkezli bazı sosyal medya hesapları İsrail’in İran destekli gruplara ait bir silah deposunu vurduğunu iddia etti.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile telefonda görüşerek İsrail'in Lübnan'daki operasyonları ve kapsamlı bölgesel güvenlik konularını ele aldığı bildirildi. ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ikilinin “ABD'nin İsrail'in savunmasına verdiği güçlü desteğin operasyonel bir örneği olarak THAAD (Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunması) füze sisteminin İsrail’e konuşlandırılması konusunu ele aldığı” kaydedildi.
Austin'in İsrail'in Gazze'ye giren insani yardım miktarını arttırmaya yönelik son adımına dikkat çekerek İsrail hükümetini bölgedeki vahim insani durumu düzeltmeye çağırdığı belirtilen açıklamada, “Bakan Austin, UNIFIL güçlerinin ve Lübnan Silahlı Kuvvetleri’nin emniyet ve güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasının önemini vurguladı” denildi.
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları sürerken, Hizbullah İsrail’e çifte darbe vurdu. Hizbullah’ın sosyal medya platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in Kiryat Shmona şehrine bir dizi füze saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.
Saldırıyı doğrulayan İsrail basını en az 10 füze fırlatıldığını duyururken, şehirde meydana gelen patlama ve yangın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Hizbullah ayrıca Lübnan’ın Nakura bölgesi yakınlarındaki Labbouneh Tepeleri'nde seyreden bir İsrail tankının güdümlü füzeyle vurulduğunu duyurdu. Saldırı sonrasında alev alan tank kilometrelerce öteden amatör kameralara yansırken, İsrail’den Hizbullah’ın son misilleme eylemlerine dair resmi açıklama yapılmadı.