Son dakika... ABD istihbaratı belgelerinin sızdırıldığı iddiası! İsrail'den İran'a saldırı hazırlığı: Tatbikat raporları yayımlandı...

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İsrail Başbakanı Netanyahu'nun evinin yakınına İHA düştüğü bilgisi, Başbakanlık Ofisi tarafından doğrulandı.
Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Sezariye'deki özel konutunun bu sabah erken saatlerde Lübnan'dan yapılan bir insansız hava aracı saldırısında hedef alındığı belirtildi.
Yapılan açıklamada, Başbakan Benjamin Netanyahu ve eşi Sara'nın saldırı sırasında evde olmadıkları ve olayda yaralanan olmadığı belirtildi.
Lübnan'dan fırlatılan insansız hava aracı (İHA) İsrail'in kuzeyinde Sezariye kentinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutunun da bulunduğu bölgeye isabet etti.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail hava sahasına doğru üç İHA'nın girdiğinin tespit edildiği, ikisinin imha edildiği belirtildi.
Bir İHA'nın Sezariye kentinde bir yapıya isabet ettiği ancak yaralı olmadığı belirtildi. Saldırı sırasında, Tel Aviv yakınlarındaki Herzliya kentindeki Mossad ve askeri siber istihbarattan sorumlu "8200 Birimi" ortak üssü Glilot Üssünde alarmlar çaldı.
İsrail ordusu, başka bir İHA'nın sızmış olması ihtimalinin kalmadığını savundu.
İsrail polis sözcülüğü yaptığı açıklamada, Sezariye kentinde İHA'nın bir binaya isabet etmesi nedeniyle polisin yoğun biçimde bölgede konuşlandığı, herhangi bir patlayıcı parça bulunması ihtimaline karşı arama-tarama yaptığı belirtildi.
Öte yandan, İsrail polisinin Netanyahu'nun evinin çevresine çok sayıda birlik gönderdiği ve kentte buraya çıkan yolların giriş-çıkışlarını kapattığı bildirildi.
İsrail ordusuna ait İHA, Gazze'nin kuzeyinde sokakta yürüyen bir çocuğu gerçek mermilerle hedef aldı.
Bir vatandaşın evinden çektiği ve sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, vatandaşların çocuğa yardım etmek için toplandıkları sırada İHA'dan ikinci bir saldırı daha yapılması yer aldı. Saldırıda çocuk hayatını kaybederken, yardıma gelenlerden de yaralananlar oldu.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in İran'a muhtemel saldırısı hakkında bilgi sahibi olduğunu açıklayan ABD'yi, buna destek vermesi halinde İran'da meydana gelebilecek herhangi bir kayıptan sorumlu tutacaklarını belirtti.
Erakçi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Joe Biden'ın, "İsrail’in İran'a nasıl ve ne zaman misilleme yapacağına ilişkin bilgi sahibi olduğuna" dair ifadesine değindi.
İranlı Bakan, "İsrail'in İran'a nasıl ve ne zaman saldıracağı konusunda bilgisi olan veya böyle bir çılgınlık için imkan ve destek sağlayan herkes, mantıksal olarak olası herhangi bir kayıptan sorumlu tutulmalıdır." ifadelerini kullandı.
BIDEN, 'EVET' YANITINI VERMİŞTİ
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü saldırılara karşılık olarak 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısı düzenlendiğini bildirmişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.
ABD Başkanı Biden, dün Almanya gezisinde düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin "İsrail'in İran'a yapacağı saldırının nasıl ve ne zaman olacağına dair herhangi bir bilginiz var mı?" sorusuna, "evet" yanıtını vermişti.
Biden, sorulara rağmen İsrail'in saldırı planıyla ilgili bilgi vermekten kaçınmıştı.
İran'a saldıracağını defalarca açıklayan İsrail'in, tatbikat raporlarının sızdırıldığı iddia edildi.
ABD istihbaratından sızdırıldığı iddia edilen belgelerde, İsrail Hava Kuvvetleri'nin İran'a yönelik kapsamlı bir saldırı hazırlığında olduğu öne sürüldü.
