Son dakika... ABD istihbaratı belgelerinin sızdırıldığı iddiası! İsrail'den İran'a saldırı hazırlığı: Tatbikat raporları yayımlandı...

İran'a saldıracağını defalarca açıklayan İsrail'in, tatbikat raporlarının sızdırıldığı iddia edildi.



ABD istihbaratından sızdırıldığı iddia edilen belgelerde, İsrail Hava Kuvvetleri'nin İran'a yönelik kapsamlı bir saldırı hazırlığında olduğu öne sürüldü.



15 ve 16 Ekim tarihli belgelere göre, İsrail Hava Kuvvetleri (IAF) İran'a yönelik saldırıları simüle eden geniş çaplı tatbikatlar gerçekleştirdi. Bu tatbikatlar, uzun menzilli havadan fırlatılan balistik füzelerin (ALBM) taşınmasını ve gizli İHA operasyonlarını içerdi.

8 Ekim'den bu yana yapılan tatbikatlarda, en az 16 adet Golden Horizon füzesi ve 40 adey ISO2 Rocks füzesi taşındı. KC-707 tankerleri ve Gulfstream uçakları ile yakıt ikmali, hava desteği ve muharebe arama-kurtarma tatbikatları yapıldı.



Füzelerle ile ilgili operasyonlar Hatzor, Ramat David ve Ramon Havaalanlarında gerçekleşti ve tatbikat kapsamındaki füzelerin taşınması çeşitli tesislerde devam etti.



Belgelerdeki değerlendirmelerde, füze kullanımı ve hassas güdümlü mühimmat kullanımının orta ila düşük seviyede olduğu yer alırken hava operasyonlarının da aynı seviyede olduğu ifade edildi.

Değerlendirmede, dış operasyonlar için hazırlıkların orta düzeyde seyrettiği ve saldırı için hazırlık yapıldığı belirtildi. Nükleer saldırı hazırlıklarına ilişkin bir faaliyet olmadığının gözlemlendiği vurgulandı.

