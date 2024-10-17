Son dakika...ABD'den İran'a gözdağı: Hayalet bombardıman uçağı Yemen'i vurdu! İsrail'den Suriye'ye saldırı, Lazkiye'den dumanlar yükseliyor

ABD B-2 bombardıman uçakları Yemen'de Husileri vurdu

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD'nin dün gece B-2 hayalet bombardıman uçaklarını kullanarak Husi'lere ait beş yer altı silah depolama tesisini hedef alan bir dizi saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırının ardından CNN'e konuşan üç ABD savunma yetkilisi, söz konusu tesislerin Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde gemileri hedef almak için kullanılan gelişmiş konvansiyonel silahlara ev sahipliği yaptığını öne sürdü. Husilere ait El Mesirah televizyonu ise ABD'nin hava saldırılarının başkent Sana ve Saada kentlerini hedef aldığını bildirdi.



ABD Merkez Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, “Yemen’de İran destekli Husilere ait çeşitli gelişmiş konvansiyonel silahların bulunduğu çok sayıda silah deposuna yönelik hassas hava saldırıları düzenlendiği” kaydedildi. Saldırıların Husilerin Kızıldeniz, Bab-El Mendeb Boğazı ve Aden Körfezi'ndeki gemilere yönelik “pervasız” ve “yasadışı” saldırılarını sürdürme ve bölgesel ortakları tehdit etme kabiliyetlerini azaltmayı amaçladığı vurgulanan açıklamada, “CENTCOM kuvvetleri, Husilerin bölgedeki askeri ve sivil gemileri hedef almak için kullandıkları füzeleri, silah bileşenlerini ve diğer mühimmatları barındıran yeraltı tesislerini hedef almıştır” denildi.



Husilere yönelik operasyona ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-2 Spirit uzun menzilli hayalet bombardıman uçakları da dahil ABD hava ve deniz kuvvetleri unsurlarının katıldığı belirtilen açıklamada, “B-2 bombardıman uçağının kullanılması, ABD'nin gerektiğinde, her zaman, her yerde bu hedeflere ulaşma konusundaki küresel saldırı kabiliyetini göstermektedir” ifadelerine yer verildi. Hasara yönelik değerlendirmelerin sürdüğü ifade edilirken, ilk belirlemelere göre sivil can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.



CNN'de yer alan bilgilere göre ABD ilk kez stratejik bombardıman uçağı B2'yi kullanarak Husi'leri hedef aldı. ABD geçmişte Husilere karşı İngiltere ile ortaklaşa saldırılar düzenlemiş olsa da dün akşamki saldırı yalnızca ABD tarafından gerçekleştirildi. ABD Merkez Komutanlığı'na göre operasyona hem ABD Hava Kuvvetleri hem de Deniz Kuvvetleri dahil oldu.



Associated Press, Husi'lere yönelik saldırıların, İsrail'e iki kez balistik füze saldırısı düzenleyen İran'a dolaylı bir uyarı niteliğinde göründüğünü belirtti.