15 ve 16 Ekim tarihli belgelere göre, İsrail Hava Kuvvetleri (IAF) İran'a yönelik saldırıları simüle eden geniş çaplı tatbikatlar gerçekleştirdi. Bu tatbikatlar, uzun menzilli havadan fırlatılan balistik füzelerin (ALBM) taşınmasını ve gizli İHA operasyonlarını içerdi.
8 Ekim'den bu yana yapılan tatbikatlarda, en az 16 adet Golden Horizon füzesi ve 40 adey ISO2 Rocks füzesi taşındı. KC-707 tankerleri ve Gulfstream uçakları ile yakıt ikmali, hava desteği ve muharebe arama-kurtarma tatbikatları yapıldı.
Füzelerle ile ilgili operasyonlar Hatzor, Ramat David ve Ramon Havaalanlarında gerçekleşti ve tatbikat kapsamındaki füzelerin taşınması çeşitli tesislerde devam etti.
Belgelerdeki değerlendirmelerde, füze kullanımı ve hassas güdümlü mühimmat kullanımının orta ila düşük seviyede olduğu yer alırken hava operasyonlarının da aynı seviyede olduğu ifade edildi.
Değerlendirmede, dış operasyonlar için hazırlıkların orta düzeyde seyrettiği ve saldırı için hazırlık yapıldığı belirtildi. Nükleer saldırı hazırlıklarına ilişkin bir faaliyet olmadığının gözlemlendiği vurgulandı.
LEAKED: U.S. intelligence documents on Israeli preparations against Iran have been leaked.— Clash Report (@clashreport) October 18, 2024
Document 1: Israeli Air Force Preparations (15-16 October 2024)
— Israeli Air Force (IAF) conducted large-scale exercises simulating strikes on Iran. These exercises involved handling… pic.twitter.com/770GQYwncL
İşgal altındaki Batı Şeria'nın farklı kentlerinde Filistinliler, İsrail askerleri ile yerleşimci İsraillilerin saldırılarına uğradı.
Söz konusu saldırıların adresi Selfit, Nablus, Ramallah, Beytüllahim ve El Halil kentleri oldu.
Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, Selfit'e bağlı Yasuf köyünde zeytin toplayan Filistinlilere saldırdı.
Gazze Şeridi'ndeki Sahra Hastaneleri Müdürü Mervan el-Hams, İsrail ordusunun kuzeydeki Filistin halkına karşı toplu katliamlar yaparak bölgeyi yerle bir ettiğini dile getirdi.
Hams, yoğun saldırılar nedeniyle ölü ve yaralı sayısının fazla olması sebebiyle kuzeydeki hastanelerin hizmet veremeyecek duruma geldiğini ifade etti.
Gazze'nin kuzeyinde yaralıların önceliğine göre alındığına işaret eden Hams, hastanelerde yer olmadığı için sezaryen doğumların yapılamadığına işaret etti.
Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerde ilaç ve tıbbi malzemelerin bitebileceği uyarısında bulunan Hams, "İsrail'in bölgeyi terk etmeleri yönündeki talimatlarına uymayan Filistinlilerin hayatı tehlike altında." dedi.
Kuzeydeki sağlık sisteminin 2 haftadan beri İsrail'in yıkıcı saldırılarına maruz kaldığına dikkati çeken Hams, "Bazı hasta ve yaralılar ilaç bulamıyor ve herhangi bir tedavi görmeden ölüyorlar." diye konuştu.
İsrail'in bölgedeki internet erişimini kesmesine değinen Hams, iletişim hizmetlerinin kesilmesiyle hastanelerdeki çalışmaların aksadığını söyledi.
Sağlık yetkilisi Hams, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İsrail ordusu, az önce Kemal Advan Hastanesi çevresinde ateş açtı ve hastanede bulunan herkesi hayatlarıyla tehdit etti. Gazze Şeridi'nde ve özellikle de kuzeyde Filistinlilere karşı devam eden soykırım savaşının durması gerekir."